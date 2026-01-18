English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' 6 ठिकाणी विरोधकच सत्ताधारी! 29 महानगरपालिकांचे सत्ताधारी कोण? पहा A To Z माहिती

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026: राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा शुक्रवारी रात्री उशीरा निकाल लागला. शनिवारपासून आकड्यांची जुळवाजुळव सुरु असतानाच आता 6 ठिकाणी विरोधक सत्ता स्थापन करु शकतात अशी स्थिती दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 18, 2026, 04:46 PM IST
'या' 6 ठिकाणी विरोधकच सत्ताधारी! 29 महानगरपालिकांचे सत्ताधारी कोण? पहा A To Z माहिती
जाणून घ्या कोणत्या महानगरपालिकेत काय स्थिती

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026: राज्यातील 29 महानगरपालिकांचे सर्व निकाल शुक्रवारी रात्री उशिरा जाहीर झाल्यावर पुढील सत्तेची गणिते जमविण्यास शनिवारपासून सुरुवात झाली. 29 पैकी 23 महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचे महापौर संख्याबळानुसार निवडून येऊ शकतात, असं चित्र दिसत आहे. तर उर्वरित सहा महानगरपालिकांमध्ये विरोधकांना सत्तेची संधी असली तरी त्यापैकी दोन महापालिकांमध्ये घोडेबाजार होण्याची दाट चिन्हे दिसत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईत काय स्थिती?

राज्यातील 29 पैकी 23 महानगरपालिकांमध्ये भाजपप्रणीत महायुतीला बहुतम अथवा अधिक संख्याबळ मिळाले आहे. यामुळे या महानगरपालिकांमध्ये काही गडबड होण्याची शक्यता नाही. मुंबईत भाजपचे 89 तर शिंदे गटाचे 29 असे 118 संख्याबळ होते. म्हणजेच साध्या बहुमतापेक्षा अधिक संख्याबळ आहे. तरीही भाजपकडून अन्य काही नगरसेवकांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. एमआयएमने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो महायुतीलाच फायदेशीर ठरू शकतो.

या ठिकाणी भाजपाला निम्म्या जागा

सांगलीमध्ये भाजपला बरोबर निम्म्या जागा मिळाल्या आहेत. अजित पवार गटाचे 16 तर शिंदे गटाचे दोन नगरसेवक आहेत. तेथे 18 नगरसेवक निवडून आलेल्या काँग्रेसने गणित जुळविण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. पण ते कठीण दिसते.

अकोल्यात भाजपाला दोन जागा कमी

अकोल्यात बहुमतासाठी दोन जागा कमी असल्या तरी भाजप संख्याबळ जमवू शकेल.  वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला बहुमत मिळाले आहे.

भाजपसाठी आव्हानात्मक

परभणीमध्ये 65 सदस्यीय पालिकेत शिवसेना ठाकरे गटाचे 25 तर काँग्रेसचे 12 जण निवडून आले आहेत. भाजपचे 12 तर अजित पवार गटाचे 11 जण निवडून आले असले तरी 33 चे संख्याबळ जमविणे भाजपसाठी आव्हानात्मक असेल. 

विरोधकांचे संख्याबळ अधिक असलेल्या महानगरपालिका

लातूर, वसई-विरार, चंद्रपूर, मालेगाव, परभणी, भिवंडी, निजामपूर

भाजपने जिंकलेल्या प्रमुख महानगरपालिका खालीलप्रमाणे आहेत:

मुंबई (BMC): भाजपने 89 जागा जिंकून ठाकरेंचं महापालिकेवरील 25 वर्षांचं वर्चस्व संपवलं आहे. मुंबईत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय.

नाशिक: 72 जागा जिंकून भाजपने सत्ता मिळवली आहे.

नवी मुंबई: 65 जागांसह भाजपने पहिल्यांदाच येथे आपली एकहाती सत्ता स्थापन केली आहे.

पुणे (PMC): पुण्यात भाजपने 119 जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. हा अजित पवारांसाठी धक्का मानला जातोय.

नागपूर: मुख्यमंत्र्‍याच्या होम ग्राउउण्डवर भाजपाने 102 जागा जिंकत आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.

भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युतीने जिंकलेल्या इतर महानगरपालिका:

ठाणे
पिंपरी-चिंचवड
कल्याण-डोंबिवली
छत्रपती संभाजीनगर
कोल्हापूर
सोलापूर
अमरावती
अकोला
नांदेड-वाघाळा
सांगली-मिरज-कुपवाड
जळगाव
अहिल्यानगर (अहमदनगर)
धुळे
जालना
इचलकरंजी
मिरा-भाईंदर
उल्हासनगर
पनवेल

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtramunicipal corporationElection 2026OppostionGovernment

इतर बातम्या

90च्या दशकातील अभिनेत्रीला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भोवलं; 5 वर्ष...

मनोरंजन