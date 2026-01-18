महानगरपालिका निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात उलथापालथ? 'फडणवीस व शहांचे संबंध बरे नाहीत त्यामुळेच...'

Maharashtra Municipal Corporation Election Politics: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राजकीय घडामोडींबद्दल भाकित व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्रात भविष्यात काय उलथापालथी होतात याकडे पहायला हवं असं राऊत यांनी, 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरामध्ये म्हटलं आहे. "भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे बहुमत मोठे आहे. तरीही सरकारला स्थैर्य नाही," असंही राऊत म्हणालेत.
"महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्यावर महाराष्ट्रात काय उलथापालथी होणार याकडे पाहायला हवे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे बहुमत मोठे आहे. तरीही सरकारला स्थैर्य नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात उभा दावा आहे. अमित शहा हे शिंदे यांचे एकमेव पालनहार आहेत. कारण मुख्यमंत्री फडणवीस व अमित शहांचे संबंध बरे नाहीत हे आता जगजाहीर आहे. त्यामुळे असंख्य भ्रष्टाचार व घोटाळे करूनही शिंदे यांना अभय मिळाले आहे. तरीही शिंदे आणि अजित पवारांना उघडे पाडायची एकही संधी फडणवीस सोडत नाहीत," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
"शिंदे यांचा भ्रष्टाचार व पैसा गोळा करण्याची ‘हवस’ किती टोकाची आहे हे फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. ते सर्व प्रकरण स्फोटक आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांनी जी कामे काढली ती राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडवणारी होती. 20 रुपयांचे काम शिंदे यांनी त्यांच्या ठेकेदारांना 100 रुपयांना दिले. त्या 80 रुपयांतले 70 रुपये शिंदे यांच्या खिशात जात राहिले. प्रकल्पांचा खर्च वाढवून कमिशन खाण्याचे उद्योग फडणवीस यांनी रद्द केले. असे किमान 40 हजार कोटींचे प्रकल्प जे शिंदे यांनी मंजूर केले ते रद्द करण्याचे पुण्य कार्य फडणवीस यांनी केले. यामुळे शिंदे यांना चाप बसला," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
"महापालिका निवडणुकीत शिंदे व त्यांच्या लोकांकडे ‘कॅश’ म्हणजे रोखीची चणचण भासली व फडणवीस यांना तेच हवे होते. हे खरे असले तरी मुंबईतील त्यांच्या उमेदवारांना प्रत्येकी 5 कोटी व इतर महानगरपालिकांत 2 कोटी देण्याची कामगिरी शिंदे यांच्या पक्षाने बजावली. मुख्यमंत्र्यांनी 40 हजार कोटींची कामे थांबवली ही शिंदे यांच्या आर्थिक उलाढालीतील लहान घटना आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आता अमली पदार्थांच्या व्यवहाराचा पैसा पसरला आहे. याच पैशांनी ‘मतदार’ विकत घेतला जातो. हे सर्व भयंकर आहे. नशेच्या गोळ्या व नशेचा पैसा सत्ताधारी घरापर्यंत पोहोचवत आहेत. मग आता राहिले काय?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.