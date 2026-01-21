आपलाच महापौर हवा म्हणून शिंदेंकडून थेट MIM शी संपर्क; फोनवर काय बोलणं झालं? तपशील समोर

Eknath Shinde Called Asaduddin Owaisi's MIM: मुंबईचा महापौर भारतीय जनता पार्टीचा होणार की एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा यावरुन सध्या दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम आणि शिंदेंच्या पक्षाचे खासदार राहुल शेवाळेंनी मंगळवारी दिल्लीत चर्चा केली. एकीकडे आशियामधील या सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या प्रमुख पदावर कोणत्या पक्षाची व्यक्ती विराजमान होणार यावरुन वाद सुरु असतानाच दुसरीकडे एका ठिकाणी महापौर बसवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी चक्क असदुद्दीन ओवेसींच्या एआयएमआयएम (अखिल भारतीय मजलीस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पक्षाकडे मदत मागितली आहे. यासंदर्भातील दावा या पक्षाच्या नेत्यानेच केला आहे.
शिंदेंनी जिथे सत्ता स्थापन करुन महापौर बसवण्यासाठी ज्या ठिकाणी ओवेसींच्या पक्षाची मदत मागितली आहे ती महानगरपालिका आहे, मालेगावची! मालेगावमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा द्या असा कॉल केला असल्याचा दावा एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला संख्याबळाची गरज आहे म्हणून एमआयएमच्या नगरसेवकांचा पाठिंबा मागितल्याचा इम्तियाज यांचा दावा आहे. मात्र आम्हाला ही मागणी मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. सत्तेसाठी आम्ही कधीही भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत जाणार नाही, असे इम्तियाज यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मालेगाव महानगरपालिकेच्या एकूण 84 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, त्यामुळे त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. मालेगावमध्ये 'इस्लाम पार्टी' हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. इस्लाम पार्टीने 35 जागा जिंकल्या असून एमआयएमने 21 जागा जिंकल्या आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेनं 18 जागा जिंकल्या असून समाजवादी पार्टीने 5 जागांवर उमेदवार निवडून आणण्यात यश मिळवलं आहे. येथे राष्ट्रीय पक्षांनी सर्वात कमी जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने तीन जागा जिंकल्या असून भाजपाने 2 जागा जिंकल्या आहेत.
माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पार्टी पहिल्यांदाच सत्तेत येण्यास सज्ज आहे. इस्लाम पार्टीने समाजवादी पार्टीसोबत 'सेक्युलर फ्रंट' (Secular Front) आघाडी करून निवडणूक लढवली होती, ज्यांच्याकडे एकूण 40 नगरसेवक आहेत. बहुमतासाठी त्यांना आणखी 3 नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. 43 ची मॅजिकल फिगर गाठण्यासाठी 3 जागांची आवश्यकता असल्याने 'सेक्युलर फ्रंट'ने एमआयएम, शिवसेना (शिंदे गट) आणि काँग्रेसकडे पाठिंब्यासाठी आवाहन केले आहे. सत्ता स्थापनेसाठी येथे राजकीय हालचाली सुरू असून शिंदेंकडूनही काही आकडेमोड जुळत आहेत का याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
शिंदेंच्या सेनेचे 18 आणि एमआयएमचे 21 असे एकूण 39 नगरसेवक होतात. बहुमतासाठी आवश्यक असलेले अन्य चार नगरसेवकांपैकी 2 भाजपाचे आणि काँग्रेसकडून मदत मागून 3 असे एकूण 44 नगरसेवकांची जुळवाजुळव शक्य असल्याचं बोललं जात आहे. याची चाचपणी करातानाच शिंदेंनी एमआयएमकडे पाठिंब्यासंदर्भात शब्द टाकून पाहिलल्याचं बोललं जात आहे.
इम्तियाज जलील काय बोलतात याला महत्व नाही. तेथे दादा भुसे आहेत ते निर्णय घेतील, अस जलील यांच्या दाव्यासंदर्भात बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलं. तर एमआयएमसोबत आम्ही जाणार नाही. आमचा कोणताही प्रस्ताव त्यांच्याकडे नाही, असंही शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं आहे.