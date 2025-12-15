'मी आणि अजित पवार वेगळे....', महापालिका निवडणुका जाहीर होताच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा, 'आमच्यात कटुता...'

Devendra Fadnavis on Alliance with Ajit Pawar NCP: मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील सर्व 29 पालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडणार असून, 15 जानेवारीला मतदान होईल आणि 16 जानेवारीला निकालाची घोषणा होईल. दरम्या निवडणुका जाहीर होताच, देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. जास्तीत जास्त ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेनेची युती होईल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातही मोठी घोषणा केली.
पुण्यात कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा समोरासमोर लढताना दिसेल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच शिवसेना शक्यतो सर्व ठिकाणी आमच्यासोबत असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "आम्ही महायुती करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जास्तीत जास्त ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेनेची युती होईल. काही ठिकाणी भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी युती होईल. तर काही ठिकाणी भाजपा-राष्ट्रवादीची युती होतानाही दिसेल. पुण्यात मात्र अजित पवारांची, आमची चर्चा झाली आहे. आम्ही दोघे इथले मोठे पक्ष आहोत. भाजपाने पाच वर्षं पुण्याचा चांगला विकास केला आहे. त्यामुळे कदाचित पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा समोरासमोर लढताना दिसेल. असं असलं तरी ही मैत्रीपूर्ण लढत असेल, कोणतीही कटुता नसेल," असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितंल आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकेत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलं आहे. पण सुप्रीम कोर्टानेच निवडणुका घ्या असं सांगितलं आहे. फक्त जो निकाल आहे तो आमच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. आम्ही जो अंतिम निर्णय घेऊ, तो या 2 महानगरपालिकांना लागू असेल".
"राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्याचा मला आनंद आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकांच्या भरवशावर चालणं हे लोकशाहीला अभिप्रेत नव्हतं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या संस्था दीर्घकाळ निर्वाचित प्रतिनिधींसिवाय होत्या. आता पुन्हा निवडणूक होत आहेत. आमच्या शासनाने केलेलं काम पाहता कौल आमच्या बाजूने येईल, जनता आम्हाला पुन्हा शहर विकासाची संधी देईल असा विश्वास आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
ठाकरे बंधूंची युती झाल्यानंतर आमच्यावर काही फरक पडणार नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. "दोन्ही ठाकरे एकत्र आले तरी, काँग्रेस सोबत गेली तरी मुंबईकर आमच्या महायुतीलाच निवडून देतील. आमचा कारभार, आम्ही केलेला विकास आणि मराठी माणसाचं जोपासलेलं हित सामान्य मुंबईकरांनी पाहिलं असल्याने ते आमच्यासोबत राहतील," असंही त्यांनी म्हटलं.