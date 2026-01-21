English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'त्याची औकात काय? एका...', समाधान सरवणकरांवर ठाकरे सेनेचा निशाणा; 'घाण करायची यांची...'

Maharashtra Municipal Corporation Election BMC Results: अत्यंत चुरशीच्या लढतीमध्ये  अवघ्या 582 मतांनी पराभूत झाल्यानंतर थेट मित्रपक्ष असलेल्या भाजपावर निशाणा साधत समाधान सरवणकरांनी केलेल्या टीकेवरुन ठाकरेंच्या सेनेच्या स्थानिक आमदाराने सुनावलं

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 21, 2026, 11:52 AM IST
'त्याची औकात काय? एका...', समाधान सरवणकरांवर ठाकरे सेनेचा निशाणा; 'घाण करायची यांची...'
सडकून केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

प्रभादेवीतील प्रभागामध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये उभे असलेले माजी आमदार सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकरांना पराभवाचा धक्का बसल्यानंतर नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. समाधान सरवणकरांनी थेट मित्रपक्षांकडून हवी तशी साथ मिळाली नसल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे.  निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 194 (प्रभादेवी-वरळी, दादर परिसर) मधून समाधान सरवणकर पराभूत झाले. त्यांचा पराभव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे (UBT) उमेदवार निशिकांत शिंदे यांनी केला. अवघ्या 582 मतांनी समाधान सरवणकरांनी ही जागा गमावली. समाधान सरवणकर यांना 14,191 मते मिळाली, तर निशिकांत शिंदे यांना 15,235 मते मिळाली. या पराभवानंतर समाधान सरवणकरांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता महेश सावंत यांनी समाधान सरवणकरांवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे.

भाजपावर काय आरोप केले समाधान सरवणकरांनी?

पराभवानंतर समाधान सरवणकर यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. "भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना मदत न करण्याचे आणि सरवणकर कुटुंबाचे काम न करण्याचे व्हॉट्सॲप मेसेज कार्यकर्त्यांना पाठवले. त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला," असं समाधन यांनी म्हटलं आहे. तसेच, "भाजपच्या टोळीमुळे माझा पराभव झाला. सुरुवातीला मदत मिळाली, पण शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी मदत नाकारली आणि मला हरवण्यासाठी काम केले," असंही समाधान सरवणकर म्हणाले. 

त्याची औकात काय?

सरणकरांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीवर बोलताना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे स्थानिक आमदार महेश सावंत यांनी, "लहान मुलांना जसं बागेत फिरवतात, तसं 2017 ला बालहट्ट पुरवण्यासाठी सरवणकरांनी पोराला नगरसेवक बनवले. त्याला पराभवाचे दुःख आहे की वाटलेल्या पैशाची आता परतफेड होणार नाही याचे जास्त दुःख आहे?" असा खोचक सवाल विचारला. "त्याची औकात काय होती? एका घरात तीन कुटुंबे राहण्याची यांची औकात होती. आता किती हजार स्क्वेअर फुटांत राहता? ही किमया कुणाची? एका मिल कामगाराला शेंदूर कुणी लावला? बाबासाहेबांनी! ज्या ताटात जेवायला दिले, तिथं घाण करायची यांची संस्कृती आहे.  त्यांनी यावेळी भरपूर पैसा वाटला, जेवणं दिली. पिकनिकला नेले, साड्यांमधून पैसे दिले, लग्नाचा इव्हेंट केला. पण स्वाभिमानी जनता पैशाला भुलली नाही," असं महेश सावंत म्हणालेत. 

भाजपाच्या जिंकण्याच्या दाव्यावरुनही टोमणा

"दादर, माहिमकरांना सरवणकर नाव आठवणार नाही, असे काम मी करून दाखवणार आहे," असंही सावंत यांनी म्हटलं आहे. "भाजपवाले म्हणतात की आम्ही जिंकलो असतो इथून परंतु मागच्या वेळी त्यांची एकच जागा इथं आलेली. हा गड शिवसेनेचा होता व अभेद्य राहिला," अशी आठवणही सावंत यांनी करुन दिली.

