English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तुम्हाला खरं तर हे..'; ठाकरेंच्या पराभवामुळे मराठी माणूस वाऱ्यावर? राज ठाकरेंनी दिलं सणसणीत उत्तर

MNS Chief Raj Thackeray First Comment On BMC Election Results: राज ठाकरेंनी मुंबई महानगरपालिकेच्या निकालांवर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना कार्यकर्त्यांना पुन्हा नव्याने ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेमकं काय म्हणालेत ते जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 17, 2026, 10:35 AM IST
'तुम्हाला खरं तर हे..'; ठाकरेंच्या पराभवामुळे मराठी माणूस वाऱ्यावर? राज ठाकरेंनी दिलं सणसणीत उत्तर
राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

MNS Chief Raj Thackeray First Comment On BMC Election Results: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अवघ्या 6 जागा जिंकता आल्या आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत युती केल्यानंतरही राज यांच्या पक्षाला दुहेरी नगरसेवकांचा आकडा गाठता आलेला नाही. दादरसारख्या मराठीबहूल परिसरामध्ये नक्कीच राज ठाकरेंच्या पक्षाचा उमेदवार निवडून आला असला तरी एकंदरित कामगिरी चांगली राहिलेली नाही. असं असतानाच निराश झालेल्या मनसैनिकांमध्ये नवा जोश फुंकण्यासाठी राज ठाकरेंनी एक खास पोस्ट लिहिली आहे. राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना निराशा नक्कीच झाली आहे असं प्रांजळपणे सांगतानाच पुन्हा कामाला लागूया असंही सांगितलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरे बंधूंना मुंबईमध्ये अपेक्षित यश मिळालं नाही आणि ठाकरेंना महानगरपालिकेवर सत्ता राखण्यात अपयश आल्यानंतर शिवसैनिकांबरोबरच मनसैनिकांकडून आता मराठी माणसाचं मुंबईत काय होणार? अशी चिंता व्यक्त करणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या जात आहेत. मराठी माणसाच्या मुंबई कनेक्शनच्या भविष्याबद्दल सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त होत असतानाच राज यांनी याच सोशल मीडियावरुन या चिंतेसंदर्भात भाष्य केलं आहे. राज यांनी मनसैनिकांना पुढलं टास्कच दिलं आहे. राज ठाकरेंनी निवडून आलेले नगरसेवक नक्कीच सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणण्याचं काम करतील असा विश्वास व्यक्त करताना पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक भूमिकेमध्येच राहण्याचा सल्ला मनसैनिकांना दिला आहे. राज यांनी या पोस्टमध्ये नेमकं काय म्हटलंय वाचूयात त्यांच्याच शब्दात...

सस्नेह जय महाराष्ट्र, 

सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचं मनापासून अभिनंदन. यावेळची निवडणूक ही सोपी नव्हती. अचाट धनशक्ती, सत्तेची शक्ती विरुद्ध शिवशक्ती अशी लढाई होती. पण अशा लढाईत सुद्धा दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तम झुंज दिली. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला यावेळेस अपेक्षित यश मिळालं नसलं याचं दुःख आहे, पण म्हणून खचून जाणाऱ्यातले आपण नाही. आपले जे नगसेवक निवडून आलेत ते तिथल्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरतील. आणि मराठी माणसाच्या विरोधात काही होत आहे असं दिसलं तर त्या सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणतील हे नक्की.

आपली लढाई मराठी माणसाची, मराठी भाषेची , मराठी अस्मितेच्यासाठीची आणि समृद्ध महाराष्ट्रासाठीची लढाई आहे.  ही लढाई हेच आपलं अस्तित्व आहे. अशा लढाया या दीर्घकालीन असतात याचं भान तुम्हा सगळ्यांना आहे. 

बाकी काय चुकलं, काय राहून गेलं, काय कमी पडलं आणि काय करावं लागेल याचं विश्लेषण आणि कृती आपण सगळे मिळून करूच. 

तुम्हाला खरं तर हे सांगण्याची गरज नाही. पण तरीही सांगतो एमएमआर परिसरात असो की एकूणच राज्यात मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या मराठी माणसाच्या पाठीशी आपल्याला ठाम उभं रहायचं आहे. निवडणुका येतील जातील पण आपला श्वास हा मराठी आहे हे विसरायचं नाही. 

लवकरच भेटूया. पुन्हा कामाला लागूया. नव्याने आपला पक्ष आणि संघटना उभारूया ! ! ! 

आपला नम्र 
राज ठाकरे

आता राज ठाकरेंच्या या पोस्टवर किंवा त्यामधील विधानांवर सत्ताधारी काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

'उद्धव ठाकरेंनी राज आणि मनसेचा केवळ वापर केला',...

महाराष्ट्र बातम्या