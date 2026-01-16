ठाण्यात EVM पळवलं? शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावरवरील मतदारकेंद्रातून अचानक...; पोलिसांना काही कळण्याआधीच...

Thane TMC Election Results EVM: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये मतदानानंतर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. सकाळपासून ज्या मतदारकेंद्रावर दोन बोगस मतदान करणाऱ्या व्यक्ती सापडल्या त्याच केंद्रावरील एक ईव्हीएम रात्री पळवून नेलं. याविरोधात उमेदवारांनी आक्षेप नोंदवत स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे. (ठाण्यातील मतमोजणीसंदर्भातील घडामोडींचे LIVE UPDATES पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बंगला ज्या ठिकाणी आहे तिथून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या लुईसवाडी (काजूवाडी) परिसरामधील ईव्हीएम मशीन पळून नेण्याची घटना समोर आलेली आहे. मतदान झाल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 13 साठी मतदान झालेल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळेत ज्या ईव्हीएमवरुन मतदान झालं त्या दहा मशीन पैकी एक मशीन अज्ञात व्यक्तींनी प्रभाग क्रमांक 13 मधून पळून नेलेली. हे मशीन पळवून नेणाऱ्या गाडीचा पाठलाग करुन आम्ही ते परत मतदान केंद्रावर आणण्यास भाग पाडल्याचा दावा अपक्ष उमेदवारांनी केला आहे.
नक्की वाचा >> ठाण्यात तुफान राडा! EVM शी छेडछाड केल्याचा शिंदे सेनेचा आरोप; आयोगाच्या बस आडवून...
प्रभाग 13 मधील ड वर्गातून निवडणूक लढवत असलेले अपक्ष उमेदवार प्रफुल्ल कदम यांनी मतदानकेंद्रातून रात्री प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वत: इथे येऊन शहानिशा करावी. या ठिकाणी सुरक्षारक्षकांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता एक ईव्हीएम मशीन थेट मतदानकेंद्रातून बाहेर काढण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. "कोणालाही काहीही न कळवता येथील वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांना कोणतीही कल्पना न देता ईव्हीएम थेट वर्तकनगरपर्यंत नेण्यात आलं. ते मशीन परत आणले असून आता सर्व मशीन एकत्र घेऊन जाणार आहेत. मात्र आता निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यावर काय ते स्पष्टीकरण द्यावं," अशी मागणी प्रफुल्ल कदम यांनी केली. "आमचा संविधानावर विश्वास असून आम्हाला कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळेल असा विश्वास वाटतो. आम्ही आता लेखी अर्ज दाखल करणार आहोत," असंही प्रफुल्ल यांनी सांगितलं. स्थानिकांनी या केंद्राबाहेर मोठी गर्दी केली होती.
नक्की वाचा >> बालेकिल्ल्यात शिंदेंचं टेन्शन बंडखोरांमुळेच वाढणार? ठाण्यातील Top 10 लढती पाहिल्यात का?