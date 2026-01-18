English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महानगरपालिका निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात उलथापालथ? 'फडणवीस व शहांचे संबंध बरे नाहीत त्यामुळेच...'

Maharashtra Municipal Corporation Election Politics: राज्यातील महापालिका निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात काय उलथापालथी होणार याकडे पाहायला हवे, बहुमत असूनही सरकार अस्थिर असल्याचं नेमकं कोणी म्हटलं आहे जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 18, 2026, 10:20 AM IST
महानगरपालिका निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात उलथापालथ? 'फडणवीस व शहांचे संबंध बरे नाहीत त्यामुळेच...'
शाह आणि फडणवीसांचा उल्लेख करत शिंदेंना अभय मिळाल्याचा दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Municipal Corporation Election Politics: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राजकीय घडामोडींबद्दल भाकित व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्रात भविष्यात काय उलथापालथी होतात याकडे पहायला हवं असं राऊत यांनी, 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरामध्ये म्हटलं आहे. "भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे बहुमत मोठे आहे. तरीही सरकारला स्थैर्य नाही," असंही राऊत म्हणालेत.

Add Zee News as a Preferred Source

फडणवीस व अमित शहांचे संबंध बरे नाहीत

"महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्यावर महाराष्ट्रात काय उलथापालथी होणार याकडे पाहायला हवे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे बहुमत मोठे आहे. तरीही सरकारला स्थैर्य नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात उभा दावा आहे. अमित शहा हे शिंदे यांचे एकमेव पालनहार आहेत. कारण मुख्यमंत्री फडणवीस व अमित शहांचे संबंध बरे नाहीत हे आता जगजाहीर आहे. त्यामुळे असंख्य भ्रष्टाचार व घोटाळे करूनही शिंदे यांना अभय मिळाले आहे. तरीही शिंदे आणि अजित पवारांना उघडे पाडायची एकही संधी फडणवीस सोडत नाहीत," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

40 हजार कोटींचे प्रकल्प रद्द

"शिंदे यांचा भ्रष्टाचार व पैसा गोळा करण्याची ‘हवस’ किती टोकाची आहे हे फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. ते सर्व प्रकरण स्फोटक आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांनी जी कामे काढली ती राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडवणारी होती. 20 रुपयांचे काम शिंदे यांनी त्यांच्या ठेकेदारांना 100 रुपयांना दिले. त्या 80 रुपयांतले 70 रुपये शिंदे यांच्या खिशात जात राहिले. प्रकल्पांचा खर्च वाढवून कमिशन खाण्याचे उद्योग फडणवीस यांनी रद्द केले. असे किमान 40 हजार कोटींचे प्रकल्प जे शिंदे यांनी मंजूर केले ते रद्द करण्याचे पुण्य कार्य फडणवीस यांनी केले. यामुळे शिंदे यांना चाप बसला," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आता अमली पदार्थांच्या व्यवहाराचा पैसा 

"महापालिका निवडणुकीत शिंदे व त्यांच्या लोकांकडे ‘कॅश’ म्हणजे रोखीची चणचण भासली व फडणवीस यांना तेच हवे होते. हे खरे असले तरी मुंबईतील त्यांच्या उमेदवारांना प्रत्येकी 5 कोटी व इतर महानगरपालिकांत 2 कोटी देण्याची कामगिरी शिंदे यांच्या पक्षाने बजावली. मुख्यमंत्र्यांनी 40 हजार कोटींची कामे थांबवली ही शिंदे यांच्या आर्थिक उलाढालीतील लहान घटना आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आता अमली पदार्थांच्या व्यवहाराचा पैसा पसरला आहे. याच पैशांनी ‘मतदार’ विकत घेतला जातो. हे सर्व भयंकर आहे. नशेच्या गोळ्या व नशेचा पैसा सत्ताधारी घरापर्यंत पोहोचवत आहेत. मग आता राहिले काय?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

फडणवीसांचा हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा; निका...

महाराष्ट्र बातम्या