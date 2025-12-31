English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्याला 'ती' लावणार सुरुंग? मुंब्र्यात भाजपाचा मास्टरस्ट्रोक; मुस्लिम उमेदवार कोण?

Thane Municipal Corporation Election BJP Muslim Candidate: मागील अनेक वर्षांपासून आमदार जितेंद्र आव्हाडांचा दबदबा असलेल्या मुंब्र्यामध्ये भाजपाने नवी खेळी केली असून याचा मोठा परिणाम स्थानिक राजकारणावर होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 31, 2025, 12:45 PM IST
मुंब्र्यात भाजपाची मोठी खेळी (प्रातिनिधिक फोटो)

Thane Municipal Corporation Election BJP Muslim Candidate: ठाणे महानगरपालिकेमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भारतीय जनता पार्टी युतीमध्ये लढणार आहे. भाजपाला महायुतीतून एकूण 40 जागा मिळाल्या असून त्यापैकी तब्बल 36 जागांचे ए–बी फॉर्म भाजपने मंगळवारी मध्यरात्री वाटप केले. या 36 उमेदवारांपैकी एक जागा थेट मुंब्रा भागातून मुस्लिम महिलेला देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. ही महिला उमेदवार आहे तरी कोण? याबद्दल जाणून घेऊयात...

कोण आहे ही मुस्लिम उमेदवार?

भाजपाने ज्या महिला उमेदवाराला तिकिट दिलं आहे तिचं नाव आहे, नाझिया तांबोळी! नाझिया या 2015 पासून मुंब्रा परिसरात भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यात सक्रिय आहेत. 2026 मध्ये त्या प्रथमच ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असून, ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 31 ब मधून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली पक्षाने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे त्याबद्दल मी मनापासून आभारी आहे. 

अनेक योजना मुंब्र्यात पोहोचवल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबवलेल्या विविध जनकल्याणकारी योजनांचा मुंब्र्यात देखील मुस्लिम महिलांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होत आहे. लाडकी बहीण योजनेचा मुंब्रा परिसरात अनेक मुस्लिम महिलांनी फायदा घेतला असून, यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला आहे. भाजपच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात मुंब्रा परिसरात मुस्लिम समुदायामध्ये पक्षाचे स्थान अधिक बळकट होणार का, तसेच भाजपला कितपत मतदान होईल याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.

मुंब्र्यात शिंदेंना मोठा धक्का

दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेला मुंब्र्यामधून मोठा धक्का बसला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे काही तास शिल्लक असतानाच मुंब्र्यामध्ये मोठी बंडखोरी झाली आहे. विशेष म्हणजे या बंडखोरीमध्ये राज्यात सत्तेत असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा हात शिंदेंच्या बंडखोरांनी पकडला आहे. शिंदेच्या चार नगरसेवकांनी त्यांची साथ सोडून अजित पवारांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आलेला एबी फॉर्म या उमेदवारांनी स्वीकारला असून याचा अर्थ ते घड्याळ या निवडणूक चिन्हावर लढणार आहेत.

राजन किने, अनिता किने, मोरेश्वर किने या सर्वच माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचा एबी फॉर्म स्वीकारला आहे. या सर्वांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काही तास आधीच शिंदेंची साथ सोडली आहे. हे सर्वजण आता राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षातून निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. मुंब्रा शिवसेना शाखेवरुन झालेल्या वादामध्ये राजन किने यांनी मोठा सहभाग नोंदवलेला. त्यांनी ही शाखा शिंदेंच्या सेनेकडे कायम राखण्यात यश मिळवलं होतं. मुंब्र्यामध्ये शिवसेनेला वाढवण्यामध्ये त्यांचे मोठे योगदान ठरले आहे.. त्यांच्या या निर्णयामुळे मुंब्रातील राजकीय वातावरण बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

