Marathi News
Municipal Elections Announced: 29 महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक होणार, 2 नवनिर्मित, दोन ठिकाणी आरक्षण मर्यादा जास्त, वाचा संपूर्ण यादी

Maharashtra Municipal Corporation Election Dates Announced: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महापालिकांच्या निवडणुका एकत्र होतील असं जाहीर केलं आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Dec 15, 2025, 05:17 PM IST
Maharashtra Municipal Corporation Election Dates Announced: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारीच्या आत सर्व निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केली. 29 महापालिकांच्या निवडणुका एकत्र होतील असं राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितलं आहे. दोन महापालिकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली तरी निवडणुका घ्याव्यात असं स्पष्ट निर्देश असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. 

असा असेल निवडणुकीचा कार्यक्रम -

अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 
अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी 2026
निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी - 3 जानेवारी 2026
मतदान - 15 जानेवारी 2026
मतमोजणी - 16 जानेवारी  2026

बिगुल वाजलं! मुंबईसह सर्व 29 महापालिकांची निवडणूक जाहीर, कधी होणार मतदान? कधी लागणार निकाल? A to Z माहिती

दरम्यान जिथे निवडणूक होणार आहे त्या 29 महापालिका कोणत्या आहेत हे जाणून घ्या. यामध्ये एमएमआरडीए मधील 9, पश्चिम महाराष्ट्रातील 6, उत्तर महाराष्ट्र 5, मराठवाडा 5 आणि विदर्भातील 4 पालिकांचा समावेश आहे. वाचा त्यांची संपूर्ण यादी

एमएमआरडीए
1) मुंबई
2) नवी मुंबई
3) ठाणे
4) कल्याण डोंबिवली
5) वसई विरार
6) भिवंडी
7) पनवेल
8) मिरा भाईंदर
9) उल्हासनगर

पश्चिम महाराष्ट्र -
1) पुणे
2) पिंपरी चिंचवड
3) कोल्हापूर 
4) सांगली
5) सोलापूर
6) इचलकरंजी

उत्तर महाराष्ट्र
1) नाशिक
2) अहिल्यानगर
3) धुळे
4) जळगाव
5) मालेगाव

मराठवाडा
1) छत्रपती संभाजीनगर
2) लातूर
3) नांदेड - वाघाळा
4) परभणी
5) जालना

विदर्भ - 
1) नागपूर
2) अकोला
3) अमरावती
4) चंद्रपूर

आरक्षण ओलांडलेल्या दोन पालिकांचं काय?

नागपूर आणि चंद्रपूर, या दोनच महापालिका अशा आहेत की, जिथे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे येथे आधी 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले जाईल, अशा पद्धतीने पुनर्रचना करून मगच तेथे निवडणूक घेतली जाईल, असा तर्क होता. मात्र निवडणूक आयुक्तांनी हे तर्क फेटाळलं. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. ही मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिकांमध्ये निवडणूक घेता येईल आणि निकालदेखील जाहीर करता येईल; पण हा निकाल ओबीसी आरक्षण आणि 50 टक्क्यांची ओलांडलेली मर्यादा याबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Municipal Corporation Election DatesMunicipal Corporation Election Schedule 2025maharashtra local body elections 2025Maharashtra Municipal ElectionsBMC Election Dates 2025

