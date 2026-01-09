English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींची युती घाट्याची? उत्तर देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'अस्वस्थ...'

Maharashtra Municipal Corporation Election : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी झी 24तासला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यातील सध्याचं राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रियेवर भाष्य केलं. त्या काय म्हणाल्या? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Jan 9, 2026, 01:49 PM IST
पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींची युती घाट्याची? उत्तर देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'अस्वस्थ...'
Maharashtra Municipal Corporation Election to the point exclusive Supriya Sule ncp sp political news latest update

Maharashtra Municipal Corporation Election : महापालिका निवडणुकांच्या निमित्तानं यंदा महाराष्ट्रात अनेक सत्तासमीकरणं बदलली, काही नव्यानं आकारासही आली, ज्यावर सामान्य नागरिकांचाही विश्वास अद्याप बसलेला नाही. मात्र या समीकरणांकडे नेतेमंडळी एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. त्याचबाबत भाष्य करत राष्ट्रवादी SP च्या खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी झी 24तासच्या To The Point With Kamlesh Sutar या विशेष मुलाखतपर कार्यक्रमामध्ये त्यांनी आपली मतं मांडली. 

पुण्यात राष्ट्रवादी AP सोबतच्या युतीबाबत सुप्रिया सुळे काय म्हणतात?

झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी सुळेंना एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. 'निवडणुका या बऱ्याचदा दृष्टीकोनाची लढाई असतात या, पूर्ण प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला हाती काय लागलं? कारण राजकारण हे शेवटी बेरजेचं राजकारण असतं, यात तुम्हाला फक्त बचावात्मक पवित्राच घ्यावा लागला. 'युती का केली', 'गुंडांना तिकीट का दिलं?' असे प्रश्न विचारले गेले असं नाही वाटत का? ही घाट्याची युती आहे असं नाही वाटत का? 

'घाट्याची युती प्रत्येकानं केली; मात्र...'

पुण्यातील युतीला अधोरेखित करत विचारण्यात आलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर देत सुळे म्हणाल्या, इथं सीमित विचार करून चालणार नाही, घाट्याची युती प्रत्येकानं केली आहे. कोणाचं भलं झालं आहे यात? जर काँग्रेस, भाजप आणि एमआयएम एकत्र येऊ शकतात, तर मी त्याचमुळे सांगतेय की आमच्यासकट ही निवडणूक पूर्णपणे अस्वस्थ करणारी आहे.' 

आपल्या यापूर्वीच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'मी मागेही म्हणाले होते की मी प्रयत्न करायला तयार आहे, मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती, तेव्हा राजकारणाचा स्तर खालावतोय, वैयक्तित आरोप होत आहेत असा मुद्दा होता. ज्यावर आपण आमच्या बाजूनं जबाबदारी घेण्यास तयार असून, तुम्ही तुमच्या बाजूनं जबबादारी घ्या, आपण कुठेतरी एक लक्ष्मणरेषा आखली पाहिजे जिथं तुम्हीही पातळी सोडायची नाही आणि आम्हीही सोडणार नाही कारण, ही महाराष्ट्राची संस्कृती असून हे एक अतिशय सुसंस्कृत राज्य आहे आणि यश- अपयश हे होत राहील', असा विचार मांडत त्यांनी या प्रश्नाच्या उत्तराला नवी दिशा दिली. 

सध्याच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवड, पक्ष फोडणे या मुद्द्यांवर गांभीर्यानं चर्चा करत दिल्लीपर्यंत याची चर्चा सुरु असल्याचा एक प्रसंगही त्यांनी सांगितला. जिथं सर्वपक्षीय बैठकीत भाजप- एमआयएमच्या युतीची चर्चा झाल्याचं सुळे म्हणाल्या.  'तिथं महाराष्ट्रात काय होतंय अशीच चर्चा झाली. 

प्रशांत जगताप यांना खोचक टोला; 'मला उणीधुणी काढायची सवय नाही'

प्रशांत जगताप यांनी पक्षाती साथ सोडण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर खोचक टोला लगावत सुप्रिया सुळे यांनी आपल्याला उणीधुणी काढण्याची सवय नसल्याचं म्हटलं. 'त्यांच्याविषयी एकच सांगेन की ''रोज नयी सुबह होती है'', मला उणीधुणी काढायची सवय नाही. मी एका ताटात खाल्लं असेल तर त्या मीठाला जागते. त्यामुळे या विषयावर बोलायचं नाही. जेवढे कमवले, तेवढे तर काँग्रेसनंही गमवले. राजकारण हे फक्त घाट्याचं आणि नफ्याचं नसतं', असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. 

जगताप यांनी अजित पवारांसोबत जाण्याचा निर्णय न पटल्यान पक्ष सोडला  असं त्यांचं मत असल्याचं सांगताच, 'ही लोकशाही आहे, प्रत्येकाला अधिकार आहे निर्णय घेण्याचा. त्यांनाही आहे, त्यांनीही घ्यावा. संघर्ष होतो, लोकं सोडून जातात, आपण मात्र आपला रस्ता बदलायचा नाही. या देशात कौशल्याला कमतरता नाही. संघर्ष करायची तयारी असेल तर तो संघर्ष अवघड नसतो' अशा शब्दांत त्यांनी उत्तर दिलं. 

