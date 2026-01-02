English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ना प्रचार, ना मतदान... फक्त AB फॉर्म भरला आणि जवळपास 100 जण डायरेक्ट नगरसेवक झाले; महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीत असा धक्कादायक प्रकार घडला

ना प्रचार, ना मतदान... फक्त AB फॉर्म भरला आणि जवळपास 100 जण डायरेक्ट नगरसेवक झाले; महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीत असा धक्कादायक प्रकार घडला

29 महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपचे 44, शिवसेना शिंदे 22 नगरसवेक, तर, राष्ट्रवादीचे 2 उमेदवार विजयी झाले आहेत.  महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 2, 2026, 07:10 PM IST
ना प्रचार, ना मतदान... फक्त AB फॉर्म भरला आणि जवळपास 100 जण डायरेक्ट नगरसेवक झाले; महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीत असा धक्कादायक प्रकार घडला

Maharashtra Municipal Election 2026 : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. 29 महापालिका निवडणुकांसाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीचा धक्कादायक निकाल लागला आहे. निवडणुका होण्याआधीच जवळपास 50 नगरसेवक बिनविरोध निवडूण आले आहेत. या विजयी नगरसेवकांनी ना प्रचार केला, ना यांच्या निवडीसाठी मतदान झाले.  AB फॉर्म भरला  आणि हे उमेदवार डायरेक्ट नगरसेवक झाले आहेत. 29 महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपचे 44, शिवसेना शिंदे 22 नगरसवेक, तर, राष्ट्रवादीचे 2 आणि  एक अपक्ष उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

29 महापालिकांमध्ये 2 हजार 869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. 15 जानेवारीला मतदान तर 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रशासकांच्या हाती असलेला कारभार महिनाभरात लोकप्रतिनिधींच्या हाती येईल. मुंबई, नागपूर, पुण्यात चार वर्षांनंतर तर केडीएमसी, कोल्हापूर, नवी मुंबईत 6 वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत. मात्र, या निवडणुकीत बंडखोरांमुळे सर्वच पक्षांची डोकेदुखी वाढली. अशातच अनेक ठिकाणी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने जवळपास 50 ठिकाणी नगरसेवकांची बिनविरोध निवड झाली आहे. यात भाजपचे नगरसवेक सर्वाधिक आहेत. यासह शिंदेंची शिवसेना तसेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार देखील विजयी झाले आहेत. 

ठाण्यात शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध विजयी

ठाण्यात शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत.  जयश्री फाटक, राम रेपाळे, सुखदा मोरे विजयी एकता भोईर, सुलेखा चव्हाण, ढमाले विजयी अशी यांची नावे आहेत.  ठाण्यात शिवसेनेच्या  विजयाचा डंका वाजला आहे. 

कल्याण-डोंबिवलीत भाजपाचे 15 उमेदवार विजयी

कल्याण-डोंबिवलीत भाजपाचे 15 उमेदवार  बिनविरोध विजयी झाले आहेत.  रंजना पेणकर, आसावरी नवरे, मंदा पाटील विजयी, ज्योती पाटील, रेखा चौधरी, मुकंद पेडणेकर बिनविरोध विजयी. तसेच महेश पाटील, दिपेश म्हात्रे, जयेश म्हात्रे, हर्षदा भोईर विजयी

डोंबिवलीमध्ये शिवसेनेचे 3 उमेदवार बिनविरोध

डोंबिवलीमध्ये शिवसेनेचे 3 उमेदवार बिनविरोध निवडूण आलेत. दीपेश म्हात्रे,जयेश म्हात्रे,हर्षदा भोईर विजयी.  भाजपाचे उमेदवार रवीना माळी देखील बिनविरोध विजयी झाले. 

 पनवेलमध्ये भाजपचे 5 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले

 पनवेलमध्ये मनपा निवडणुकीपूर्वीच भाजपाला मोठे यश मिळाले असून भाजपचे 5 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आलेत. प्रत्यक्ष मतदान होण्याआधीच पनवेल महापालिकेत भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या पाच वर पोहोचली आहे. या घडामोडीमुळे महाविकास आघाडीच्या रणनीतीला मोठा धक्का बसल्याचे चित्र आहे. प्रभाग क्रमांक 18 मधून नितीन पाटील, प्रभाग क्रमांक 19 मधून दर्शना भोईर आणि रुचिता लोंढे, प्रभाग क्रमांक 20 मधून अजय बहिरा आणि प्रियंका कांडपिळे बिनविरोध निवडून आले आहेत. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का असून आणखी तासाभरात हा आकडा किती वाढतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. उमेदवारी मागे घेऊन हे सर्व उमेदवार नॉट रिचेबल झाले असून पनवेल मध्ये घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय

भिवंडीत 6 जण विजयी

भिवंडीत भाजपाचे एकूण 6 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत.. यामध्ये एका अल्पसंख्यक मुस्लिम उमेदवाराचा देखील समावेश आहे. 

पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपचे 2 उमेदवार विजयी 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपचे प्रत्येकी 2 उमेदवार विजयी झाले आहेत. मतदानापूर्वीच भाजप 2 ने आघाडीवर आहे. पुणे मनपात भाजपचे 2 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Municipal Election 202629 Municipal Corporation General ElectionsBJP Shiv Sena ShindeNCPमहापालिका निवडणुक

इतर बातम्या

‘सैराट’चा Kissing सीन करताना घाबरली होती रिंकू !

मनोरंजन