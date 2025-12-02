पोलिसांच्या हातून बोगस मतदार निसटला; बुलढाण्यात घाटाखालून आले बनावट मतदार, खळबळजनक व्हिडीओ

मयुर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा : (Maharashtra Nagar Parishad Election) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी महाराष्ट्रात पाहायला मिळत असतानाच बोगस मतदारांमुळं लोकशाहीचा सोहळा म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांकडे पाहण्याचा अनेकांचाच दृष्टीकोन बदलत आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारणाला दिशा देणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये बुलढाण्यातून अशीच धक्कादायक माहिती समोर आली आणि यंत्रणेला खडबडून जाग आली.
दरम्यान बोगस मतदानाच्या मुद्द्यावरून बुलढाण्यात मोठा राडा झाला असून मतदान केंद्राबाहेर बोगस मतदार पोलिसांच्या हातातून निसटला. आमदार संजय गायकवाड यांच्या पुत्राचा व्हिडिओ झी 24 तासच्या हाती लागला. ज्यामध्ये बोगस मतदाराला सोडण्याची घटना कैद झाली.
नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान बुलढाणा शहरात चक्क मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान होत असल्याचा अत्यंत गंभीर आणि सनसनाटी दावा काँग्रेसचे शहराध्यक्षांनी केला आहे. इतकेच नाही, तर घाटाखालच्या भागातून मुद्दाम मतदार बोलावून त्यांच्याकडून अवैध मतदान करवून घेतल्याचा गंभीर व्हिडिओ पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला आहे.
काँग्रेस शहराध्यक्षांनी केलेल्या या दाव्यामुळे राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. 'घाटाखालून' मतदार बोलवल्याचा व्हिडिओकाँग्रेस शहराध्यक्षांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, निवडणूक काळात विशिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार करण्यात आला.
Buldhana Bogus Voter Rada Video | बुलढाण्यात मोठा राडा! मतदान केंद्राबाहेर बोगस मतदार पोलिसांच्या हातातून निसटला; बोगस मतदाराला सोडण्याचा व्हिडिओ#buldhana #bogusvoter #radavideo #zee24taas #marathinews #maharashtraelection #nagarparishadelection #nagarpanchyatelection pic.twitter.com/iAnhGykw1p
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 2, 2025
शहराध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, नियोजनपूर्वक बुलढाणा शहराबाहेरील (घाटाखालून) मोठ्या संख्येने नागरिकांना शहरात बोलावण्यात आले.या नागरिकांनी नियमांचे उल्लंघन करत अवैध मार्गाने मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. हा संपूर्ण प्रकार एका व्हिडिओमध्ये चित्रीत झाला असून, त्यात मतदार आणले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याचा दावा शहराध्यक्षांनी केला आहे. "इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान होत असताना, तसेच मतदारांना शहरात आणले जात असतानाही पोलिस प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. हा सर्व प्रकार प्रशासनाच्या संगनमताने किंवा अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाला आहे," असा थेट आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.