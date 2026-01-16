English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ठाण्यात EVM पळवलं? शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावरवरील मतदारकेंद्रातून अचानक...; पोलिसांना काही कळण्याआधीच...

ठाण्यात EVM पळवलं? शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावरवरील मतदारकेंद्रातून अचानक...; पोलिसांना काही कळण्याआधीच...

Thane TMC Election Results EVM: ठाण्यामध्ये ज्या वॉर्डमध्ये बोगस मतदान झाल्याचा दावा करण्यात आला आणि तसे दोन मतदान आढळूनही आले त्याच केंद्रावर रात्री एक अभूतपूर्व गोंधळ झाल्याचं दिसून आल्याने खळबळ उडाली

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 16, 2026, 08:46 AM IST
ठाण्यात EVM पळवलं? शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावरवरील मतदारकेंद्रातून अचानक...; पोलिसांना काही कळण्याआधीच...
ठाण्यात रात्री गोंधळ

Thane TMC Election Results EVM: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये मतदानानंतर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. सकाळपासून ज्या मतदारकेंद्रावर दोन बोगस मतदान करणाऱ्या व्यक्ती सापडल्या त्याच केंद्रावरील एक ईव्हीएम रात्री पळवून नेलं. याविरोधात उमेदवारांनी आक्षेप नोंदवत स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे. (ठाण्यातील मतमोजणीसंदर्भातील घडामोडींचे LIVE UPDATES पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं घडलं काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार,  ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बंगला ज्या ठिकाणी आहे तिथून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या लुईसवाडी (काजूवाडी) परिसरामधील ईव्हीएम मशीन पळून नेण्याची घटना समोर आलेली आहे. मतदान झाल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 13 साठी मतदान झालेल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळेत ज्या ईव्हीएमवरुन मतदान झालं त्या दहा मशीन पैकी एक मशीन अज्ञात व्यक्तींनी प्रभाग क्रमांक 13 मधून पळून नेलेली. हे मशीन पळवून नेणाऱ्या गाडीचा पाठलाग करुन आम्ही ते परत मतदान केंद्रावर आणण्यास भाग पाडल्याचा दावा अपक्ष उमेदवारांनी केला आहे.

नक्की वाचा >> ठाण्यात तुफान राडा! EVM शी छेडछाड केल्याचा शिंदे सेनेचा आरोप; आयोगाच्या बस आडवून...

कोणालाही न सांगता ईव्हीएम...

प्रभाग 13 मधील ड वर्गातून निवडणूक लढवत असलेले अपक्ष उमेदवार प्रफुल्ल कदम यांनी मतदानकेंद्रातून रात्री प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वत: इथे येऊन शहानिशा करावी. या ठिकाणी सुरक्षारक्षकांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता एक ईव्हीएम मशीन थेट मतदानकेंद्रातून बाहेर काढण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. "कोणालाही काहीही न कळवता येथील वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांना कोणतीही कल्पना न देता ईव्हीएम थेट वर्तकनगरपर्यंत नेण्यात आलं. ते मशीन परत आणले असून आता सर्व मशीन एकत्र घेऊन जाणार आहेत. मात्र आता निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यावर काय ते स्पष्टीकरण द्यावं," अशी मागणी प्रफुल्ल कदम यांनी केली. "आमचा संविधानावर विश्वास असून आम्हाला कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळेल असा विश्वास वाटतो. आम्ही आता लेखी अर्ज दाखल करणार आहोत," असंही प्रफुल्ल यांनी सांगितलं. स्थानिकांनी या केंद्राबाहेर मोठी गर्दी केली होती.

नक्की वाचा >> बालेकिल्ल्यात शिंदेंचं टेन्शन बंडखोरांमुळेच वाढणार? ठाण्यातील Top 10 लढती पाहिल्यात का?

दोन बोगस मतदान

या ठिकाणी सकाळी दोन बोगस मतदान झाल्याचं समोर आलं. याबद्दल बोलताना प्रफुल्ल यांनी, "ज्या मशीनवर दोन बोगस मतदानं झालं तीच घेऊन जाण्यात आली होती," असा आरोप केला आहे. कोरस हॉस्पिटलजवळच्या महिला बचत गट भवन येथे प्रभाग क्रमांक 13 मधील मतमोजणी होणार आहे. वर्तकनगर परिसरामध्येच हा भाग येतो. त्यामुळेच हे ईव्हीएम या ठिकाणी नेऊन नेमकं काय करण्यात आलं असा सवाल आता उमेदवारांकडून विचारला जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionnavi mumbaikalyan

इतर बातम्या

मुंबईत ठाकरे बंधूंना धक्का मिळणार! Exit Poll चा धक्कादायक अ...

महाराष्ट्र बातम्या