English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईच्या महापौर पदासाठी शिंदे ठाकरे बंधूंसोबत? स्वत: म्हणाले, 'आमची आणि भाजपाची...'

Eknath Shinde On Alliance With Thackeray Brothers For Mayor Post: राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदेंनी महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये महापौरपदावरुन प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी काय म्हटलंय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 17, 2026, 08:56 AM IST
मुंबईच्या महापौर पदासाठी शिंदे ठाकरे बंधूंसोबत? स्वत: म्हणाले, 'आमची आणि भाजपाची...'
पत्रकार परिषदेत शिंदेंना विचारण्यात आला प्रश्न (प्रातिनिधिक फोटो)

Eknath Shinde On Alliance With Thackeray Brothers For Mayor Post: मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच ठाकरे कुटुंबाच्या मदतीशिवाय महापौर बसणार असल्याचं शुक्रवारी लागलेल्या निकालांमधून स्पष्ट झालं. भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेच्या महायुतीला लोकांनी भरभरुन मतदान केलं. महायुतीला 122 जागांवर विजय मिळाला आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना एकत्रितपणे 69 जागांवर विजय मिळाला आहे. भाजपाने 89, शिंदेंच्या शिवसेनेनं 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला 65 तर राज ठाकरेंच्या मनसेला 6 जागांवर विजय मिळवता आला आहे. त्यामुळे आता भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार हे निश्चित झालेलं असतानाच शुक्रवारी रात्री झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये एकनाथ शिंदेंना महापौर पदाचा संदर्भ देत ठाकरे बंधूंनी ऑफर दिली तर तुम्ही त्यांच्यासोबत सत्तेत जाल का असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर बोलताना शिंदेंनी आपली भूमिका अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये मांडली.  

Add Zee News as a Preferred Source

महापौर पदावर काय बोलले शिंदे?

शिंदेंनी सुरुवातीला बोलताना, "मुंबई आम्हाला महापौर पद किंवा सत्तेसाठी नकोय. आम्हाला मुंबईकरांच्या जीवनामध्ये बदल घडवायचा आहे. मुंबई ही नावाला जासेशी दिसली पाहिजे. मुंबईकर मुंबईबाहेर फेकला गेला आहे. त्याला पु्न्हा मुंबईत आणायचा आहे. यासाठी झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी रखडलेले एसआरएचे प्रकल्प, धोकादायक इमारतींचे प्रकल्प आम्हाला मार्गी लावायचे आहेत, यासाठी महायुतीचा महापौर होईल. मुंबईचा विकास हाच आमचा अजेंडा आहे," अशा शब्दांमध्ये विजयावर भाष्य केलं. 

...म्हणून लोकांनी आम्हाला मतदान केलं

पुढे बोलताना शिंदेंनी, "मुंबईच्या लोकांना मी धन्यवाद देतो. ज्यांनी चांगलं काम केलं त्यानुसार लोकांनी मतदान केलं. लोकांना विकासाला मत दिलं. आमचा तोच मुद्दा होता. त्यांच्या प्रचाराचा मुद्दा भावनिक होता. साडेतीन वर्षामध्ये मुंबईसाठी जे काम झालं, रेल्वे, मेट्रो, अटल सेतू यासारखी काम दिसू लागली. ही काम करणारी लोक आहेत असा विश्वास बसल्याने मुंबईकरांनी आम्हाला मतदान केलं," असंही म्हटलं.

ठाकरे बंधूंसोबत जाणार का?

दरम्यान, याच पत्रकार परिषदेमध्ये एका पत्रकाराने ठाकरे बंधूंनी तुम्हाला सोबत घेतलं तर सत्तेत जाणार का? असा सवाल महापौर पादाचा संदर्भ देत विचारला. यावर शिंदेंनी, "आमचा अजेंडा साफ आणि स्वच्छ आहे. आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊ पुढे चाललो आहे. आमची आणि भाजपाची युती आताची नाहीये. आमची विचारधारा एक आहे. विचारधारेबरोबर कधी तडजोड होणार नाही," असं उत्तर देत ठाकरेंसोबत कोणत्याही परिस्थिती जाणार नाही असं अधोरेखित केलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

कुठं गेली थंडी? आठवडी सुट्टीला हिवाळी सहलीचे बेत फसणार? पाऊ...

महाराष्ट्र बातम्या