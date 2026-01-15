English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बोटावरील शाई पुसली गेल्याने मतदारांमध्ये संताप, निवडणूक आयोगाची पहिली प्रतिक्रिया!

Maharashtra Municipal Corporation Election:  आजच्या मतदानात बोटावर पारंपरिक शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला. न

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 15, 2026, 01:49 PM IST
राज्य निवडणूक आयोग

Maharashtra Municipal Corporation Election: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांमध्ये, मुंबईसह मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीत मतदानापूर्वी अनेक ठिकाणी पैशांचे वाटप झाल्याचे उघड झाले. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर सुरुवातीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दुहेरी मतदार आणि बनावट मतदार यांसारख्या समस्या समोर येत आहेत. आता यात एक नवीन गोष्ट जोडली गेली आहे: मतदानानंतर बोटावर अमिट शाईऐवजी मार्करने खुणा करणे. ही खुणा सहज पुसता येत असल्याचे धक्कादायक सत्य उजेडात आले आहे. यामुळे निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा टीकेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यावर आता राज्य निवडणूक आयोगाने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

आजच्या मतदानात बोटावर पारंपरिक शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला. नखांवरची शाई पुसली जात असल्याचे आता मुंबई महापालिका आयुक्तांनी कबूल केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून मार्करचे किट उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. भूषण गगराणी यांनी नखांवरील शाई पुसली जात असल्याचे मान्य केले.

बोटावरील शाई पुसता येते

मतदान झाल्यानंतर बोटावरील शाई पुसता येत असल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. सोशल मीडियावर याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. शाई पुसता येते का याची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले. मार्कर पेनचा वापर यापूर्वीच्या पालिका निवडणुकांमध्येही झाला असल्याचे सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया 

मतदानानंतर बोटांवरील शाई पुसता येत असल्याचा प्रकार समोर आलाय. याचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायराज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण आले आहे. शाई पुसली जाते का याबाबत चौकशी करत आहोत. मार्कर पेन या आधीच्या पालिका निवडणुकीत वापरला गेलाय. आहे. मार्करने बोटावर शाही गडद रंगात लावावी अश्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. 

मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे गैरकृत्य

बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हे गैरकृत्य आहे. त्याचबरोबर बोटावरची शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करण्यासाठी आल्याचे आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्टिकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. बोटावरची शाई पुसून कोणी गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तरी संबंधित मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही, याबाबतची दक्षता यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याबाबत नोंद घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे केवळ शाई पुसून गैरकृत्य केलेल्या मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही. याबाबत सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत. मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याकरिता मार्कर पेनच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2011 रोजी आणि 28 नोव्हेंबर 2011 रोजी आदेश दिले आहेत. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जात आहे. या आदेशानुसार मतदाराच्या बोटावर ठळकपणे उमटेल, अशा पद्धतीने मार्कर पेनने शाई लावण्यात यावी; तसेच नखावर आणि नखाच्या वरच्या बाजुला त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी, अशा सूचना यापूर्वीदेखील देण्यात आल्या असून आणि त्या मार्कर पेनवरही नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे शाई पुसण्याचा प्रयत्न करण्याचे गैरकृत्य करू नये, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

 सुधारणा आवश्यक

ही निवडणूक विविध वादांनी गाजत आहे. पैशांचे वाटप, बनावट मतदार आणि आता मार्करची पुसणारी खुणा यामुळे आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर योग्य कारवाई होईल अशी अपेक्षा आहे. मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया सामान्य मतदारांनी दिली आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

