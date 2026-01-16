बालेकिल्ल्यात शिंदेंचं टेन्शन बंडखोरांमुळेच वाढणार? ठाण्यातील Top 10 लढती पाहिल्यात का?

Thane TMC Election Results 2026 Top 10 Big Fights: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यामध्ये काय निकाल लागणार याबद्दलची उत्सुकता कायम आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका होत असून ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने एकनाथ शिंदेंच्या वर्चस्वाला ठाण्यात आव्हान तयार होईल अशी एक शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली. शिंदेंना ठाण्यात धक्का बसेल यासाठी अजून एक कारण सांगितलं जात होतं ते म्हणजे बंडखोर उमेदवार. ठाण्यातील 10 अव्वल लढायांकडे पाहिलं तरी त्यामधील चार जागांवर बंडखोरच सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणार असल्याचं स्पष्ट होतंय. (ठाण्यातील मतमोजणीसंदर्भातील घडामोडींचे LIVE UPDATES पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
ठाण्यातील प्रतिष्ठित लढतींमध्ये सेना बंडखोर रवी घरात, भूषण भोईर, किरण नाकती आणि प्रमिला केणी यासारखे बंडखोर मित्रपक्षांना आणि थेट शिंदेंच्या सेनेला आव्हान देतील असं मानलं जात आहे. या स्थानिक नेत्यांचं आपआपल्या प्रभागांमध्ये प्रबाल्य असून त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसेल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
नक्की वाचा >> ठाण्यात तुफान राडा! EVM शी छेडछाड केल्याचा शिंदे सेनेचा आरोप; आयोगाच्या बस आडवून...
ठाण्यात एका ठिकाणी अजित पवारांचा पक्ष विरुद्ध शरद पवारांचा पक्ष अशी थेट लढत असून प्रभाग क्रमांक 31 (ब) हा सामना रंगतोय. तर प्रभाग क्रमांक 2 (ब) मध्ये भाजपा आणि मनसेमध्ये थेट लढत आहे. ठाण्यातील 10 प्रतिष्ठेच्या लढती पुढील प्रमाणे आहेत
1) प्रभाग क्रमांक 1(ड )
सिद्धार्थ ओवळेकर - सेना (शिंदे गट )
vs
रवी घरात --( सेना बंडखोर )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) प्रभाग क्रमांक 2 (ब )
मनोहर डुंबरे (भाजप )
vs
रवींद्र मोरे (मनसे )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) प्रभाग क्रमांक 3 (ब )
विक्रांत वायचळ सेना (शिंदे गट )
vs
भूषण भोईर (सेना बंडखोर )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) प्रभाग क्रमांक 20 (ब )
नम्रता पमनाणी सेना (शिंदे गट )
vs
राजेश्री नाईक (मनसे )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) प्रभाग क्रमांक 21 (ब)
सुनेत जोशी (भाजपा)
vs
किरण नाकती (सेना बंडखोर)
नक्की वाचा >> ठाण्यात EVM पळवलं? शिंदेंच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावरवरील मतदारकेंद्रातून अचानक...; पोलिसांना काही कळण्याआधीच...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) प्रभाग क्रमांक 7 (क)
विक्रांत चव्हाण (काँग्रेस)
vs
वैभव कदम (भाजप )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) प्रभाग क्रमांक 31 (ब)
सुधीर भगत (शरद पवार) राष्ट्रवादी काँग्रेस
vs
मोरेश्वर किणे (अजित पवार) राष्ट्रवादी काँग्रेस
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) प्रभाग क्रमांक 23 (अ )
मिलिंद पाटील (सेना शिंदे )
vs
प्रकाश पाटील ( राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार _
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) उमेश पाटील (शिंदे सेना )
vs
अभिजित पवार (शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) मनाली पाटील (शिंदे सेना )
vs
प्रमिला केणी ( बंड खोर सेना शिंदे गट )