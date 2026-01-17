'उद्धव ठाकरेंनी राज आणि मनसेचा केवळ वापर केला', 'राज ठाकरे कधीपर्यंत...'; पक्षनेतृत्वाला थेट सवाल

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. जवळपास 25 महानगरपालिकांमध्ये भाजपाची सत्ता आली असून भाजपाने मागील 25 वर्षांपासून मुंबईवर सत्ता असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेलाही मागे टाकत देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या शहराचा कारभार हाती घेतला आहे. उद्धव ठाकरेंनी त्यांचे धाकटे चुलत बंधू राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला सोबत घेऊन लढलेल्या निवडणुकीमध्ये 71 जागा जिंकल्या. या निवडणुकीमध्ये ठाकरे बंधूंची युती पराभूत झाली असली तरी एक्झिट पोलमध्ये दाखवण्यात आलेल्या आकडेवारीपेक्षा त्यांची कामगिरी तशी समाधानकार राहिली आहे. मात्र मनसेच्या स्वत:च्या केवळ 8 जागा निवडून आल्या आहेत. यावरुनच बोलताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरेंची साथ सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या संतोष धुरींनी या निकालाचं विश्लेषण करताना मनसेचं नुकसान का झालं याबद्दल भाष्य केलं आहे. यावेळेस त्यांनी उद्धव ठाकरेंनी फक्त राज ठाकरेंचा वापर करुन घेतल्याचा टोला लगावला. तसेच त्यांनी राज ठाकरेंना काही प्रश्नही विचारले.
'झी 24 तास'शी बोलताना संतोष धुरींनी, "राज ठाकरे आणि त्यांच्या अष्टप्रधान मंडळातील लोकांमुळे मनसेचे नुकसान झाले आहे," असं परखड मत नोंदवलं. तसेच, "पक्षातील एकचालुकानुवर्ती धोरणामुळे पक्षाची कामगिरी खराब झाली आहे," असं म्हणत धुरींना केवळ राज ठाकरेंच्या भूमिकांवर पक्षाची वाटचाल सुरु असल्याचा पक्षाला फटका बसत असल्याचं अधोरेखित केलं आहे. "उद्धव ठाकरेंनी मनसे आणि राज ठाकरेंचा केवळ वापर केला. राजसाहेब, कधीपर्यंत लोकांना जिंकवून देणार? आपल्या पक्षातील लोकांचं काय?" असा सवाल धुरींनी राज ठाकरेंना विचारला आहे.
नक्की वाचा >> मुंबईच्या महापौर पदासाठी शिंदे ठाकरे बंधूंसोबत? स्वत: म्हणाले, 'आमची आणि भाजपाची...'
"मनसेला ज्या जागा दिल्या त्यातून हाच निकाल अपेक्षित होता," असं धुरींना म्हटलं आहे. धुरी यांना अपेक्षित दादारमधील जागा मनसेच्या वाट्याला न आल्याने त्यांनी नाराज होऊन पक्षाची साथ सोडल्याची चर्चा मनसैनिकांमध्ये आहे. "जनता कामावर विश्वास ठेवते, ठाकरे बंधूंनी केलेल्या भावनिक आवाहनाला मुंबईकरांनी प्रतिसाद दिला नाही," असंही धुरींनी म्हटलं आहे. "फडणवीसांनी विकासाचे मॉडेल लोकांसमोर ठेवले, मुंबईकरांनी देवाभाऊंच्या विकासाला स्वीकारलं आहे," असं धुरी म्हणाले.
भाजपाने 89, शिंदेंच्या शिवसेनेनं 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला 65 तर राज ठाकरेंच्या मनसेला 6 जागांवर विजय मिळवता आला आहे. अजित पवारांच्या पक्षाने 3 जागा जिंकल्या आहेत. शरद पवारांच्या पक्षाला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. काँग्रेसने 24 जागांवर विजय मिळवला असून ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमने 8 जागा जिंकल्या आहेत.