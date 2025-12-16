English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनसेला 'शिव्या देणारे' म्हटल्याने काँग्रेसवर राऊत संतापून म्हणाले, 'परवा अमित शाहांनी संसदेत शिवी घातली, पण...'

Sanjay Raut On Congress Not Supporting Thackeray Alliance: काँग्रेसचा ठाकरेंच्या युतीला विरोध असून खास करुन मनसेला काँग्रेसने विरोध केला आहे. यावरुनच राऊतांनी काँग्रेसला टोला लगावताना काय म्हटलंय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 16, 2025, 01:27 PM IST
मनसेला 'शिव्या देणारे' म्हटल्याने काँग्रेसवर राऊत संतापून म्हणाले, 'परवा अमित शाहांनी संसदेत शिवी घातली, पण...'
राऊत यांचा काँग्रेसला टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

Sanjay Raut On Congress Not Supporting Thackeray Alliance: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महापालिका निवडणुकींच्या घोषणेनंतर ठाकरे बंधूंची युती झाल्यास काँग्रेस सोबत असणार की नाही याबद्दल थेट भाष्य केलं आहे. तसेच 'शिव्या देणाऱ्या' आणि 'मारहाण करणाऱ्यां'सोबत असं म्हणत मनसेला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला राऊतांनी खोचकपणे एक सल्ला दिला आहे. राऊत नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

काँग्रेस ठाकरे बंधूंसोबत आहे की नाही?

ठाकरेंच्या युतीची घोषणा कधी होणार आणि या युतीत काँग्रेस असणार का? असा सवाल पत्रकारांनी राऊतांना विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत यांनी 'काँग्रेस या क्षणी सोबत आहे असं मला दिसत नाही' असं सांगितलं. मात्र एवढ्यावर न थांबता त्यांनी पुढे काँग्रेसला सल्ला दिला. काँग्रेसने वेगळी चूल मांडणं योग्य नसल्याचं मत राऊत यांनी व्यक्त केलं. अगदी दिल्लीतील वरिष्ठांशीही आम्ही चर्चा केल्याचं राऊतांनी म्हटलं आहे. 

बिहारनंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढल्याचा टोला

काँग्रेस स्वतंत्र लढण्याच्या मुद्द्यावरुन राऊतांनी, "बिहारनंतर त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांनी (आमच्या) सोबत असायला हवं होतं. ही आमची भूमिका आहे. त्यांच्या वरिष्ठांशी बोललो. त्यांनी ही बाब स्थानिक पातळीवर सोडली आहे. तुम्ही वेगळी चूल मांडून भाजपाला मदत होईल अशी भूमिका घेऊ नये. लोक हे विसरणार नाही. पुढे इतर निवडणुका आहेत," असं उत्तर दिलं.

नक्की वाचा >> कहानी में ट्विस्ट... ठाकरे बंधूंची सरसकट युती नाहीच! 'इथे'च एकत्र; राऊतांनी यादीच दिली

अमित शाहांनी संसदेत शिवी घातल्याचा उल्लेख

काँग्रेसचे स्थानिक नेते शिव्या देणारे, मारहाण करणाऱ्यांसोबत कसं जाऊ? असं काँग्रेस म्हणत असल्याचा उल्लेख करत राऊतांना पत्रकाराने प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर राऊतांनी, "आम्हीही शिव्या देतो. आम्ही शिव्या देत नाही का? मराठी माणूस आहे. एखादी गोष्ट नाही पटली, अन्याय झाला की तो उसळतो. परवा अमित शाहांनी संसदेत शिवी घातली, साला! संसद बंद पाडायला हवी होती. पण तुम्ही सहन कराय ना?" असा सवाल काँग्रेसला विचारला.

नक्की वाचा >> 'निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या 10 मिनिटं आधीपर्यंत...', राऊतांचा EC ला सवाल; '100-100 कोटी..'

शिव्या नाही घालायच्या तर...

"कोणाला शिव्या घातल्या? जे महाराष्ट्राच्या मूळावर उठले आहेत त्यांना जोड्याने मारलं पाहिजे. त्यांना शिव्या घातल्या पाहिजे. ते शत्रू आहेत महाराष्ट्राचे. मुंबई तोडायला निघालेत. मराठी माणसाला अपमानित करत आहेत त्यांना शिव्या नाही घालायच्या तर ओव्या गायच्या का?" असा खोचक सवाल राऊत यांनी मुंबई काँग्रेसच्या नेत्यांना विचारला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtramunicipal corporationelectionSanjay Rautcongress

इतर बातम्या

लग्नासाठी निघालेल्या कुटुंबाचा करुण अंत; समृद्धीवरील '...

महाराष्ट्र बातम्या