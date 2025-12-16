मनसेला 'शिव्या देणारे' म्हटल्याने काँग्रेसवर राऊत संतापून म्हणाले, 'परवा अमित शाहांनी संसदेत शिवी घातली, पण...'

Sanjay Raut On Congress Not Supporting Thackeray Alliance: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महापालिका निवडणुकींच्या घोषणेनंतर ठाकरे बंधूंची युती झाल्यास काँग्रेस सोबत असणार की नाही याबद्दल थेट भाष्य केलं आहे. तसेच 'शिव्या देणाऱ्या' आणि 'मारहाण करणाऱ्यां'सोबत असं म्हणत मनसेला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला राऊतांनी खोचकपणे एक सल्ला दिला आहे. राऊत नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...
ठाकरेंच्या युतीची घोषणा कधी होणार आणि या युतीत काँग्रेस असणार का? असा सवाल पत्रकारांनी राऊतांना विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत यांनी 'काँग्रेस या क्षणी सोबत आहे असं मला दिसत नाही' असं सांगितलं. मात्र एवढ्यावर न थांबता त्यांनी पुढे काँग्रेसला सल्ला दिला. काँग्रेसने वेगळी चूल मांडणं योग्य नसल्याचं मत राऊत यांनी व्यक्त केलं. अगदी दिल्लीतील वरिष्ठांशीही आम्ही चर्चा केल्याचं राऊतांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस स्वतंत्र लढण्याच्या मुद्द्यावरुन राऊतांनी, "बिहारनंतर त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांनी (आमच्या) सोबत असायला हवं होतं. ही आमची भूमिका आहे. त्यांच्या वरिष्ठांशी बोललो. त्यांनी ही बाब स्थानिक पातळीवर सोडली आहे. तुम्ही वेगळी चूल मांडून भाजपाला मदत होईल अशी भूमिका घेऊ नये. लोक हे विसरणार नाही. पुढे इतर निवडणुका आहेत," असं उत्तर दिलं.
नक्की वाचा >> कहानी में ट्विस्ट... ठाकरे बंधूंची सरसकट युती नाहीच! 'इथे'च एकत्र; राऊतांनी यादीच दिली
काँग्रेसचे स्थानिक नेते शिव्या देणारे, मारहाण करणाऱ्यांसोबत कसं जाऊ? असं काँग्रेस म्हणत असल्याचा उल्लेख करत राऊतांना पत्रकाराने प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर राऊतांनी, "आम्हीही शिव्या देतो. आम्ही शिव्या देत नाही का? मराठी माणूस आहे. एखादी गोष्ट नाही पटली, अन्याय झाला की तो उसळतो. परवा अमित शाहांनी संसदेत शिवी घातली, साला! संसद बंद पाडायला हवी होती. पण तुम्ही सहन कराय ना?" असा सवाल काँग्रेसला विचारला.
नक्की वाचा >> 'निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या 10 मिनिटं आधीपर्यंत...', राऊतांचा EC ला सवाल; '100-100 कोटी..'