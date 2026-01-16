ठाण्यात तुफान राडा! EVM शी छेडछाड केल्याचा शिंदे सेनेचा आरोप; आयोगाच्या बस आडवून...

Thane TMC Results 2026 EVM Issue: ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचं मतदान झाल्यानंतर काही तासांमध्येच माजी महापौर आणि बंडखोर उमेदावाराचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडल्याचं दिसून आलं. ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिेंदेच्या पक्षाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या मीनाक्षी शिंदे यांनी केला. या राड्यामुळे आझाद नगरमध्ये काही काळ तणावाचं वातावरण होतं. (ठाण्यातील मतमोजणीसंदर्भातील घडामोडींचे LIVE UPDATES पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये शिंदेंची शिवसेना आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे बंडखोर अपक्ष उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मतदान संपल्यानंतर रात्री तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. ठाण्यातील आझाद नगर येथील सेंट झेविअर्स शाळेतील मतदान केंद्रावर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे कार्यकर्ते आणि शिंदेंच्या शिवसेनेतून बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात असलेले माजी नगरसेवक भूषण भोईर आणि मधुकर पावशे यांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले.
ईव्हीएम मशीन सील केल्यानंतरही अपक्ष उमेदवार भूषण भोईर आणि मधुकर पावशे मतदान केंद्राच्या आत असल्याचा आणि ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड केल्याचा मिनाक्षी शिंदे यांचा आरोप आहे. तर भूषण भोईर यांनी भिवंडी, काल्हेरमधून शस्त्र घेऊन पोरं मागवल्याचा आरोप देखील मिनाक्षी शिंदे यांनी केला आहे. आत्ताच तणावाच वातावरण पाहता उद्या नेमक काय घडतंय याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मतदान केंद्रातील ईव्हीएम मशीन बसमधून घेऊन जाताना शिवसैनिकांनी त्या बसेस रोखल्या. यावेळी शिंदेचे शिवसैनिक आक्रमक झाले. ठाण्याचे खासदार नरेश मस्के यांच्यासह अनेक पदाधिकारी चित्राचा मानपाडा पोलीस ठाण्यात पोहचले.
काही दिवसांपूर्वीच मिनाक्षी शिंदेंनी तिकीटवाटपावरुन त्यांच्या निष्ठावंताना डावलण्यात आल्याने पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता. उपमुख्यमंत्री शिंदेंसोबत चर्चा झाल्यानंतर त्यांचं बंड शमलं होतं. मात्र आता मतदान संपल्यानंतर काही तासांमध्येच पुन्हा एकदा मिनाक्षी शिंदे गट सक्रीय झाला असून त्यांनी बंडखोर उमेदवारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे. स्वत: मिनाक्षी शिंदे काल या गोंधळादरम्यान मतदानकेंद्राजवळ हजर होत्या. मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते गोळा झाल्याने तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
माजिवडा मानपाडा प्रभाग समिती अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग तीनची मतमोजणी, हिरानंदानी इस्टेटमधील रोडाझ सोसायटीजवळ असलेल्या न्यू होरायझन एज्युकेशन सोसायटीच्या सी इमारतीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे सकाळपासूनच इथे या दोन्ही गटातील कार्यकर्त्यांची गर्दी होऊ लागली आहे. दोन्ही बाजूकडून शक्तीप्रदर्शन केलं जात आहे. ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 11 विभागनिहाय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून मतमोजणी 16 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून होणार असल्याची माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.