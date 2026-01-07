English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...म्हणजे मतदारांना किंमतच नाही का? 'नोटा'ची किंमत काय? बिनविरोध निवडलेला पसंतीचा नसेल तर?

Maharashtra Municipal Corporation Election: राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये बिनविरोध नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र या बिनविरोध निवडीमुळे त्या प्रभागातील नागरिकांना मतदान करता येणार नाही, मग तेथील नोटाच्या मतांना काही अर्थ नाही का? असा सवाल विचारला जातोय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 7, 2026, 10:11 AM IST
मतदारांच्या हक्काचं काय? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Maharashtra Municipal Corporation Election: राज्यात अनेक ठिकाणी महापालिकांच्या निवडणुकींचे प्रत्यक्ष निकाल लागण्याआधीच बिनविरोध पद्धतीने उमेदवार निवडून आले आहेत. महापालिका निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध उमेदवार निवडून आल्याने 'नोटा' ला काही अर्थ नाही का? जो बिनविरोध निवडून आला आहे तो स्थानिकांना पसंत नसेल तर काय? प्रभाग बिनविरोध झाल्याने नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार नाकारला जातोय, त्याचं काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतानाच या प्रश्नांना पनवेलमधील निवडणूक निर्णय अधिकारी पवन चांडक यांनी पनवेलमधल्या सात बिनविरोध नगरसेवकांचा संदर्भ देत सांगितलं आहे. 

'नोटा'च्या अधिकाराचं काय?

मतदान जनजागृतीसाठी पनवेलमध्ये वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहे. मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी भले मोठे फ्लेक्स लावून नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले जात आहे. मात्र, ज्या प्रभागातील उमेदवार बिनविरोध आले आहेत, त्या मतदारांना मतदानच करता येणार नाही. त्यामुळे या बिनविरोध प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला जात आहे. पनवेलमध्ये सात उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. अद्याप अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी विरोधात कुणी नसल्याने त्यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. असं असलं तरी कागदोपत्री मात्र अद्याप हे उमेदवार बिनविरोध नसल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी पवन चांडक यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या प्रभागात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने मतदारांना नोटाचा अधिकारही नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट झाले आहे.

सात नगरसेवक कागदोपत्री बिनविरोध नाहीत

प्रभागात नोटासंदर्भात सध्याच्या नियमात तशी तरतूद नाही. निवडणूक आयोग यांच्याकडे ठोस कारण असेल तरच अपवादात्मक परिस्थितीत असा निर्णय घेऊ शकेल. अशा प्रकारचा निर्णय यापूर्वी झाला असल्याचे ऐकीवात नाही. बिनविरोध उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत, असं 
पवन चांडक यांनी सांगितलं.

मग मतदार हवेत कशाला?

चार पॅनलच्या मतदान प्रक्रियेत प्रभाग 18 मध्ये चारपैकी एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्याने याठिकाणी मतदारांना चारऐवजी एकच मतदानाचा हक्क राहणार आहे, तर उर्वरित दोन 19 आणि 20 प्रभागांत चारपैकी प्रत्येकी दोनच उमेदवार रिंगणात असल्याने दोन मतदान मतदारांना करता येणार नाही. बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचा जल्लोष नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावणारा ठरला आहे.

कोण कोण बिनविरोध आलं?
प्रभाग 18 मधून नितीन पाटील, ममता प्रीतम म्हात्रे, स्नेहल ढमाले-पाटील, प्रभाग 19 मधून दर्शना भोईर, रुचिता लोंढे, प्रभाग 20 मधून अजय बहिरा, प्रियांका कांडपिले यांचा बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये समावेश आहे.

प्रभागनिहाय मतदार संख्या

आता या तिन्ही प्रभागांमधील मतदारांची संख्या पाहिल्यास 71 हजारांहून अधिक होते. प्रभागनिहाय मतदार संख्या पाहूयात...

प्रभाग 18 21,112

प्रभाग 19 28,666

प्रभाग 20 21,876

आधीच्या निवडणुकीत नोटाची आकडेवारी किती?

2017 च्या पालिका निवडणुकीत प्रभाग 18 मधून ९९७ जणांनी नोटाचा वापर केला होता. प्रभाग 19 मध्ये 1527 आणि 20 मध्ये 548 जणांनी नोटा बटण दाबले होते. उमेदवार बिनविरोध येणार असतील तर भविष्यात कोणीही मातब्बर मंडळी समोर उभे राहण्याची हिंमत करणार नाही. मग मतदाराचा उपयोग काय? अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका मतदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

