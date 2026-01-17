English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • आदित्य ठाकरेंमुळे ठाकरे बंधूंनी मुंबई महानगरपालिका गमावली? ती एक कृती ठरली कारणीभूत? खळबळजनक दावा

आदित्य ठाकरेंमुळे ठाकरे बंधूंनी मुंबई महानगरपालिका गमावली? 'ती' एक कृती ठरली कारणीभूत? खळबळजनक दावा

Mumbai Mahanagar Palika Nivadnuk Aaditya Thackeray: मनसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबई महानगरपालिकेमध्ये म्हणावं तसं यश मिळालेलं नाही. ठाकरेंच्या कामगिरीचं खापर थेट आदित्य ठाकरेंवर फोडण्यात आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 17, 2026, 09:59 AM IST
आदित्य ठाकरेंमुळे ठाकरे बंधूंचा मुंबईत पराभव? 'ती' एक कृती ठरली कारणीभूत? खळबळजनक दावा
आदित्य ठाकरेंवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

Mumbai Mahanagar Palika Nivadnuk Aaditya Thackeray:  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं बहुमताचा आकडा गाठला असून तब्बल 25 वर्षानंतर महापालिकेवरील ठाकरेंचा भगवा खाली उतरवण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलं आहे. 221 पैकी भाजपाने 89, शिंदेंच्या शिवसेनेनं 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला 65 तर राज ठाकरेंच्या मनसेला 6 जागांवर विजय मिळवता आला आहे. अजित पवारांच्या पक्षाने 3 जागा जिंकल्या आहेत. शरद पवारांच्या पक्षाला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. काँग्रेसने 24 जागांवर विजय मिळवला असून ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमने 8 जागा जिंकल्या आहेत. मराठीचा मुद्दा, अदानी, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा डाव यासारख्या भावनिक मुद्द्यावरुन लढताना ठाकरे बंधूंना मिळालेलं यश हे फारच ,साधारण असल्याचं मानलं जात आहे. मात्र या निकालाचं विश्लेषण करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या एका माजी सहकाऱ्याने थेट उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

निकालानंतर ठाकरे बंधूंवर टीकास्र

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये जागा वाटपादरम्यान दादरमधील एक महत्त्वाची जागा मनसेला उद्धव ठाकरेंना द्यावी लागली. ही जागा संतोष धुरींना मिळावी म्हणून राज यांचे निकटवर्तीय संदीप देशपांडे हे प्रयत्नशील होते. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. यावरुन नाराज होऊन संतोष धुरींनी मनसेच्या इंजिनामधून उतरुन हाती कमळ घेत भाजपामध्ये प्रवेश केला. निवडणुकीच्या तोंडावर हा मनसेसाठी मोठा धक्का मानला जात होता. मात्र याचा मतदानावर विशेष परिणाम दिसला नसला तरी ठाकरे बंधूंना समाधानकारक जागा मिळवता आल्या नाहीत असं आता निकालानंतर धुरींनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे ही टीका करताना त्यांनी आदित्य ठाकरेंना लक्ष्य केलं आहे. 

नक्की वाचा >> 'उद्धव ठाकरेंनी राज आणि मनसेचा केवळ वापर केला', 'राज ठाकरे कधीपर्यंत...'; पक्षनेतृत्वाला थेट सवाल

आदित्य ठाकरेंच्या त्या एका कृतीचा ठाकरे बंधूंना फटका?

भाजपाने मिळवलेल्या यशाबद्दल  'झी 24 तास'शी बोलताना संतोष धुरींनी, "जनता कामावर विश्वास ठेवते, ठाकरे बंधूंनी केलेल्या भावनिक आवाहनाला मुंबईकरांनी प्रतिसाद दिला नाही," असं म्हटलं. "फडणवीसांनी विकासाचे मॉडेल लोकांसमोर ठेवले, मुंबईकरांनी देवाभाऊंच्या विकासाला स्वीकारलं आहे," असं धुरी म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबताना, "आदित्य ठाकरेंनी केलेली देवेंद्र फडणवीस यांची नक्कल ठाकरे बंधूंना भारी पडली," असा दावाही धुरींनी केला आहे. ही नक्कल लोकांना आवडली नाही असंही ते म्हणाले. 

आदित्य ठाकरेंनी कधी केलेली ही कृती?

11 जानेवारी रोजी मुंबईतील एका सभेत आदित्य ठाकरेंनी फडणवीस यांच्या बोलण्याची नक्कल करत, "ते एकच विषय घेतात कुठे गेलं की आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय मोदीसाहेब..."  असं म्हटलं होतं. 
12 जानेवारीला महायुतीच्या सभेत फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना "काही लोकांनी काल माझी नक्कल केली... मला आवडतं कुणी माझी नक्कल केली तर, पण त्यांना हे समजायला पाहिजे, नक्कल करता-करता काकांच्या पक्षाची अवस्था काय झाली. काकाला किमान चांगली नक्कल करता येते," असा टोला लगावाल होता.

नक्की वाचा >> मुंबईच्या महापौर पदासाठी शिंदे ठाकरे बंधूंसोबत? स्वत: म्हणाले, 'आमची आणि भाजपाची...'

फडणवीसांनी राज ठाकरेंचा उल्लेख करून ठाकरेंच्या एकजुटीवर टोला लगावला. फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरेंना आव्हान देत, "आदित्यशी चर्चा करायची असेल तर आमची शेजारच्या वॉर्डातील उमेदवार शीतल गंभीरही पुरेशी आहे," असंही म्हटलं होतं. याच शीतल गंभीर निवडणूक जिंकल्या असून वरळीतील हा विजय आदित्य यांच्यासाठी धक्का मानला जातोय.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

"मी युवराज आणि सेहवागपेक्षा गरीब..." 'असं...

स्पोर्ट्स