Nagar Parishad Nagar Panchayat Winner List: राज्यातील 246 नगरपंचायतीचा निकाल एकाच क्लिकवर, वाचा संपूर्ण यादी

Maharashtra Nagar Parishad Nagar Panchayat Winner List: महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज, 21 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू झाली असून, त्याचे कल आणि निकाल हाती येत आहेत. या संदर्भात बातमीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. प्रमुख राजकीय कल समोर आले आहेत. काही नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाने विजयी झाले आहेत. भाजप-शिवसेना (शिंदे गट)-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या महायुतीने राज्यातील बहुतांश स्थानिक संस्थांमध्ये स्पष्ट आघाडी घेतली आहे. पाहा या विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी.