...तर ठाकरेंच्या जागा मनसेला? पुणेकर झोपेत असतानाच... अजित पवार, भाजपाचं टेन्शन वाढणारी रात्र

Unexpected Turn In Pune Muncipal Corporation Election: अजित पवार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच रात्री रंजक घडामोडी घडल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 12:58 PM IST
मध्यरात्रीनंतरही सुरु होती बैठक (प्रातिनिधिक फोटो)

Unexpected Turn In Pune Muncipal Corporation Election: पुण्यातील राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या घडामोडी शुक्रवार आणि शनिवारच्या मध्यरात्रीदरम्यान घडल्याची माहिती समोर येत आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार भारतीय जनता पार्टीला आव्हान देण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सोबत घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. अजित पवारांसोबत न जाण्याचा निर्णय शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी जाहीर केला. शरद पवारांनी अजित पवारांनी घातलेली चिन्हासंदर्भातील अट मान्य केली नाही असं काकडे म्हणाले.

अजित पवार अन् भाजपाचंही टेन्शन वाढवणारी बातमी

अजित पवारांनी घड्याळ या चिन्हावरच निवडणूक लढण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी मान्य करता येणार नाही असं शरद पवारांचं म्हणणं होतं. दोन्ही नेते आपआपल्या म्हणण्यावर कायम राहिल्याने दोन्ही पक्ष वेगळ्या मार्गाला गेले आहेत. असं असतानाच दुसरीकडे महाविकास आघाडीने मोट बांधली असून पुण्यातून केवळ अजित पवारचं नाही तर भाजपाचंही टेन्शन वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून अगदी राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन वंचित आघाडीलाही सोबत घेण्याची तयारी सुरु आहे. यासंदर्भात मध्यरात्रीनंतरही एक गुप्त बैठक सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे.

रात्री अडीचपर्यंत गुप्त बैठक

पुण्यातील एका खाजगी हॉटेलमध्ये महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रात्री गुप्त बैठक घेतली. ही बैठक अगदी शनिवार पहाटेपर्यंत चालली. या बैठकीला सुरुवातीला ठाकरे गटाचे पदाधिकारी वसंत मोरे, गजानन थरकुडे, प्रशांत बधे उपस्थित होते. शरद पवारांच्या गटाचे पदाधिकारी आणि काँग्रेसचे पदाधिकारीही या बैठकीला हजर असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी या गुप्त बैठकीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. पुण्यामध्ये महाविकास आघाडीसोबत वंचित बहुजन आघाडी आल्यास त्यांनाही सामावून घेण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं या बैठकीतील चर्चेत ठरलं. अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि भाजपा वगळता सर्व पक्ष एकाच छताखाली एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत. 

...तर शिवसेनेच्या जागा मनसेला?

 

'मविआ'ची बैठक रात्री अडीच वाजेपर्यंत चालली होती. या बैठकीत स्थानिक मनसे पदाधिकारी ही नंतर सहभागी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पुण्यात उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेसोबत जाण्याची मनसेची तयारी आहे. त्यामुळे जर मविआचं जागावाटप यशस्वी झालं तर शिवसेनेच्या कोट्यातील जागा मनसेला मिळू शकतात. यासंदर्भातील संकेत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते काकडे यांनीही दिले. मविआत आता आंबेडकर यांची वंचित आघाडी देखील सामिल होणार असल्याचं काकडेंनी सांगितलं. वंचितने 40 जागांची मागण मविआकडे पाठवली असून ठाकरेंची शिवसेना - मनसे त्यांचे त्यांचे आपआपसात ठरवतील असंही काकडेंनी स्पष्ट केलं आहे. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

