जेजुरीत उधळलेल्या भंडाऱ्याने घेतला पेट; नगरसेवकांसहीत 16 जण भाजले! धक्कादायक Video समोर

Fire At Jejuri Temple Video Goes Viral: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल रविवारी जाहीर झाले. महायुतीने या निवडणुकींमध्ये मोठा विजय मिळवला. या विजयाचा जागोजागी जल्लोष करण्यात आला. मात्र पुण्यातील पुरंदरमधील जेजुरी गडाच्या कमानीजवळ जल्लोषादरम्यान एक अत्यंत विचित्र प्रकार घडला. उत्सहात जल्लोष सुरु असताना अचानक आगीचा भडका उडाला आणि एकच गोंधळ झाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर राष्ट्रवादीचे दोन विजयी उमेदवार जेजुरी गडावर दर्शनासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत समर्थकांची मोठी गर्दी होती. अनेक समर्थकांनी जेजुरी गडाच्या पायऱ्या सुरु होतात तेथील कमानीवर जाऊन या नगरसेवकांवर भंडारा उधळण्याच सुरुवात केली. अनेकदा या कमानीवरुन खाली उभ्या असलेल्या सहकाऱ्यांवर आणि विजयी उमेदवारावर भंडारा उधळण्यात आला. त्याचदरम्यान खाली नगरसेवकांसोबत असलेल्या गर्दीतून काही महिला कार्यकर्त्या विजयी उमेदवारांचं औक्षण करण्यासाठी आरतीचं ताट घेऊन पुढे आल्या. मात्र वरुन खाली पडत असलेल्या भंडाऱ्याने या ताटातील ज्योतीतील आगीमुळे पेट घेतला आणि भडका उडाला.
नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या विजयी मिरवणुकीमध्ये उमेदवारांचे औक्षण सुरु असतानाच हा प्रकार घडल्याने एकच गोंधळ उडाला. या आगीच्या भडक्यात जवळपास 16 ते 17 जण भाजले असल्याची भीती नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. सुदैवाने कोणालाही गंभीर इजा झाली नाही.
भेसळयुक्त भंडाऱ्यामुळे ही आग लागल्याचा दावा केला जात आहे. भेसळयुक्त भंडाऱ्यामध्ये खऱ्या हळदीपेक्षा रसायनं अधिक प्रमाणात असतात. त्यामुळेच हा भंडारा मोठ्या प्रमाणात आगीच्या संपर्कात आल्यास पेट घेण्याची शक्यता असते. असाच प्रकार रविवारी घडला. काही जणांनी विजयी उमेदवारांसोबत त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अंगावर आधीपासूनच गुलाल होता त्यामुळेच गुगालामधील रसायनांच्या परिणामुळे या काही क्षणांसाठी लागलेल्या आगीचा दाह त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आणि त्यांना भाजल्याचा दावा केला जात आहे.
हा सारा घटनाक्रम विजयी जल्लोष साजरा करताना व्हिडीओ शूट करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मोबाईलमध्ये कैद झाला असून व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
अनेकांनी हा व्हिडीओ पाहून आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. उत्साहाच्या भरात आपण काय करतोय याचं भान ठेवलं पाहिजे असं मत अनेकांनी म्हटलं आहे. तर काही लोकांना वाढदिवसाच्या वेळी सेलिब्रेशनसाठी स्प्रे केल्या जाणाऱ्या फोमलाही अशी अचानक आग लागते असं म्हटलं आहे. जुजेरीच्या पायथ्याशी जल्लोष मिरवणुकीच भंडारा उधळताना नेमकी आग कशामुळे लागली हे ठामपणे सांगता येत नसलं तरी व्हिडीओ मात्र नक्कीच चर्चेचा विषय ठरतोय.