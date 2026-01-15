English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'शाई पुसून गैरकृत्य करणाऱ्यास...' निवडणूक आयोगाने केलं स्पष्ट

Election Commission Voter Link : मुंबईसह महाराष्ट्रात आज सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली. मतदान करुन आलेल्या नागरिकांच्या बोटावरची शाई पुसली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 04:03 PM IST
Maharashtra Municipal Election 2026 Ink Controversy: गुरुवारी सकाळी 7.30 वाजल्यापासून महापालिका निवडणुकीचे मतदान सुरु झाले आहे. यंदा बोटावर शाई न लावता मार्करने खून करण्यात आली. यामुळे बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसत असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. यावर निवडणूक आयोगाने आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. निवडणूक आयोगाने यावर पत्रकार परिषद देत स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच गैरकृत्य आढळल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. 

निवडणूक आयोगाने काय म्हटलं? 

 बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे हे गैरकृत्य आहे. त्याचबरोबर बोटावरची शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करण्यासाठी आल्याचे आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. 

पुढे निवडणूक आयोग म्हटले की, बोटावरची शाई पुसून कोणी गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तरी संबंधित मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही, याबाबतची दक्षता यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याबाबत नोंद घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे केवळ शाई पुसून गैरकृत्य केलेल्या मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही. याबाबत सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत. 

मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याकरिता मार्कर पेनच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2011 रोजी आणि 28 नोव्हेंबर 2011 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जात आहे. 

मुंबई महानगर पालिका इलेक्शनचे लाइव्ह अपडेट्स पहा 

मार्कर पेनबाबत काय दिल्या सूचना 

या आदेशानुसार मतदाराच्या बोटावर ठळकपणे उमटेल, अशा पद्धतीने मार्कर पेनने शाई लावण्यात यावी; तसेच नखावर आणि नखाच्या वरच्या बाजुला त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी, अशा सूचना यापूर्वीदेखील देण्यात आल्या असून आणि त्या मार्कर पेनवरही नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे शाई पुसण्याचा प्रयत्न करण्याचे गैरकृत्य करू नये, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

