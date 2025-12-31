English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोठी बातमी! महाराष्ट्रात BJP चा पहिला विजय; 'त्या' दोघी निवडून आल्या, थेट CM चा कॉल अन्..

Maharashtra Municipal Corporation Election 2 Candidate Won Election: या विजयासहीत भारतीय जनता पार्टीने महाराष्ट्रामध्ये आपलं खातं उघडलं असून एक नाही तर दोन उमेदवार अर्ज दाखल केल्यानंतर 24 तासाच्या आत नगरसेवक झालेत. याची दखल मुख्यमंत्र्यांनीही घेतली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 31, 2025, 01:31 PM IST
मोठी बातमी! महाराष्ट्रात BJP चा पहिला विजय; 'त्या' दोघी निवडून आल्या, थेट CM चा कॉल अन्..
मुख्यमंत्र्यांनी केला व्हिडीओ कॉल

Maharashtra Municipal Corporation Election 2 Candidate Won Election: एकीकडे भारतीय जनता पार्टीच्या इच्छुकांकडून एबी फॉर्मसाठीची रडारड आणि राडा उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ निघून गेल्यानंतरही सुरु असतानाच महाराष्ट्रातील दोन नगरसेविका निवडूनही आल्या आहेत. विशेष म्हणजे याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून या विजयी महिला उमेदवारांशी संवाद साधला आहे. मात्र निवडणूक न होता या महिला उमेदवार जिंकल्या तरी कशा आणि कुठून? यावर भाजपाने काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

कोण निवडून आलं

हा भाजपा-महायुतीच्या विजयाला शुभारंभ झाला आहे, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत! कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील भाजपाच्या दोन महिला उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. पॅनल क्रमांक 18 अ मध्ये भाजपच्या उमेदवार रेखा चौधरी यांचा एकमेव अर्ज होता. त्यामुळेच रेखा चौधरी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. 18 अ प्रभागात ओबीसी महिला आरक्षित जागेसाठी भाजपच्या रेखा चौधरी याचा एकच अर्ज आल्याने जवळपास त्यांची उमेदवारी बिनविरोध झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र कागदपत्र पडताळणी उद्या होणार असून यानंतरच अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.

दुसरी महिला उमेदवार कोण?

याचप्रमाणे पॅनल 26-क आसावरी केदार नवरे यांचीही नगरसेविका म्हणून बिनविरोध निवड झाली आहे. एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने त्याची बिनविरोध विजय झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र यांच्या अर्जातील कागदपत्रांची पडताळणी उद्या होणार असून त्यांच्या दस्तावेज पडताळणी नंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे.  या विजयानंतर दोन्हीही विजयी उमेदवारांनी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची सदिच्छा भेट घेतली.  या विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी फोनद्वारे दोन्ही विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्र्यांनी या दोघांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या.

...म्हणून सर्वांचेच आभार

या विजयासंदर्भात बोलताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मूळचे डोंबिवलीकर असलेल्या रविंद्र चव्हाण यांनी मतदारांचे आभार व्यक्त केले आहेत. "कल्याण-डोंबिवली हिंदुत्वाचा आणि जनसंघाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाते. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या कडवट कार्यकर्ता भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष रेखा चौधरी, डोंबिवलीच्या संघाचं घर असं ओळख असलेल्या आसावरी नवरे अशा दोन उमेदवारासमोर कोणी अर्ज भरला नाही. त्या भागातील सर्वच नागरिकांचे मनःपूर्वक धन्यवाद" असं चव्हाण म्हणाले. "ही व्यक्तिमत्व चांगली असल्याने विरोधकांनी या ठिकाणी अर्ज भरला नाही. त्यामुळे यांची ओळख मी आधीच सांगितली. या उमेदवारांच्या समोर अर्ज भरू नये म्हणून असा अनेकांनी विचार देखील त्या ठिकाणी त्या लोकांनी केला त्यांचेही आभार मानतो. भारतीय जनता पार्टी या वेळेला केंद्रीय नेतृत्वाप्रमाणे आणि देवेंद्रजींनी नवीन चेहऱ्याला संधी द्यायचे सांगितले. नेत्यांनी निर्णय घेतला असेल तरी कार्यकर्त्यांनी कुठेही नाराजगी व्यक्त केली नाही म्हणून सर्वच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे आभार," असंही चव्हाण आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटलं.

100 टक्के युतीचाच महापौर

"काही नगरसेवकांना उमेदवारी दिली नाही मात्र त्यांनी देखील नाराजी व्यक्त न करता भाजपच्या विचारधारेसबत काम करायला लागले आहेत. भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्त्यांची पार्टी असल्याचं डोंबिवलीमध्ये जाणवते. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये युतीचा महापौर शंभर टक्के होणार. रिझल्ट देखील अतिशय चांगले येतील यात काही शंका नाही," असा विश्वासही चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026kdmckalyanBJPDombivli

इतर बातम्या

आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्याला 'ती' लावणार सुरुंग? म...

महाराष्ट्र बातम्या