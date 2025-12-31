‘एवढे नगरसेवक निवडून आणू की उत्तर भारतीय महापौर बसेल’, भाजपा नेत्याचं विधान; मनसे म्हणाली, 'मराठी माणसाचा...'

Maharashtra Municipal Corporation Election North Indian Mayor: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने उत्तर भारतीय समाजातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपाने रणनीती आखली आहे. त्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहारच्या आमदार मैथिली ठाकूर यांना मुंबई आणि आसपासच्या महापालिकेत प्रचारात येणार आहेत. त्याशिवाय भाजपाच्या उत्तर भारतीय मोर्चाकडून महापालिका क्षेत्रात उत्तर भारतीय संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे. त्यात मीरा-भाईंदर येथे भाजपा नेते कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर भारतीयांचा महापौर बसवूया असं आवाहन जनतेला केले आहे.
मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या प्रचारादरम्यान भाजपाचे नेते कृपाशंकर सिंह यांनी, "उत्तर भारतीय महापौर करण्याइतके नगरसेवक निवडून आणू," असं विधान केलं आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेसह राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता येईल, असा ठाम विश्वास कृपाशंकर सिंह यांनी व्यक्त केला. “आम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून आणू की त्यातून उत्तर भारतीय समाजाचा महापौर बसवता येईल,” असा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र त्यांच्या या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
"उत्तर भारतीय जातो उत्तर भारतीय म्हणतो, बिहारी जातो बिहारी म्हणतो, उद्या गुजराती जाईल तर गुजराती म्हणेल. आता त्यांना मतं घेण्यासाठी अशा पद्धतीने भाषणे करावी लागतात. त्यांना अशी स्टेटमेंट करावी लागतात. मुंबई आणि आसपासचा परिसर हा कधीही भाषावाद सहन करत नाही, कोणीही झालं तरी लोकांच्या बहुमताने तो महापौर ठरतो. कृपाशंकर सिंग म्हणत असतील तर तो त्यांचा पक्षाचा दावा आहे," असं काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलं आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सचिन आहेर यांनी, "त्यांना मराठी महापौर होईल सांगावं लागलं. हिंदी भाषिक नेत्यांचा माज आहे का? हिंदी भाषिक महापौर होईल असं आवाहनात्मक बोलण्याची हिंम्मत कशी होते. यांचा माज जनता उतरवेल," असं म्हटलं आहे.
यासंदर्भात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपलं मत नोंदवलं आहे. "युतीची सत्ता येईन. मराठी उमेदवार जास्त निवडून येतील. मराठीच महापौर असेन. सिंह काय बोलले हे माहीत नाही," असं सरनाईक म्हणालेत.
"भाजपाची पहिली यादी आली त्यात वीस ते पंचवीस परप्रांतीय होते. यांना परप्रांतीय नगरसेवकांचा टक्का वाढवायचा आहे. नगरसेवक जास्त आले की हे महापौर पदासाठी दावा करणार. मुंबईचा महापौर तर मराठीत होणार. समजा परप्रांतीय महापौर नाही झाला तर राजकारणातून बाहेर होणार का तुम्ही? भाजपा त्यांच्या नेत्यांच्या तोंडातून बोलायला लावत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे नेते मुंबईत राहून मराठी माणसाचा अपमान करत आहेत," असं मत मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी नोंदवलं आहे.