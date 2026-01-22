Maharashtra Mahapaur Arakshan 2026: महाराष्ट्रातील कोणत्या पालिकांमध्ये बसणार महिला महापौर? वाचा संपूर्ण यादी

Maharashtra Municipal Corporation Mayor Reservation for Women: महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांमधील महापौरपदांसाठी आरक्षणाची लॉटरी जाहीर झाली असून, यंदा राज्यात महिलांना मोठं प्रतिनिधित्व मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तब्बल 29 महानगरपालिकांपैकी अनेक ठिकाणी महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आलं असून, त्यात सर्वसाधारण महिला, ओबीसी महिला आणि अनुसूचित जातीतील महिलांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या शहरी राजकारणात महिला नेतृत्वाला नवं बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्या पालिकांमध्ये महिला महापौर बसणार आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. संपूर्ण यादी जाणून घ्या...
29 महापालिकांपैकी निम्म्याहून अधिक ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. या 15 पैकी
हा निर्णय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला नेतृत्वाला बळ देणारा ठरणार आहे.
महापौर आरक्षण लॉटरीनुसार खालील प्रमुख शहरांमध्ये महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे:
महापौरपदाच्या या आरक्षणामुळे राज्यातील शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग, नेतृत्व आणि निर्णयक्षमतेला मोठा वाव मिळणार आहे. येत्या काळात या महिला महापौरांकडून विकास, प्रशासन आणि सामाजिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका अपेक्षित आहे.