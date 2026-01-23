'..नाहीतरी पुढल्या निवडणुकीत तुम्हाला...', मुंब्र्यातील 'त्या' MIM नगरसेविकेला शिवसेनेचा इशारा

Sahar Shaikh Viral Video Eknath Shinde Shivsena Reacts: खासदार असदुद्दीन ओवेसींचा अखिल भारतीय मजलीस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एआयएमआयएम पक्ष महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांनंतर चांगलाच चर्चेत आहे. मुंबईसहीत राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये एमआयएमचे अनेक नगरसेवक निवडून आले आहेत. संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास 128 नगरसेवक निवडून आणत एमआयएमने महाराष्ट्रातील निवडणुकीमध्ये सर्वांनाच आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं. मात्र त्यातही मुंब्र्यामधील एमआयएमची तरुण नगरसेविका सहर शेख तिच्या व्हायरल भाषणामुळे चांगलीच चर्चेत आहे. हसत हसत सहरने भाषणाला केलेली सुरुवात आणि त्यानंतर तिने केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं सहर आणि ओवेसींच्या पक्षाला इशारा दिला आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंब्र्याच्या मतदारसंघाला सहर शेख आणि तिच्या वडिलांनी म्हणजेच युनुस शेख यांनी एमआयएमच्या मदतीने सुरुंग लावला. ठाणे महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 30 मधून एआयएमआयएम पक्षाचं संपूर्ण पॅनल निवडून आलं ज्यामध्ये सहरचाही समावेश आहे. 'कैसा हरया...' असं म्हणत भाषणाची सुरुवातच जोरजोरात हसत आव्हाडांना डिवचत केली. तिने पुढे 'आता एवढ्यावरच न थांबवता येणाऱ्या काळात आपल्याला आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे. पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणूक होईल तेव्हा आपल्याला संपूर्ण मुंब्रा शहर हे हिरव्या रंगाने रंगून टाकायचं आहे,' असं वक्तव्य सुद्धा केलं. सहरच्या या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला असून आता या विधानाला शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपण यांनी उत्तर दिलं आहे.
संजय निरुपण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुंब्र्यातील या नगरसेविकेच्या व्हायरल व्हिडीओचा संदर्भ देत पक्षाची भूमिका मांडली. "मुंब्र्यामध्ये एमआयएमचे सहा नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर अशी धमकी दिली की ते संपूर्ण मुंब्र्याला हिरव्या रंगात रंगवतील. हे एक आव्हानच आहे. या आव्हानाबरोबरच ज्यांनी धमकी दिली त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की या भारतात जवळपास एक हजार वर्ष मुस्लिम शासकांचं राज्य राहिलं. कधी खिल्जी आला, कधी तुर्कीतून लोक आले, कधी तुघलक आले नंतर मुघल आले. ते लोक भारताला हिरवा करु शकले नाहीत. भारताची हिंदू ही ओळख कायम राहिली. तुम्ही तर मुंब्र्यातील छोटी-मोठी लोक आहात. अशी आव्हानं देऊ नका. नाहीतरी तुम्हाला पुढल्या निवडणुकीमध्ये उभं राहणही कठीण होईल," असा इशारा निरुपम यांनी दिला आहे.
दरम्यान, मुंब्र्याला हिरव्या रंगात रंगवण्याच्या विधानावरुन वाद झाल्यानंतर सहर शेखने स्पष्टीकरण दिलं आहे. "माझ्या पक्षाचा झेंडा हिरवा असल्याने मी मुंब्रा हिरव्या रंगात रंगवू असं म्हणाले. माझ्या पक्षाचा झेंडा भगवा असता तर मी भगव्या रंगात रंगवू म्हणाले असते," असं सहर शेखने स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे. या माध्यमातून सहर शेखने वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.