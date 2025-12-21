महायुतीचे 200+ नगराध्यक्ष! ठाकरेंच्या सेनेनं EVM नाही तर 'या' गोष्टीवर फोडलं पराभवाचं खापर

Uddhav Thackeray Shivsena On Maharashtra Municipal Council Local Body Election Results: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये भारतीय जनता पार्टीच राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. दुपारी दीड वाजेपर्यंतचे कल आणि विजयी निकालांनुसार नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकींमध्ये राज्यातील 288 पैकी 129 नगरपरिषदा/नगरपालिका भाजपाने जिंकल्या आहेत. भाजपाबरोबरच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं उत्तम कामगिरी करत 54 जागा जिंकल्या आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 33 नगराध्यक्ष विराजमान झाले आहेत. महायुतीने एकत्रितपणे 288 पैकी 200 हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत.
दुसरीकडे महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांसाठी ही निवडणूक पुन्हा एकदा धक्का देणारीच ठरली आङे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या असून शरद पवारांच्या पक्षाला केवळ 8 जागी यश मिळालं आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक एकट्याने लढण्याची भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसने 34 जागांवर विजय मिळवला आहे. अपक्ष आणि अन्य पक्षांचे 23 नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. महाविकास आघाडीला मोठा देणारा हा निकाल असून या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवेंनी या निकालानंतर पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना. "निकाल अनपेक्षित आहेत असं म्हणता येणार नाही. प्रशासनाचा एककल्लीपणा, साधनांचा वापर असे प्रकार घडले," असं मत व्यक्त केलं आहे. "धर्माबादमध्ये त्यांनी मतदारांना कोंडून ठेवलं होतं. हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. स्थानिक पातळीवर आम्ही निवडणुका सोडल्या होत्या," अशी आठवण अंबादास दानवेंनी करुन दिली.
"शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी आहे. सर्व समाजाने शिवसेनेला मतदान केलं आहे. काँग्रेसचा 2019 ला एक खासदार होता आता 13 झाले, ते कुणामुळे झाले? काँग्रेसला शिवसेनेची मते मिळाली नाहीत का?" असा सवाल अंबादास दानवेंनी उपस्थित करत मित्रपक्षालाच टोला लगावला आहे.
अंबादास दानवे यांनी महाविकास आघाडीमधील घटकपक्षांच्या एकात्मतेसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. या पराभवाचं खापत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांवरच फोडलं आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचं दानवे म्हणालेत. "महाविकास आघाडीने एकत्र रणनिती करायला हवी होती. पण ती केली नाही त्याचा फटका बसला. अन्यथा आम्ही महायुतीच्या आसपास असतो," असं दानवे म्हणाले.
अमित साटम यांनी रशीद मामू म्हणत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर केलेल्या टीकेला दानवेंनी उत्तर दिलं आहे. "भाजप आमच्यावर टीका करते की आम्ही खान महापौर करू शकतो. मी भाजपच्या किती लोकांनी मुस्लिम महिलांसोबत लग्न केलं आहे याची यादी समोर आणणार आहे. यांच्या पक्षाची व्यक्ती पाकिस्तानला बिर्याणी खायला कशाला गेले होते हे त्यांनी सांगवं," असं आव्हान केलं आहे.