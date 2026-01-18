English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फडणवीसांचा हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा; निकालापूर्वीच्या त्या विधानावरुन राऊत संतापले

फडणवीसांचा हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा; निकालापूर्वीच्या 'त्या' विधानावरुन राऊत संतापले

Maharashtra Municipal Corporation Election: उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्त संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये हल्लाबोल. फडणवीसांच्या नेमक्या कोणत्या विधानासंदर्भात बोललेत राऊत जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 18, 2026, 09:29 AM IST
राऊतांचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Municipal Corporation Election: "मुंबईसह 29 महापालिकांचे मतदान व निकाल लागले आहेत. मुंबई-ठाण्यात व इतरत्र हरामाचा पैसा निवडणुकीसाठी वापरला आणि सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांकडे हा पैसा होता. त्यात गौतम अदानींच्या बादशाहीवर राज ठाकरे यांनी केलेल्या हल्ल्याने भूकंप झाला. त्याच भ्रष्ट पैशांवर भाजपने मुंबई अदानींच्या घशात घातली," असा घणाघात उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरामधून केला आहे. 

मराठी अस्मितेचा पराभव मराठी माणसाने घडवून आणला

"हा मजकूर लिहीत असताना मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचे निकाल लागले आहेत. आतापर्यंत मुंबईत ‘ठाकऱ्यांची’ म्हणजे शिवसेनेची सत्ता होती. शिवसेनेने मुंबईला 23 महापौर दिले. हे सर्व महापौर कडवट मराठी होते. आता ही परंपरा पुढे राखली जाईल काय? असा प्रश्न पडावा, अशा प्रकारचे निकाल मुंबईत लागले. मराठी माणूस, मराठी अस्मितेचा पराभव एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, अमित साटम या मराठी माणसांनी घडवून आणला. पुन्हा निवडणूक आयोगाची त्यांना संपूर्ण साथ मिळाली. त्यामुळे या निवडणुका की निवडणूक आयोगाने केलेल्या नेमणुका असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रात भाजपची लहर आहे असे त्यांचे लोक सांगतात, पण ही लहर नसून सत्ता आणि भ्रष्ट पैशांचा कहर आहे. या भ्रष्ट पैशांच्या जोरावर मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी भाजप व मिंधे गटाने काय करायचे बाकी ठेवले?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.

हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा

"या निवडणुकीतही आयोगाने प्रचंड गोंधळ घातला. मराठी भागात मतदारांची नावे वगळली गेली. बोटावरची शाई पुसली जाईल याची व्यवस्था करण्यात आली. गणेश नाईक यांच्या सारख्या मंत्र्यांचे नावही वगळले गेले. अशा हजारो घटना होऊनही शेवटी मतदारांनी कर्तव्य बजावले. हा मजकूर लिहीत असताना निवडणुकांचे निकाल पूर्ण लागलेले नव्हते. त्यामुळे निकालांचे विश्लेषण आज करता येत नाही. मुंबईसह 26-27 महापालिका जिंकू, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीआधी सांगितले. हा आत्मविश्वास आणि माज अफाट पैसा व सत्तेचा आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एका चर्चासत्रासाठी मुंबईत आले व म्हणाले, “मुंबई पालिकेत आम्ही 200 जागा जिंकून दाखवतो.” हा आत्मविश्वास विकासकामांचा अजिबात नाही, तर यंत्र, पैशांचा मंत्र व दबाव तंत्राचाच आहे. 

आता राऊतांच्या या टीकेला भाजपा काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

