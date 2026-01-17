आदित्य ठाकरेंमुळे ठाकरे बंधूंचा मुंबईत पराभव? 'ती' एक कृती ठरली कारणीभूत? खळबळजनक दावा

Mumbai Mahanagar Palika Nivadnuk Aaditya Thackeray: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं बहुमताचा आकडा गाठला असून तब्बल 25 वर्षानंतर महापालिकेवरील ठाकरेंचा भगवा खाली उतरवण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलं आहे. 221 पैकी भाजपाने 89, शिंदेंच्या शिवसेनेनं 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला 65 तर राज ठाकरेंच्या मनसेला 6 जागांवर विजय मिळवता आला आहे. अजित पवारांच्या पक्षाने 3 जागा जिंकल्या आहेत. शरद पवारांच्या पक्षाला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. काँग्रेसने 24 जागांवर विजय मिळवला असून ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमने 8 जागा जिंकल्या आहेत. मराठीचा मुद्दा, अदानी, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा डाव यासारख्या भावनिक मुद्द्यावरुन लढताना ठाकरे बंधूंना मिळालेलं यश हे फारच ,साधारण असल्याचं मानलं जात आहे. मात्र या निकालाचं विश्लेषण करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या एका माजी सहकाऱ्याने थेट उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये जागा वाटपादरम्यान दादरमधील एक महत्त्वाची जागा मनसेला उद्धव ठाकरेंना द्यावी लागली. ही जागा संतोष धुरींना मिळावी म्हणून राज यांचे निकटवर्तीय संदीप देशपांडे हे प्रयत्नशील होते. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. यावरुन नाराज होऊन संतोष धुरींनी मनसेच्या इंजिनामधून उतरुन हाती कमळ घेत भाजपामध्ये प्रवेश केला. निवडणुकीच्या तोंडावर हा मनसेसाठी मोठा धक्का मानला जात होता. मात्र याचा मतदानावर विशेष परिणाम दिसला नसला तरी ठाकरे बंधूंना समाधानकारक जागा मिळवता आल्या नाहीत असं आता निकालानंतर धुरींनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे ही टीका करताना त्यांनी आदित्य ठाकरेंना लक्ष्य केलं आहे.
भाजपाने मिळवलेल्या यशाबद्दल 'झी 24 तास'शी बोलताना संतोष धुरींनी, "जनता कामावर विश्वास ठेवते, ठाकरे बंधूंनी केलेल्या भावनिक आवाहनाला मुंबईकरांनी प्रतिसाद दिला नाही," असं म्हटलं. "फडणवीसांनी विकासाचे मॉडेल लोकांसमोर ठेवले, मुंबईकरांनी देवाभाऊंच्या विकासाला स्वीकारलं आहे," असं धुरी म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबताना, "आदित्य ठाकरेंनी केलेली देवेंद्र फडणवीस यांची नक्कल ठाकरे बंधूंना भारी पडली," असा दावाही धुरींनी केला आहे. ही नक्कल लोकांना आवडली नाही असंही ते म्हणाले.
11 जानेवारी रोजी मुंबईतील एका सभेत आदित्य ठाकरेंनी फडणवीस यांच्या बोलण्याची नक्कल करत, "ते एकच विषय घेतात कुठे गेलं की आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय मोदीसाहेब..." असं म्हटलं होतं.
12 जानेवारीला महायुतीच्या सभेत फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना "काही लोकांनी काल माझी नक्कल केली... मला आवडतं कुणी माझी नक्कल केली तर, पण त्यांना हे समजायला पाहिजे, नक्कल करता-करता काकांच्या पक्षाची अवस्था काय झाली. काकाला किमान चांगली नक्कल करता येते," असा टोला लगावाल होता.
फडणवीसांनी राज ठाकरेंचा उल्लेख करून ठाकरेंच्या एकजुटीवर टोला लगावला. फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरेंना आव्हान देत, "आदित्यशी चर्चा करायची असेल तर आमची शेजारच्या वॉर्डातील उमेदवार शीतल गंभीरही पुरेशी आहे," असंही म्हटलं होतं. याच शीतल गंभीर निवडणूक जिंकल्या असून वरळीतील हा विजय आदित्य यांच्यासाठी धक्का मानला जातोय.