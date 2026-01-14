English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत गेम चेंजर ठरणार ठाकरेंचे 2 हजार 'भगवा गार्ड'; निकाल फिरवण्याची ताकद असलेली ही टीम करणार काय?

Uddhav Thackeray Raj Thackeray 2000 Bhagwa Gaurd Team: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी कंबर कसली असून विशेष तयारी अंतर्गत 2000 भगवा गार्ड तैनात केले जाणार आहेत. हे भगवा गार्ड नेमकं करणार काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 14, 2026, 12:54 PM IST
मुंबईत गेम चेंजर ठरणार ठाकरेंचे 2 हजार 'भगवा गार्ड'; निकाल फिरवण्याची ताकद असलेली ही टीम करणार काय?
ठाकरेंनी केलं विशेष नियोजन (प्रातिनिधिक फोटो)

Uddhav Thackeray Raj Thackeray 2000 Bhagwa Gaurd Team: मतचोरी, दुबार मतदार, बोगस मतदान हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे अनुक्रमे उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधूंचे पक्ष सज्ज झाले आहेत. या दोन्ही पक्षांकडून मतदानाच्या दिवशी, 15 जानेवारीला मतदान केंद्रांबाहेर ‘भगवा गार्ड’ तैनात करण्यात येणार आहेत. अशा दोन हजार गार्डची या गैरप्रकारांवर करडी नजर असेल.

Add Zee News as a Preferred Source

‘भगवा गार्ड’ काय आहे?

ठाकरे बंधूंनी त्या वेळी दुबार आणि बोगस मतदारांना फटकावले जाईल, असा इशारा दिला होता. रविवारी शिवाजी पार्कवर झालेल्या दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त मेळाव्यात राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी याविरोधात सज्ज राहण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भगवा गार्डची जबाबदारी देण्यात आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे सत्र गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असून, त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली.

राऊत काय म्हणाले?

यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया नोंदवातान, "आम्ही दुबार मतदारांना आम्ही ठोकत आहोत, त्याचा कार्यक्रम सकाळी 7 वाजेपासून सुरू होईल," असं म्हटलं आहे. तसेच, "पैसे वाटप करणाऱ्या शिंदेंच्या लोकांना भाजपचे लोक ठोकतील आणि भाजपचे लोक पैसे वाटप करत आहेत त्या भाजपच्या लोकांना शिंदे गट ठोकत आहे, आम्ही त्यांना सुपारी दिली आहे, आम्ही दुबार मतदारांना ठोकणार त्यासाठी विभाग नुसार भरारी पथक तैनात करण्यात आले," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. 

भाजपाकडून मनसे, उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला टोला

या भगवा गार्डसंदर्भात बोलताना भाजपाचे नेते आशीष शेलार यांनी मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला लगावला आहे. "आता तरी भगव्याकडे येण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे .हिंदुत्ववाला तिलांजली दिली ,आता स्वत: स्वतःला कसे फसवले हेच यातून दिसते आहे," असं शेलार म्हणालेत.

नेमकं कसं काम करणार भगवा गार्ड 

दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी दिलेल्या आदेशानुसार, आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची भगवा गार्ड हे विषेश पथक तैनात असेल. या अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्राजवळ आणि आसपासच्या परिसरात भगवा गार्ड कार्यरत असतील. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली दुबार मतदारांच्या नावाची यादी या गार्डकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार मतदान केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा आढावा घेण्याचे काम या गार्डकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती मनसेचे शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे. या गार्डला भगव्या रंगाचं टी-शर्ट दिलं जाणार असून पाठीवर आणि पुढील बाजूला 'मी मराठी... भगवा गार्ड' असं लिहिलेलं असेल. कोणालाही दुबार किंवा बनावट मतदान करणारी व्यक्ती आढळून आली तर या गार्डशी संपर्क करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

निकालावर परिणाम?

आता हे भगवा गार्ड मतदानकेंद्राबाहेर तैनात असणार आहेत. मुंबईत 11 लाखांहून अधिक दुबार मतदार असल्याने यापैकी काही टक्के मतदार जरी या भगवा गार्डच्या माध्यमातून पकडण्यात आले तरी त्याचा मतदानावर मोठा परिणाम होऊ शकतो असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच ही टीम निवडणुकीमध्ये ठाकरे बंधूंसाठी गेम चेंजर ठरु शकते अशी चर्चाही दबक्या आवाजात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026maharashtrauddhav thackeraymnsRaj Thackeray

इतर बातम्या

Voters List : मतदार यादीत तुमचं नाव कसं शोधाल? पाहा सविस्तर...

महाराष्ट्र बातम्या