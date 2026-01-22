English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Mahapaur Arakshan 2026: महाराष्ट्रातील कोणत्या पालिकांमध्ये बसणार महिला महापौर? वाचा संपूर्ण यादी

Maharashtra Mahapaur Arakshan 2026: 29 महापालिकांपैकी निम्म्याहून अधिक ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. महिलांसाठी 15 महापौरपदं राखीव ठेवण्यात आली आहे. याची संपूर्ण यादी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 22, 2026, 02:05 PM IST
Maharashtra Municipal Corporation Mayor Reservation for Women: महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांमधील महापौरपदांसाठी आरक्षणाची लॉटरी जाहीर झाली असून, यंदा राज्यात महिलांना मोठं प्रतिनिधित्व मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तब्बल 29 महानगरपालिकांपैकी अनेक ठिकाणी महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आलं असून, त्यात सर्वसाधारण महिला, ओबीसी महिला आणि अनुसूचित जातीतील महिलांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या शहरी राजकारणात महिला नेतृत्वाला नवं बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्या पालिकांमध्ये महिला महापौर बसणार आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. संपूर्ण यादी जाणून घ्या... 

महिलांसाठी 15 महापौरपदं राखीव

29 महापालिकांपैकी निम्म्याहून अधिक ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. या 15 पैकी

  • 2 महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिला,
  • 4 महापालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिला,
  • तर 9 महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातील महापौर असणार आहेत.

हा निर्णय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला नेतृत्वाला बळ देणारा ठरणार आहे.

हे ही वाचा: Mumbai Mayor: 'या' तिघींपैकी एक होणार मुंबईची महापौर? एक आयात उमेदवार; तिसऱ्या नावाची शक्यता अधिक

 

मुंबईसह अनेक शहरांत महिला महापौर

महापौर आरक्षण लॉटरीनुसार खालील प्रमुख शहरांमध्ये महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे:

  • नवी मुंबई – सर्वसाधारण महिला
  • नागपूर – सर्वसाधारण महिला
  • बृहन्मुंबई – सर्वसाधारण महिला
  • अकोला – ओबीसी महिला
  • नाशिक – सर्वसाधारण महिला
  • पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण महिला
  • पुणे – सर्वसाधारण महिला
  • चंद्रपूर – ओबीसी महिला
  • परभणी – सर्वसाधारण महिला
  • लातूर – अनुसूचित जाती महिला
  • भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण महिला
  • मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण महिला
  • नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण महिला
  • जळगाव – ओबीसी महिला
  • अहिल्यानगर – ओबीसी महिला
  • धुळे – सर्वसाधारण महिला
  • जालना – अनुसूचित जाती महिला

हे ही वाचा: ST, SC, OBC की ओपन... कोणत्या महापालिकेत कोणता महापौर बसणार? आरक्षण सोडतीची संपूर्ण यादी

महिला नेतृत्वाला नवी संधी

महापौरपदाच्या या आरक्षणामुळे राज्यातील शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग, नेतृत्व आणि निर्णयक्षमतेला मोठा वाव मिळणार आहे. येत्या काळात या महिला महापौरांकडून विकास, प्रशासन आणि सामाजिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका अपेक्षित आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

