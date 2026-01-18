'या' 6 ठिकाणी विरोधकच सत्ताधारी! 29 महानगरपालिकांचे सत्ताधारी कोण? पहा A To Z माहिती

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026: राज्यातील 29 महानगरपालिकांचे सर्व निकाल शुक्रवारी रात्री उशिरा जाहीर झाल्यावर पुढील सत्तेची गणिते जमविण्यास शनिवारपासून सुरुवात झाली. 29 पैकी 23 महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचे महापौर संख्याबळानुसार निवडून येऊ शकतात, असं चित्र दिसत आहे. तर उर्वरित सहा महानगरपालिकांमध्ये विरोधकांना सत्तेची संधी असली तरी त्यापैकी दोन महापालिकांमध्ये घोडेबाजार होण्याची दाट चिन्हे दिसत आहेत.
राज्यातील 29 पैकी 23 महानगरपालिकांमध्ये भाजपप्रणीत महायुतीला बहुतम अथवा अधिक संख्याबळ मिळाले आहे. यामुळे या महानगरपालिकांमध्ये काही गडबड होण्याची शक्यता नाही. मुंबईत भाजपचे 89 तर शिंदे गटाचे 29 असे 118 संख्याबळ होते. म्हणजेच साध्या बहुमतापेक्षा अधिक संख्याबळ आहे. तरीही भाजपकडून अन्य काही नगरसेवकांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. एमआयएमने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो महायुतीलाच फायदेशीर ठरू शकतो.
सांगलीमध्ये भाजपला बरोबर निम्म्या जागा मिळाल्या आहेत. अजित पवार गटाचे 16 तर शिंदे गटाचे दोन नगरसेवक आहेत. तेथे 18 नगरसेवक निवडून आलेल्या काँग्रेसने गणित जुळविण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. पण ते कठीण दिसते.
अकोल्यात बहुमतासाठी दोन जागा कमी असल्या तरी भाजप संख्याबळ जमवू शकेल. वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला बहुमत मिळाले आहे.
परभणीमध्ये 65 सदस्यीय पालिकेत शिवसेना ठाकरे गटाचे 25 तर काँग्रेसचे 12 जण निवडून आले आहेत. भाजपचे 12 तर अजित पवार गटाचे 11 जण निवडून आले असले तरी 33 चे संख्याबळ जमविणे भाजपसाठी आव्हानात्मक असेल.
लातूर, वसई-विरार, चंद्रपूर, मालेगाव, परभणी, भिवंडी, निजामपूर
मुंबई (BMC): भाजपने 89 जागा जिंकून ठाकरेंचं महापालिकेवरील 25 वर्षांचं वर्चस्व संपवलं आहे. मुंबईत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय.
नाशिक: 72 जागा जिंकून भाजपने सत्ता मिळवली आहे.
नवी मुंबई: 65 जागांसह भाजपने पहिल्यांदाच येथे आपली एकहाती सत्ता स्थापन केली आहे.
पुणे (PMC): पुण्यात भाजपने 119 जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. हा अजित पवारांसाठी धक्का मानला जातोय.
नागपूर: मुख्यमंत्र्याच्या होम ग्राउउण्डवर भाजपाने 102 जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.
