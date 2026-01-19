पहिला नाही मुंबईला मिळणार भाजपाचा दुसरा महापौर; 44 वर्षांपूर्वीचा इतिहास सगळेच विसरले? RSS साठी एकदा...

Maharashtra Municipal Corporation Election: मुंबई महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या युतीने विजयी ध्वज फडवला असला तरी महापौर पदावरुन दोन्ही मित्रपक्षांमध्ये वाद आहे. अगदी काठावरील बहुतम मिळालेल्या भाजपाकडून अडीच वर्षांसाठी तरी महापौरपद मिळावं अशी शिंदेंच्या सेनेची इच्छा आहे. तर दुसरीकडे भाजपा मात्र पूर्णवेळ महापौर पद आपल्याकडेच असावं यासाठी प्रयत्नशील आहे. असं असतानाच विरोधकांकडून अनेकदा पहिल्यांदाच मुंबईला भाजपाचा महापौर मिळणार असल्याचं सांगताना कोणालाच भाजपाचा महापौर नकोय, असं विधान खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. महापौर पदावरुन वाद सुरु असतानाच भाजपा पहिल्यांदाच देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये महापौर बसवणार असल्याचं बोललं जात असलं तरी हा संदर्भ चुकीचा आहे. यंदा भाजपाचा महापौर झाला तर तो मुंबईतील भाजपाचा दुसरा महापौर असेल. यापूर्वी भाजपाने मुंबईला एक महापौर दिला असून त्याचा सर्वांनाच विसर पडलाय. याबद्दल राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकरांनी एक खास पोस्ट लिहिली असून या पहिल्या महापौराचा फोटोही शेअर केला आहे.
प्रकाश अकोलकरांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये, "मुंबईच्या महापौर पदासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांची सेना यांच्यात चाललेल्या अकटोविकट संघर्षात भाजपला महापौर पद मिळालेच तर जो कोणी महापौर होईल तो भारतीय जनता पक्षाचा दुसरा महापौर असेल," असं स्पष्ट केलं आहे. "1982 मध्येच डॉक्टर प्रभाकर संजीवा पै हे मुंबईचे महापौर झाले होते आणि ते भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावान नेते होते याची आठवण तेव्हा त्या महापौर कार्यालयात कार्यरत असलेले ज्येष्ठ अधिकारी प्रकाश परांजपे शहापूरकर यांनी आत्ता दुपारी करून दिली," असंही प्रकाश अकोलकरांनी, रविवारी लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
"खरे तर 1981 ते 86 87 पर्यंत मी स्वतः हा बीट सांभाळत होतो तेव्हाचे सर्व महापौर मला आठवतात पण प्रभाकर पै यांचे विस्मरण माझ्यासकट सर्वांनाच कसे झाले कोण झाले? त्यात भाजपचे विद्यमान नेतेही आहेत. पै यांची आठवण करून दिल्याबद्दल परांजपे यांना धन्यवाद. परांजपे यांनी आणखीही एक गोष्ट सांगितली.. पै महापौर असतानाच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक शिबीर झाले होते त्या शिबिरास महापौर असलेले पै हे संघाचे अर्धी चड्डी घालून उपस्थित होते आणि त्यांच्या समवेत तिथे परांजपेही गेले होते, " असंही पोस्टच्या शेवटी अकोलकरांनी म्हटलं आहे.
ही पोस्ट सध्या चर्चेत आहे.