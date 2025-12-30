'...म्हणून माझी पक्षातून हकालपट्टी करा!' शिंदेंना कोणी लिहिलं पत्र; 'तुम्ही आर्थिक...'

Letter To DCM Eknath Shinde: महापालिका निवडणुकींमध्ये इच्छुकांना डावलण्यात आल्याने मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणझे ही नाराजी सर्वच पक्षांमध्ये दिसत असून अगदी भारतीय जनता पार्टी असो, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस असो किंवा दोन्ही शिवसेना असो सगळीकडेच नाराज इच्छुकांची समजूत घालण्याचं काम पदाधिकारी आणि नेत्यांना करावं लागत आहे. यामध्ये अगदी छत्रपती संभाजी नगर असेल किंवा नाशिक असेल किंवा मुंबई असेल सगळीकडे ही नाराजी दिसून येत आहे. रडारड, पाठलाग किंवा इतर पद्धतीने नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच कल्याण-डोंबिवलीमध्येही उमेदवारी नाकारल्याने एका पदाधिकाऱ्याने, "माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांमुळे पक्षाचं नुकसान होत असल्याने मला पक्षातून काढून टाका" अशी मागणी पत्र लिहून केली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी डोक्यावर हात ठेवल्याची डीपी असलेल्या या पदाधिकाऱ्याने लिहिलेल्या या पत्राचा विषय, "शिवसेना पक्षातून माझी हकालपट्टी करण्यात यावी ही नम्र विनंती. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेब आणि माननिय नामदार श्री. एकनाथ शिंदे साहेबांचा शिष्य म्हणून त्यांना अपेक्षित असा निष्ठावान 24 तास गोर गरिबांकरिता कार्य करणारा त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारा, अनुभवी सुशिक्षीत निष्कंलक 20 वर्ष निःस्वार्थपणे कुष्ठ रुग्णांची सेवा करणारा अशा कार्यकर्त्याची पक्षाला गरज नसल्याने शिवसेना पक्षातून माझी हकालपट्टी करण्यांत यावी ही नम्र विनंती," लिहिलेला आहे. या पत्रात त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय. त्यांच्याच शब्दामध्ये जाणून घेऊयात...
आदरणी महोदय,
साहेब सद्या देशात-राज्यात-जिल्हयात-शहरांत तसेच गावात ज्या प्रकारे राजकारण सुरु आहे. तर हल्ली तुमच्या एकनिष्ठ असणे किती कार्य केले तुमचा अनुभव शिक्षण यांना शून्य महत्व असून तुम्ही आर्थिक किती मजबूत आहात याला महत्व आहे. तुमच्याकडे फक्त पैसा असेल तरच तुम्ही निवडणुक लढविण्यास पात्र आहात असा अधोरेखीत नियम झाला आहे.
त्यामुळे गुरुवर्य धर्मवीर आनदं दिघे साहेब आणि गुरुबंधु एकनाथ शिंदे साहेब यांना एक कट्टर कार्यकर्ता म्हणून सर्वगुण असतांना राजकारणात निवडणुकीसाठी लागणारा आर्थिक सक्षम असणे हा महत्वाचा गुण माझ्याकडे नाही. त्यामुळे मी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट मिळण्यास पात्र नाही.
माझ्यामुळे पक्षाचे नुकसान होऊ नये म्हणुन माझी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात यावी, ही नम्र विनंती.
तसदी बद्दल क्षमस्व आणि आपणांस शुभेच्छा
आपला
कैलास लखा शिंदे
(माजी सभागृह नेता/शिवसेना गटनेता माजी नगरसेवक कचोरे)
आता या पत्रावर शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी किंवा वरिष्ठ नेते काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.