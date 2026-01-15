'कोण राज ठाकरे आणि कोण..?' भाजपा आमदाराचा हल्लाबोल; 'मराठी माणूस बोलायचे अन् किचनमध्ये...'

Maharashtra Municipal Corporation Election: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मराठीचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरत आहे. तब्बल 20 वर्षानंतर एकत्र आलेले माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्र आले आहेत. त्यांनी मराठीचा मुद्दा हा मुंबईमधील निवडणुकीचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगत ही मराठी माणसासाठी शेवटची निवडणूक असल्याचं भावनिक आवाहन राज ठाकरेंनी प्रचारादरम्यान केलं. मात्र आज मतदानाच्या दिवशी भाजपाच्या एका महिला आमदाराने मराठीच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे ंबंधूंच्या मराठीच्या मुद्द्यावरुन निशाणा साधला. तसेच 'राज ठाकरे कोण?' असा सावलही भाजाच्या या महिला आमदाराने केला आहे.
भाजपाच्या दहिसरच्या आमदार मनीषा चौधरी यांना मनसेच्या भगवा गार्डसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता, "कोण राज ठाकरे आणि कोण भगवा गार्ड?" मला त्यावर बोलायचे नाही," असं उत्तर दिलं. तसेच, "दहिसर वॉर्ड 8 मध्ये अनेक मतदारांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांचा हक्क बजावता यावा यासाठी आम्ही काम करतोय. मुंबई महानगर पालिकेने दिलेली यादी मतदान केंद्रावर नाही, त्यामुळे मतदार त्रस्त आहे," असं मनीषा चौधरी म्हणाल्यात. त्याचप्रमाणे, "बाळासाहेबांनी उभी केलेली भगवाधारी शिवसेना राहिली आहे का? मुंबईतल्या खऱ्या माणसाला त्यांनी मुंबईबाहेर काढले," असा घणाघातही त्यांनी केला आहे.
"एका बाजूला मराठी माणूस बोलायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या किचनमध्ये काम करणारे कोण आहेत जरा बघा सगळे नेपाळी आहेत. उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या किचनमध्ये सगळे नेपाळी आहेत," असा टोला मनीषा चौधरी यांनी लगावला आहे.
"मी मतदान केंद्रावर मी आतमध्ये गेले नव्हते. माझं कर्तव्य मी बजावत आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असून हा निवडणूक आयोगाचाच हलगर्जीपणा आहे," असा आरोपही त्यांनी केला आहे. दहिसर वॉर्ड 8 मधील महायुतीच्या (भाजपा-शिवसेना-रिपाई) अधिकृत उमेदवार योगिता पाटील यांच्या समर्थनार्थ मनीषा चौधरी यांनी प्रभाग पिंजून काढल्याचं मागील काही दिवसांमध्ये दिसून आलं. अनेक रॅलींमध्ये त्या सहभागी झाल्या होत्या.
दरम्यान, राज ठाकरेंनी त्यांच्या कुटुंबासहीत मतदानाचा हक्क बजावला. राज यांच्यासोबत त्यांची पत्नी, मुलगा, सून, मुलगी आणि आई असे नातेवाईक मतदानासाठी पोहोचले. मतदानानंतर राज ठाकरेंच्या मातोश्री कुंदा ठाकरेंनी भावनिक प्रतिक्रिया नोंदवाताना. "दोन्ही लेकरांना शुभेच्छा आणि आशीर्वाद. आज खूप आनंद होतोय," असं कुंदा ठाकरेंनी म्हटलं आहे.