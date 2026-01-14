मुंबईत गेम चेंजर ठरणार ठाकरेंचे 2 हजार 'भगवा गार्ड'; निकाल फिरवण्याची ताकद असलेली ही टीम करणार काय?

Uddhav Thackeray Raj Thackeray 2000 Bhagwa Gaurd Team: मतचोरी, दुबार मतदार, बोगस मतदान हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे अनुक्रमे उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधूंचे पक्ष सज्ज झाले आहेत. या दोन्ही पक्षांकडून मतदानाच्या दिवशी, 15 जानेवारीला मतदान केंद्रांबाहेर ‘भगवा गार्ड’ तैनात करण्यात येणार आहेत. अशा दोन हजार गार्डची या गैरप्रकारांवर करडी नजर असेल.
ठाकरे बंधूंनी त्या वेळी दुबार आणि बोगस मतदारांना फटकावले जाईल, असा इशारा दिला होता. रविवारी शिवाजी पार्कवर झालेल्या दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त मेळाव्यात राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी याविरोधात सज्ज राहण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भगवा गार्डची जबाबदारी देण्यात आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे सत्र गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असून, त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली.
यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया नोंदवातान, "आम्ही दुबार मतदारांना आम्ही ठोकत आहोत, त्याचा कार्यक्रम सकाळी 7 वाजेपासून सुरू होईल," असं म्हटलं आहे. तसेच, "पैसे वाटप करणाऱ्या शिंदेंच्या लोकांना भाजपचे लोक ठोकतील आणि भाजपचे लोक पैसे वाटप करत आहेत त्या भाजपच्या लोकांना शिंदे गट ठोकत आहे, आम्ही त्यांना सुपारी दिली आहे, आम्ही दुबार मतदारांना ठोकणार त्यासाठी विभाग नुसार भरारी पथक तैनात करण्यात आले," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
या भगवा गार्डसंदर्भात बोलताना भाजपाचे नेते आशीष शेलार यांनी मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला लगावला आहे. "आता तरी भगव्याकडे येण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे .हिंदुत्ववाला तिलांजली दिली ,आता स्वत: स्वतःला कसे फसवले हेच यातून दिसते आहे," असं शेलार म्हणालेत.
दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी दिलेल्या आदेशानुसार, आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची भगवा गार्ड हे विषेश पथक तैनात असेल. या अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्राजवळ आणि आसपासच्या परिसरात भगवा गार्ड कार्यरत असतील. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली दुबार मतदारांच्या नावाची यादी या गार्डकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार मतदान केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा आढावा घेण्याचे काम या गार्डकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती मनसेचे शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे. या गार्डला भगव्या रंगाचं टी-शर्ट दिलं जाणार असून पाठीवर आणि पुढील बाजूला 'मी मराठी... भगवा गार्ड' असं लिहिलेलं असेल. कोणालाही दुबार किंवा बनावट मतदान करणारी व्यक्ती आढळून आली तर या गार्डशी संपर्क करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
आता हे भगवा गार्ड मतदानकेंद्राबाहेर तैनात असणार आहेत. मुंबईत 11 लाखांहून अधिक दुबार मतदार असल्याने यापैकी काही टक्के मतदार जरी या भगवा गार्डच्या माध्यमातून पकडण्यात आले तरी त्याचा मतदानावर मोठा परिणाम होऊ शकतो असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच ही टीम निवडणुकीमध्ये ठाकरे बंधूंसाठी गेम चेंजर ठरु शकते अशी चर्चाही दबक्या आवाजात आहे.