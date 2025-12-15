Municipal Elections Announced: 29 महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक होणार, 2 नवनिर्मित, दोन ठिकाणी आरक्षण मर्यादा जास्त, वाचा संपूर्ण यादी

Maharashtra Municipal Corporation Election Dates Announced: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारीच्या आत सर्व निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केली. 29 महापालिकांच्या निवडणुका एकत्र होतील असं राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितलं आहे. दोन महापालिकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली तरी निवडणुका घ्याव्यात असं स्पष्ट निर्देश असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी 2026
निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी - 3 जानेवारी 2026
मतदान - 15 जानेवारी 2026
मतमोजणी - 16 जानेवारी 2026
दरम्यान जिथे निवडणूक होणार आहे त्या 29 महापालिका कोणत्या आहेत हे जाणून घ्या. यामध्ये एमएमआरडीए मधील 9, पश्चिम महाराष्ट्रातील 6, उत्तर महाराष्ट्र 5, मराठवाडा 5 आणि विदर्भातील 4 पालिकांचा समावेश आहे. वाचा त्यांची संपूर्ण यादी
एमएमआरडीए
1) मुंबई
2) नवी मुंबई
3) ठाणे
4) कल्याण डोंबिवली
5) वसई विरार
6) भिवंडी
7) पनवेल
8) मिरा भाईंदर
9) उल्हासनगर
पश्चिम महाराष्ट्र -
1) पुणे
2) पिंपरी चिंचवड
3) कोल्हापूर
4) सांगली
5) सोलापूर
6) इचलकरंजी
उत्तर महाराष्ट्र
1) नाशिक
2) अहिल्यानगर
3) धुळे
4) जळगाव
5) मालेगाव
मराठवाडा
1) छत्रपती संभाजीनगर
2) लातूर
3) नांदेड - वाघाळा
4) परभणी
5) जालना
विदर्भ -
1) नागपूर
2) अकोला
3) अमरावती
4) चंद्रपूर
नागपूर आणि चंद्रपूर, या दोनच महापालिका अशा आहेत की, जिथे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे येथे आधी 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले जाईल, अशा पद्धतीने पुनर्रचना करून मगच तेथे निवडणूक घेतली जाईल, असा तर्क होता. मात्र निवडणूक आयुक्तांनी हे तर्क फेटाळलं. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. ही मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिकांमध्ये निवडणूक घेता येईल आणि निकालदेखील जाहीर करता येईल; पण हा निकाल ओबीसी आरक्षण आणि 50 टक्क्यांची ओलांडलेली मर्यादा याबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.