'निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या 10 मिनिटं आधीपर्यंत...', राऊतांचा EC ला सवाल; '100-100 कोटी..'

Maharashtra Municipal Corporation Election: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी जाहीर झालेल्या 29 महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. मुंबईमध्ये मागील काही दिवसांपासून लागत असलेल्या मराठी माणसांना केल्या जाणाऱ्या आव्हानांच्या पोस्टर्सवरही राऊतांनी भाष्य केलं आहे.
सुरुवातीला राऊत यांनी आपल्या प्रकृतीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना, "महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने तब्येत सुधारायला हवी. तुमच्यासमोर बोलण्यासाठी उभा आहे. उद्धवजींची परवानगी घेऊन. काल तारखा जाहीर झाल्या मुंबईसहीत 29 महापालिकांच्या. अंगात उत्साह संचारला आहे. औषधं वगैरे चालूच राहील. लढाई ही मुंबईची, मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई म्हणू. मराठी माणूस कोणत्याही पदावर, अवस्थेत असो. त्याने या लढाईत मुंबई वाचवायला उतरायला पाहिजे असं आमच्यासारख्यांचं म्हणणं आहे ज्यांनी हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली या मुंबईसाठी संघर्ष केला," असं म्हटलं.
पुढे बोलताना राऊत यांनी, "मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई वाचवण्यासाठी, मराठी माणसाला आव्हान करण्यासाठी पोस्टर लागले. सरकारला भीती वाटल्याने ते पोस्ट काढायला लावले. म्हणजे आचारसंहितेचा भंग होतो. आचारसंहिता मराठी माणसावर, विरोधी पक्षावर! सरकारचे लोक आहेत त्यांचं काय? निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या 10 मिनिटं आधीपर्यंत शासनाचे आदेश निघत होते निधीसंदर्भात, नगरविकास खात्याचे आदेश निघत होते. विकासाच्या घोषणा होत होत्या. मग ते झाल्यावर निवडणूक आयोग जागं झालं आणि चार वाजता तारखांची घोषणा केल्या. हा आचारसंहितेचा भंग नाही? तुम्ही सरकारला मूभा देताय," असं म्हटलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबता राऊतांनी, या निवडणुकीमध्ये पैशांचं वाटप प्रचंड होणार असल्याचं राऊत म्हणालेत. "15 लाखांची मर्यादा आहे. अ, ब, क, ड अशा महापालिका आहेत. 15 लाख, 13 लाख, 11 लाख, 9 लाख अशी अ, ब, क, ड मर्यादा आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे वगैरे अ श्रेणीत आहे. त्यांना 15 लाखांची मर्यादा आहे. निवडणूक आयोग खात्रीने सांगू शकेल का सत्ताधारी 15 लाखांवर थांबणार. जे लोक 100-100 कोटी नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये खर्च करतो. तिथे तिन्ही सत्ताधारी पक्षाने नगरसेवक विकत घ्यायला दोन ते पाच कोटी खर्च केले. तो 15 लाखांची खर्च मर्यादा पाळणार आहे का? आयोग कोणती यंत्रणा वापरणार? मुंबई हिसकावून घेण्यासाठी जो खेळ चाललाय तो निवडणूक आयोग पाहणार," असं राऊत म्हणालेत.