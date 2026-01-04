Sanjay Raut on Election Commission: 'निवडणूक आयोग गां* आहे', संजय राऊतांचं आक्षेपार्ह विधान, 'हिंमत पाहिजे....'

Sanjay Raut on Election Commission: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर टीका करताना आक्षेपार्ह शब्द वापरला असून, यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग गां* आहे अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली आहे. तसंच निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिमा धुळीस मिळवली आहे असंही म्हटलं आहे. कायदा, नियम सांगतो की बिनवरोध निवडणुका होऊ शकत नाही. याचं कारण ईव्हीएमवर नोटा हे बटणही असतं. ते दाबवण्याचा अधिकार प्रत्येक मतदाराला आहे. नोटा हेदेखील उमेदवार आहे. कायद्याने नोटाला अधिकार दिले असून, निवडणूक रद्दही होऊ शकते. निवडणूक आयोगाने कसला अहवाल मागवला आहे? अशी टीका त्यांनी केली.
एकनाथ शिंदेंवर टीका करताना ते म्हणाले की, "हे तुमचे नगरविकास खात्याचे मंत्री त्यांना सांगा कायदा शिका. रात्र किंवा प्रौढशाळेत जा, पण शाळेत जा. आतापर्यंत तुम्हाला जी साक्षरता मिळाली आहे ती शिवसेनेमुळे आहे. नाही तर तुम्ही कोण होतात?".
कल्याण डोंबिवलीत ठाकरे बंधूंच्या उमेदवारांनी घेतलेल्या माघारीवर ते म्हणाले की, "40 आमदार फुटले त्याचप्रकारे माघार घेतली. तिथे 50 कोटी होते, इथे 5 कोटी आहेत. जळगावला 50 लाख, छोट्या पालिकेत कमी. खोके आणि पेट्या यांचा संबंध या माघारीशी आहे. पण हे सोपं नाही, निवडणूक होणार".
राहुल नार्वेकर यांच्यावर निवडणूक आयोगाने कारवाई न केल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, "निवडणूक आयोग गां* आहे. हिंमत पाहिजे. तुम्ही संवैधानिक पदावर बसलेले असतात. कार्यालयात टी एन शेषन यांचा फोटो लावा आणि त्यांच्याप्रकारे काम करण्याचा प्रयत्न करता. नाहीतर लोक तुम्हाला गां* किंवा ताटाखालचं मांजरच म्हणणार. निवडणूक आयोगाने त्यांची प्रतिष्ठा महाराष्ट्र आणि देशात धुळीस मिळवली आहे".
"भरत गोगावले यांचा सुपूत्र अद्याप फरार कसा. सगळे सापडले पण खूनाचा प्रयत्न करणारा गोगावलेंचा मुलगा मागील दीड महिन्यापासून फरार आहे आणि महाराष्ट्राच्या पोलिसांना सापडत नसतील तर रायगडच्या जिल्हा प्रमुखांना जाब विचारला पाहिजे," अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
"सोलापुरातील मनसे पदाधिकाऱ्याची हत्या झाल्यासंदर्भात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाब विचारायला हवा. महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलणार असं ते काल म्हणाले होते. त्यांना हा चेहरा भ्रष्ट केला आहे. महाराष्ट्राच्या चेहऱ्या मोहऱ्यावर निरपराधाऱ्यांच्या रक्ताचे शितोंडे उडवले आहेत. यांचे सगळे भ्रष्ट आणि खुनी मोहरे निवडणुकीत उतरवले आहेत. सोलापूरच्या हत्येचं उत्तर देवेंद्र फडणवीसांना द्यावं लागणार आहे. गुंडाना पाठीशी घालणारं हे सरकार आहे. सरकारमध्ये गुंड आणि खुनी आहेत," अशी टीका त्यांनी केली आहे.