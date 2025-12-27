...तर ठाकरेंच्या जागा मनसेला? पुणेकर झोपेत असतानाच... अजित पवार, भाजपाचं टेन्शन वाढणारी रात्र

Unexpected Turn In Pune Muncipal Corporation Election: पुण्यातील राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या घडामोडी शुक्रवार आणि शनिवारच्या मध्यरात्रीदरम्यान घडल्याची माहिती समोर येत आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार भारतीय जनता पार्टीला आव्हान देण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सोबत घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. अजित पवारांसोबत न जाण्याचा निर्णय शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी जाहीर केला. शरद पवारांनी अजित पवारांनी घातलेली चिन्हासंदर्भातील अट मान्य केली नाही असं काकडे म्हणाले.
अजित पवारांनी घड्याळ या चिन्हावरच निवडणूक लढण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी मान्य करता येणार नाही असं शरद पवारांचं म्हणणं होतं. दोन्ही नेते आपआपल्या म्हणण्यावर कायम राहिल्याने दोन्ही पक्ष वेगळ्या मार्गाला गेले आहेत. असं असतानाच दुसरीकडे महाविकास आघाडीने मोट बांधली असून पुण्यातून केवळ अजित पवारचं नाही तर भाजपाचंही टेन्शन वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून अगदी राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन वंचित आघाडीलाही सोबत घेण्याची तयारी सुरु आहे. यासंदर्भात मध्यरात्रीनंतरही एक गुप्त बैठक सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुण्यातील एका खाजगी हॉटेलमध्ये महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रात्री गुप्त बैठक घेतली. ही बैठक अगदी शनिवार पहाटेपर्यंत चालली. या बैठकीला सुरुवातीला ठाकरे गटाचे पदाधिकारी वसंत मोरे, गजानन थरकुडे, प्रशांत बधे उपस्थित होते. शरद पवारांच्या गटाचे पदाधिकारी आणि काँग्रेसचे पदाधिकारीही या बैठकीला हजर असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी या गुप्त बैठकीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. पुण्यामध्ये महाविकास आघाडीसोबत वंचित बहुजन आघाडी आल्यास त्यांनाही सामावून घेण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं या बैठकीतील चर्चेत ठरलं. अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि भाजपा वगळता सर्व पक्ष एकाच छताखाली एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत.
'मविआ'ची बैठक रात्री अडीच वाजेपर्यंत चालली होती. या बैठकीत स्थानिक मनसे पदाधिकारी ही नंतर सहभागी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पुण्यात उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेसोबत जाण्याची मनसेची तयारी आहे. त्यामुळे जर मविआचं जागावाटप यशस्वी झालं तर शिवसेनेच्या कोट्यातील जागा मनसेला मिळू शकतात. यासंदर्भातील संकेत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते काकडे यांनीही दिले. मविआत आता आंबेडकर यांची वंचित आघाडी देखील सामिल होणार असल्याचं काकडेंनी सांगितलं. वंचितने 40 जागांची मागण मविआकडे पाठवली असून ठाकरेंची शिवसेना - मनसे त्यांचे त्यांचे आपआपसात ठरवतील असंही काकडेंनी स्पष्ट केलं आहे.