English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कहानी में ट्विस्ट... ठाकरे बंधूंची सरसकट युती नाहीच! 'इथे'च एकत्र; राऊतांनी यादीच दिली

Sanjay Raut On Thackeray Brother Alliance: ठाकरेंचं कौटुंबिक मनोमिलन झालं असलं तरी राजकीय युतीची घोषणा नेमकी कधी होणार याबद्दल राऊतांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी काय उत्तर दिलं आहे जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 16, 2025, 11:27 AM IST
कहानी में ट्विस्ट... ठाकरे बंधूंची सरसकट युती नाहीच! 'इथे'च एकत्र; राऊतांनी यादीच दिली
राऊतांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Sanjay Raut On Thackeray Brother Alliance: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीची घोषणा कधी होणार याबद्दलची माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. 29 महापालिकांच्या निवडणुकींची घोषणा झाल्यानंतर राऊतांनी कौटुंबिक मनोमिलनानंतर ठाकरे राजकीय युतीची घोषणा कधी करतील याबद्दल भाष्य केलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठी माणूस कोणत्याही पदावर

सुरुवातीलाच राऊतांनी ही महापालिका निवडणूक म्हणजे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई असेल असं म्हटलं. "ही लढाई मुंबईची, मराठी माणासाच्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई म्हणू. मराठी माणूस कोणत्याही पदावर, अवस्थेत असो. त्याने या लढाईत मुंबई वाचवायला उतरायला पाहिजे असं आमच्यासारख्यांचं म्हणणं आहे ज्यांनी हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली या मुंबईसाठी संघर्ष केला," असं राऊत म्हणाले. 

'इतिहासात नोंद राहिली पाहिजे की...'

"प्रत्येक मराठी माणसाची तयारी असायला हवी लढायला. अशी जागृकता उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे मराठी माणूस आणि महाराष्ट्रात ही जागृकता तयार झाली आहे. उत्साह संचारला आहे. आमच्या पाठीमागू वार करा, पैशांचा वापर करा पण आम्ही आमची लढाई लढणार. इतिहासात नोंद राहिली पाहिजे, मराठी माणसाचा एक गट मुंबई मराठी माणसापासून तोडून उद्योगपतींना देण्यासाठी आसूसलेला असता. शिवसेना, मनसेमधील लोक मराठी माणसाकडे मुंबई राहण्यासाठी शौर्याने धौर्याने लढाईत उतरलेले हे लक्षात राहीले लोकांना लक्षात राहील गद्दार कोण आणि खुद्दार कोण?" असंही राऊत म्हणाले.

युतीची घोषणा कधी होणार?

ठाकरेंच्या युतीची घोषणा कधी होणार? असा सवाल राऊत यांना विचारण्यात आला. त्यावर राऊतांनी, "महायुती नावाचं त्रांगडं आहे ते एकत्र येणार सांगतात त्यांना प्रश्न विचारता का? आम्ही बघू ना? मी ज्या अर्थाने सांगतोय राज आणि उद्धव एकत्र ठरणार. महायुतीच्या नेत्यांना दिल्लीत जाऊन अमित शाहांच्या पायावर डोकं ठेवावं लागलं, आमची युती करा म्हणत," असा टोला महायुतीला लगावला. 

"उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीची घोषणा येत्या आठवड्यात व्हायला हरकत नाही. नॉमिनेश, विड्रॉल प्रतिक्रिया 30 तारखेला संपते. दोघे एकत्र येतात तेव्हा काहीतरी कार्यक्रम असेल ना? असं जागा वाटप आहे. अशी भूमिका आहे, असं ठरलं असेल आणि लवकरच ते जाहीर होईल," असं राऊत म्हणाले. 

नक्की वाचा >> 'निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या 10 मिनिटं आधीपर्यंत...', राऊतांचा EC ला सवाल; '100-100 कोटी..'

'महाराष्ट्राला माहितीये रेहमान डकैत कोण आहे'

कौटुंबिक मनोमिलन झालं आहे. राजकीय युती कधी होणार? असा सवाल राऊत यांना विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना, "ही लढाई मुंबईची आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात इतर प्रांत आले पण मुंबई महाराष्ट्रात रहावी म्हणून 1956 साली लढाई सुरु झाली. बलिदान दिलं. तशी तयारी आम्ही आजही ठेवली आहे. आम्ही पुन्हा बलिदान द्यायला तयार पण ही मुंबई अमित शाहांच्या घशात जाऊ देणार नाही. महाराष्ट्राला माहितीये रेहमान डकैत कोण आहे. कोणाला मुंबई लुटायची आहे. त्यांना पाठबळ देणारे कोण आहे हे महाराष्ट्र आणि देशाला माहिती आहे," असा टोला राऊतांनी लगावला. 

केवळ याच महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधूंची युती

तसेच राऊत यांनी सर्वच्या सर्व 29 महापालिकांमध्ये ठाकरेंची युती होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. "उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आलेत. मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, पुणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक या महापालिकांमध्ये आम्ही एकत्र लढतोय. इतर ठिकाणी जुने पक्षाचे कार्यकर्ते ठरवतील," असंही राऊतांनी स्पष्ट केलं. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtramunicipal corporation electionSanjay Rautuddhav thackerayRaj Thackeray

इतर बातम्या

निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लावण्यापूर्वी सरकारला वेळ दिला?...

महाराष्ट्र बातम्या