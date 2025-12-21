English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nagar Parishad Nagar Panchayat Winner List: राज्यातील 246 नगरपंचायतीचा निकाल एकाच क्लिकवर, वाचा संपूर्ण यादी

आतापर्यंत नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचा निकाल हाती आला आहे.  यामध्ये काही ठिकाणी शिवसेना शिंदे गट तर काही ठिकाणी अजित पवारांच्या उमेदवारांनी भाजपला मागे टाकलं आहे. विजेत्यांच्या निकालाची संपूर्ण यादी पाहा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 21, 2025, 02:01 PM IST
Maharashtra Nagar Parishad Nagar Panchayat Winner List: महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज, 21 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू झाली असून, त्याचे कल आणि निकाल हाती येत आहेत. या संदर्भात बातमीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. प्रमुख राजकीय कल समोर आले आहेत. काही नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाने विजयी झाले आहेत. भाजप-शिवसेना (शिंदे गट)-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या महायुतीने राज्यातील बहुतांश स्थानिक संस्थांमध्ये स्पष्ट आघाडी घेतली आहे. पाहा या विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी. 

 
  1. पालघर उत्तम घरत (शिवसेना शिंदे)
  2. मुरुड जंजिरा आराधना दांडेकर (एसीपी-अजित पवार)
  3. उरण     भावना घाणेकर (एनसीपी,शरद पवार)
  4. चिपळून उमेश सकपाळ (शिवसेना) 
  5. खेड      माधवी बुटाला (शिवसेना शिंदे) 
  6. राजापूर हुस्नबानू खलिपे 
  7. रत्नागिरी शिल्पा सुर्वे (शिवसेना) 
  8. मालवण ममता वराडकर (शिवसेना शिंदे) 
  9. सावंतवाडी श्रद्धाराजे भोसले (भाजप) 
  10. देवळाली प्रवरा सत्यजित कदम (भाजप) 
  11. कोपरगाव पराग संधान (भाजप) 
  12. पाथर्डी अभय आव्हाड (भाजप) 
  13. राहाता स्वाधीन गाडेकर (भाजप)
  14. शेवगाव माया मुंडे (शिवसेना शिंदे)
  15. श्रीगोंदा सुनीता खेतमाळीस (भाजप)
  16. दोंडाईचा वरवाडे नयन कुमार रावल (भाजप) 
  17. पिंपळनेर डॉ. योगिता चौरे (भाजप) 
  18. जामनेर साधना महाजन (भाजप) 
  19. धरणगांव लीलाबाई चौधरी
  20. भगुर प्रेरणा बलकवडे (एनसीपी अजित पवार) 
  21. मनमाड कमलाबाई वाल्मीक आंधाळे (शिवसेना-शिंदे) 
  22. नांदगाव सागर हिरे (शिवसेना-शिंदे)
  23. सटाणा हर्षदा पाटील (शिवसेना - शिंदे) 
  24. येवला राजेंद्र लोणारी (एनसीपी-अजित पवार)
  25. पिंपळगांवसमत डॉ. मनोज बर्डे (भाजप)
  26. गुरगुड सुहासिनी देवी प्रवीणसिंह पाटील (शिवसेना - शिंदे)
  27. बारामती सदाशिव सातव (एनसीपी - अजित पवार) 
  28. चाकण गोरे मनिषा सुरेश (शिवसेना - शिंदे) 
  29. दौंड दुर्गादेवी जगदाळे 
  30. जेजुरी जयदीप बार बाई (एनसीपी-अजित पवार)
  31. जुन्नर सुजाता काजळे (शिवसेना शिंदे) 
  32. राजगुरुनगर मंगेश गुंडाळ (शिवसेना-शिंदे)
  33. सासवड आनंद जगताप (भाजप) 
  34. शिरुर ऐश्वर्या पाचर्णे (एनसीपी-अजित पवार)
  35. तळेगाव-दाभाडे सुदाम शेळके (एनसीपी - अजित पवार) 
  36. आष्टा विशाल शिंदे (एनसीपी - अजित पवार)
  37. इस्लामपूर आनंददाव मलगुंडे (एनसीपी-शरद पवार) 
  38. जत रवींद्र आरळी (भाजप) 
  39. पळूस संजीवनी पूदाले (काँग्रेस) 
  40. तासगाव विजया सावंत 
  41. विटा काजल म्हेत्रे (शिवसेना शिंदे) 
  42. मलकापूर (सातारा) तेजस सोनवले (भाजप) 
  43. म्हसवड पूजा वीरकर (भाजप) 
  44. फलटण समशेरसिंह नाईक निंबाळकर (भाजप) 
  45. रहिमतपूर वैशाली निलेश माने (भाजप) 
  46. वाई अनिल सावंत (भाजप) 
  47. कुर्डुंवाडी जयश्री भिसे (उबाठा) 
  48. मंगळवेढा सुनंदा अवताडे 
  49. अंबेजोगाई नंदकिशोर मुंदडा 
  50. धारुर बाळासाहेब जाधव (एनसीपी - अजित पवार) 
  51. गेवराई गीता त्रिंबक बाळराजे पवार (भाजप) 
  52. गंगापूर संजय जाधव (एनसीपी अजित पवार) 
  53. खुलताबाद अमीर पटेल (काँग्रेस) 
  54. पैठण विद्या भूषण कावसानकर (शिवसेना - शिंदे) 
  55. वेजापूर दिनेश परदेशी (भाजप) 
  56. कळंब सुनंदा शिवाजी कापसे (शिवसेना शिंदे) 
  57. बसमतनगर सुनीता बाहेती (एनसीपी-अजित पवार) 
  58. कळमनुरी आश्लेषा चौधरी (शिवसेना शिंदे)
  59. अंबड देवयानी कुलकर्णी (भाजप)
  60. भोकरदन शमरीन मिरझा (एनसीपी शरद पवार) 
  61. औसा परवीन शेख (एनसीपी अजित पवार) 
  62. उदगीर स्वाती हुडे (भाजप)
  63. बिलोली संतो। कुलकर्णी (इतर) 
  64. देगलूर विजयमाला टेकाळे(राष्ट्रवादी -अजित पवार)
  65. धर्माबाद सविता बोलमवाड (इतर) 
  66. कंधार शहाजी नळगे (काँग्रेस) 
  67. कुंडलवाडी प्रेरणा कोटलावार (भाजप) 
  68. मुखेड विजया देबडवार (शिवसेना शिंदे)
  69. उमरी शकुंतला मुदिराज - राष्ट्रवादी 
  70. लोहा शरद पवार (एनसीपी अजित पवार) 
  71. अचलपूर रुपाली माथने (भाजप) 
  72. चांदूरबाजार मनीषा नांगलिया (प्रहार)
  73. चिखलदरा शेख अब्दुल शेख हैदर (काँग्रेस) 
  74. दर्यापूर मंदा भारसाकडे (काँग्रेस)
  75. धामणगाव रेल्वे अर्चना अडसड रोठे (भाजप )
  76. बल्लारपूर अलका वाढई (काँग्रेस) 
  77. गडचांदूर निलेश ताजने (अपक्ष)
  78. मूल एकता समर्थ (काँग्रेस)
  79. नागभीड स्मिता खापर्डे (काँग्रेस) 
  80. राजुरा अरुण धोटे (काँग्रेस)
