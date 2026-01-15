English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिंदे सेनेकडून भाजपा कार्यकर्त्यांना मारहाण? राऊतांचा फडणवीसांना खोचक सल्ला; 'हरामाचा पैसा...'

Sanjay Raut Slams CM Fadnavis: फडणवीसांनी केलेल्या एका विधानाचा रोख उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे असल्याची शक्यता व्यक्त करत खोचक शब्दांमध्ये टोला लगावल्याच पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 15, 2026, 01:31 PM IST
शिंदे सेनेकडून भाजपा कार्यकर्त्यांना मारहाण? राऊतांचा फडणवीसांना खोचक सल्ला; 'हरामाचा पैसा...'
थेट भाजपावर हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

Sanjay Raut Slams CM Fadnavis: राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचं मतदान आज सकाळपासून सुरु झालं असून अनेक ठिकाणी दुबार तसेच बोगस मतदान झाल्याचं दिसून आलं आहे. अशा मतदारांविरुद्ध ठाकरे बंधूंनी 'भगवा गार्ड'ची संकल्पना राबवली असून आज मुंबईत जवळपास 2 हजार 'भगवा गार्ड' तैनात आहेत. मतदानकेंद्राबाहेर हे 'भगवा गार्ड' बोगस किंवा दुबार मतदान करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी उभे असल्याचं दोन्ही पक्षांनी स्पष्ट केलं आहे. असं असतानाच आज याच मुद्द्यावरुन या 'भगवा गार्ड'चे अनेक ठिकाणी पोलिसांशी आणि इतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी खटके उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशातच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नागपूरमध्ये मतदान केलं असून त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. या संवादावरुन राऊतांनी फडणवीसांना खोचक टोला लगावला आहे. 

फडणवीसांचा रोख आमच्याकडे दिसतोय

राऊत यांनी सध्या रस्त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे कार्यकर्ते पैसा वाटप करणाऱ्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा समाचार घेत असल्याचा दावा केला आहे. एवढ्यावरच न थांबता आम्ही 'भगवा गार्ड'च्या माध्यमातून मुंबई आणि मराठीच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उरतलो आहोत असं म्हटलं आहे. "दुबार किंवा बोगस मतदार पकडण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर त्यांना ठेचून काढू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. शिवसेना, 'मनसे'च्या 'भगवा गार्ड'वर त्यांचा रोख दिसतोय," असं राऊत म्हणाले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता संजय राऊतांनी फडणवीसांना एक खोचक सल्ला दिलाय.

नक्की वाचा >> 'कोण राज ठाकरे आणि कोण..?' भाजपा आमदाराचा हल्लाबोल; 'मराठी माणूस बोलायचे अन् किचनमध्ये...'

मुख्यमंत्री साहेब, हरामचा पैसा...

"मुख्यमंत्री साहेब, हरामचा पैसा वाटपावरून सध्या 'शहा सेनेचे' लोक भाजपाच्या लोकांना ठेचताना दिसत आहेत. त्याकडे लक्ष्य द्या!" असं राऊत म्हणालेत. "आम्ही मुंबई आणि मराठी रक्षणासाठी रस्त्यावर आहोत," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे. "तूर्त इतकेच! जय महाराष्ट्र!" असं राऊत यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे. 

अजित पवार भाजपचा 40 हजार कोटींचा...

राऊत यांनी सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये, 'जे राडे करतायत, त्यांचे मी अभिनंदन करतोय," असं म्हटलं होतं. "आम्ही राडे केले असते तर आमच्या मकोका लावला असतो. अजित पवार भाजपचा 40 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार बाहेर काढतायत. फडणवीस अजित पवारांवर बोलताय. यांना माणसाचे काही पडले नाही. आमचीपण टीम राडा घालायला उपस्थित आहे. पण ती कायदेशीर आहे. आम्ही कायद्याच्या रक्षणाचे काम करु. त्यानुसार दृश्य, अदृश्य स्वरुपात आपलं काम करु," असं राऊत यांनी म्हटलंय. 

