English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आपलाच महापौर हवा म्हणून शिंदेंकडून थेट MIM शी संपर्क; फोनवर काय बोलणं झालं? तपशील समोर

Eknath Shinde Called Asaduddin Owaisi's MIM: महापौरपदासाठीचे आकडे जुळवताना एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची दमछाक होत असून बहुमतासाठी आता त्यांनी थेट एमआयएमशी संपर्क साधल्याचं बोललं जात आहे. नेमकं कोण काय म्हणालंय पाहूयात..

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 21, 2026, 11:18 AM IST
आपलाच महापौर हवा म्हणून शिंदेंकडून थेट MIM शी संपर्क; फोनवर काय बोलणं झालं? तपशील समोर
हा मोठा खुलासा कोणी केला? (प्रातिनिधिक फोटो)

Eknath Shinde Called Asaduddin Owaisi's MIM: मुंबईचा महापौर भारतीय जनता पार्टीचा होणार की एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा यावरुन सध्या दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम आणि शिंदेंच्या पक्षाचे खासदार राहुल शेवाळेंनी मंगळवारी दिल्लीत चर्चा केली. एकीकडे आशियामधील या सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या प्रमुख पदावर कोणत्या पक्षाची व्यक्ती विराजमान होणार यावरुन वाद सुरु असतानाच दुसरीकडे एका ठिकाणी महापौर बसवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी चक्क असदुद्दीन ओवेसींच्या एआयएमआयएम (अखिल भारतीय मजलीस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पक्षाकडे मदत मागितली आहे. यासंदर्भातील दावा या पक्षाच्या नेत्यानेच केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुठे मागितली शिंदेंनी मदत?

शिंदेंनी जिथे सत्ता स्थापन करुन महापौर बसवण्यासाठी ज्या ठिकाणी ओवेसींच्या पक्षाची मदत मागितली आहे ती महानगरपालिका आहे, मालेगावची! मालेगावमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा द्या असा कॉल केला असल्याचा दावा एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला संख्याबळाची गरज आहे म्हणून एमआयएमच्या नगरसेवकांचा पाठिंबा मागितल्याचा इम्तियाज यांचा दावा आहे. मात्र आम्हाला ही मागणी मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. सत्तेसाठी आम्ही कधीही भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत जाणार नाही, असे इम्तियाज यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मालेगावमधील संख्याबळ कसं?

मालेगाव महानगरपालिकेच्या एकूण 84 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, त्यामुळे त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. मालेगावमध्ये 'इस्लाम पार्टी' हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. इस्लाम पार्टीने 35 जागा जिंकल्या असून एमआयएमने 21 जागा जिंकल्या आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेनं 18 जागा जिंकल्या असून समाजवादी पार्टीने 5 जागांवर उमेदवार निवडून आणण्यात यश मिळवलं आहे. येथे राष्ट्रीय पक्षांनी सर्वात कमी जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने तीन जागा जिंकल्या असून भाजपाने 2 जागा जिंकल्या आहेत.

तीन जागा कुठून आणणार?

माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पार्टी पहिल्यांदाच सत्तेत येण्यास सज्ज आहे. इस्लाम पार्टीने समाजवादी पार्टीसोबत 'सेक्युलर फ्रंट' (Secular Front) आघाडी करून निवडणूक लढवली होती, ज्यांच्याकडे एकूण 40 नगरसेवक आहेत. बहुमतासाठी त्यांना आणखी 3 नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. 43 ची मॅजिकल फिगर गाठण्यासाठी 3 जागांची आवश्यकता असल्याने 'सेक्युलर फ्रंट'ने एमआयएम, शिवसेना (शिंदे गट) आणि काँग्रेसकडे पाठिंब्यासाठी आवाहन केले आहे. सत्ता स्थापनेसाठी येथे राजकीय हालचाली सुरू असून शिंदेंकडूनही काही आकडेमोड जुळत आहेत का याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

शिंदे सेनेची आकडेमोड काय असू शकते?

शिंदेंच्या सेनेचे 18 आणि एमआयएमचे 21 असे एकूण 39 नगरसेवक होतात. बहुमतासाठी आवश्यक असलेले अन्य चार नगरसेवकांपैकी 2 भाजपाचे आणि काँग्रेसकडून मदत मागून 3 असे एकूण 44 नगरसेवकांची जुळवाजुळव शक्य असल्याचं बोललं जात आहे. याची चाचपणी करातानाच शिंदेंनी एमआयएमकडे पाठिंब्यासंदर्भात शब्द टाकून पाहिलल्याचं बोललं जात आहे.

शिंदेंच्या शिवसेनेची यावर पहिली प्रतिक्रिया काय?

इम्तियाज जलील काय बोलतात याला महत्व नाही. तेथे दादा भुसे आहेत ते निर्णय घेतील, अस जलील यांच्या दाव्यासंदर्भात बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलं. तर एमआयएमसोबत आम्ही जाणार नाही. आमचा कोणताही प्रस्ताव त्यांच्याकडे नाही, असंही शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

BCCI ला मोठा आर्थिक ‘बूस्ट’! IPL 2026 साठी 27000000000 चा न...

स्पोर्ट्स