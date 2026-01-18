फडणवीसांचा हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा; निकालापूर्वीच्या 'त्या' विधानावरुन राऊत संतापले

Maharashtra Municipal Corporation Election: "मुंबईसह 29 महापालिकांचे मतदान व निकाल लागले आहेत. मुंबई-ठाण्यात व इतरत्र हरामाचा पैसा निवडणुकीसाठी वापरला आणि सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांकडे हा पैसा होता. त्यात गौतम अदानींच्या बादशाहीवर राज ठाकरे यांनी केलेल्या हल्ल्याने भूकंप झाला. त्याच भ्रष्ट पैशांवर भाजपने मुंबई अदानींच्या घशात घातली," असा घणाघात उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरामधून केला आहे.
"हा मजकूर लिहीत असताना मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचे निकाल लागले आहेत. आतापर्यंत मुंबईत ‘ठाकऱ्यांची’ म्हणजे शिवसेनेची सत्ता होती. शिवसेनेने मुंबईला 23 महापौर दिले. हे सर्व महापौर कडवट मराठी होते. आता ही परंपरा पुढे राखली जाईल काय? असा प्रश्न पडावा, अशा प्रकारचे निकाल मुंबईत लागले. मराठी माणूस, मराठी अस्मितेचा पराभव एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, अमित साटम या मराठी माणसांनी घडवून आणला. पुन्हा निवडणूक आयोगाची त्यांना संपूर्ण साथ मिळाली. त्यामुळे या निवडणुका की निवडणूक आयोगाने केलेल्या नेमणुका असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रात भाजपची लहर आहे असे त्यांचे लोक सांगतात, पण ही लहर नसून सत्ता आणि भ्रष्ट पैशांचा कहर आहे. या भ्रष्ट पैशांच्या जोरावर मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी भाजप व मिंधे गटाने काय करायचे बाकी ठेवले?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.
"या निवडणुकीतही आयोगाने प्रचंड गोंधळ घातला. मराठी भागात मतदारांची नावे वगळली गेली. बोटावरची शाई पुसली जाईल याची व्यवस्था करण्यात आली. गणेश नाईक यांच्या सारख्या मंत्र्यांचे नावही वगळले गेले. अशा हजारो घटना होऊनही शेवटी मतदारांनी कर्तव्य बजावले. हा मजकूर लिहीत असताना निवडणुकांचे निकाल पूर्ण लागलेले नव्हते. त्यामुळे निकालांचे विश्लेषण आज करता येत नाही. मुंबईसह 26-27 महापालिका जिंकू, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीआधी सांगितले. हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एका चर्चासत्रासाठी मुंबईत आले व म्हणाले, “मुंबई पालिकेत आम्ही 200 जागा जिंकून दाखवतो.” हा आत्मविश्वास विकासकामांचा अजिबात नाही, तर यंत्र, पैशांचा मंत्र व दबाव तंत्राचाच आहे.
आता राऊतांच्या या टीकेला भाजपा काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.