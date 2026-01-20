English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • काय डेंजर मतदान केलंय.. 2 अपक्ष ठरवणार 5 वर्ष सत्तेत भाजपा की काँग्रेस? महाराष्ट्रातील सर्वात रंजक महानगरपालिका

Maharashtra Municipal Corporation Election: एकाद्या चित्रपटातील राजकीय प्रसंग शोभावा अशी रंजक अवस्था सध्या महाराष्ट्रातील एका महानगरपालिकेमध्ये असून सत्तेचा लंबक कोणाच्याही बाजूने जाऊ शकतो. मुंबईपेक्षाही इथं महापौर कोण होणार याची अधिक चुरस दिसून येत आहे. समजून घेऊयात सविस्तर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 20, 2026, 02:07 PM IST
अत्यंत रंजक स्थितीत आहे ही महापालिका (प्रातिनिधिक फोटो)

-जयेश जगड,अकोला.

Maharashtra Municipal Corporation Election: राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठं यश मिळवत बहुतांश महापालिकांमध्ये एकहाती किंवा युतीच्या माध्यमातून सत्ता स्थापन केली आहे. मात्र एका महानगरपालिकेत भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी मित्रपक्षांसह अपक्षांची साथ घ्यावी लागणार आहे कारण या ठिकाणी सत्तेची चावी अपक्षांच्या हाती आहे.

भाजपाने ‘60 पार’चा नारा दिला पण...

आपण ज्या नगरपालिकेबद्दल बोलतोय तिचं नाव आहे, अकोला महानगरपालिका! या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजप 38 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र मागील निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपला यंदा तब्बल 10 जागांचा फटका बसला आहे. ‘60 पार’चा नारा देणाऱ्या भाजपला 38 जागांवरच समाधान मानावं लागलं आहे.

80 नगरसेवकांच्या महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपला 41 चा जादुई आकडा पार करावा लागणार असून त्यासाठी भाजपला मित्रपक्षांची आणि अपक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. मित्रपक्ष शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे. अकोल्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांची युती होती, तर शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाने स्वतंत्रपणे 69 जागांवर निवडणूक लढवली होती. आता सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेना एकनाथ शिंदे भाजपसोबत येणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे.

भाजपला लागणार समीकरण

भाजप 38 + राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) 01 + शिवसेना (शिंदे) 01 + अपक्ष.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसची स्थिती काय?

दुसरीकडे काँग्रेसने 21 जागा जिंकत दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवलं आहे. मागील निवडणुकीत 13 जागांवर असलेली काँग्रेस यंदा 21 जागांवर पोहोचली आहे. काँग्रेसने 
सत्ता स्थापनेसाठी भाजपविरोधी सर्व पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटासोबत आघाडी केली होती. काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम, ठाकरे गट आणि अपक्षांची साथ घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेससाठीही सत्ता स्थापन करणे सोपं नाही.

काँग्रेसला लागणार समीकरण

काँग्रेस 21 + राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) 03 + वंचित बहुजन आघाडी 05 + ठाकरे गट 06 + एमआयएम 03 + अपक्ष.

कोणी काहीही दावे केले तरी...

आघाडीचे नेते सत्ता स्थापनेचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात सत्ता स्थापनेची चावी अपक्षांच्या हाती आहे. कारण दोन्ही आघाड्यांकडे बहुमत नाही. या निवडणुकीत दोन अपक्ष उमेदवार निवडून आले असून, त्यामध्ये माजी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांचे पुतणे आशिष पवित्रकार यांचा समावेश आहे. भाजपने तिकीट नाकारल्यानंतर आशिष पवित्रकार यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि भाजप उमेदवाराचा पराभव करत मोठा विजय मिळवला. भाजप आता अपक्ष उमेदवारांची मनधरणी कशी करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तर दुसरीकडे आशिष पवित्रकार यांनी नकार दिल्यास मुस्लिम अपक्ष उमेदवारासोबत भाजप हातमिळवणी करणार का, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजप उबाठाच्या काही नगरसेवकांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करणार असल्याची ही चर्चा आता रंगू लागली आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष सोबतही चर्चा सुरू असल्याची चर्चा आता सुरू आहे. दरम्यान, आपल्यासाठी सर्व पर्याय खुले असून जनता जो निर्णय घेईल तो मान्य असेल, असं आशिष पवित्रकार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अकोला महानगरपालिका – अंतिम आकडेवारी

एकूण जागा : 80

भाजप : 38

शिवसेना (शिंदे) : 01

राष्ट्रवादी (अजित पवार) : 01

ठाकरे गट : 06

काँग्रेस : 21

राष्ट्रवादी (शरद पवार) : 03

वंचित बहुजन आघाडी : 05

एमआयएम : 03

अपक्ष : 02

कोणत्या बाजूने सत्ता स्थापन होणार?

अकोला महानगरपालिकेत सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही आघाड्यांना बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे सत्ता स्थापनेची चावी आता अपक्ष नगरसेवकांच्या हाती आली आहे. कोणत्या बाजूने सत्ता स्थापन होणार, याचा फैसला येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार असून अकोल्याचं राजकारण सध्या अपक्षांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

