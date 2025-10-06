English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राचे राजकारण एका झटक्यात बदलणार! 68 नगरपरिषदा महिलांसाठी राखीव, अनेक दिग्गज नेत्यांना जबरदस्त झटका

महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.  247 नगरपालिका  आणि147  नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे.  68 नगरपरिषदा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 6, 2025, 04:18 PM IST
Maharashtra Nagarpalika and Nagarparishad Election Reservation : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषांगने मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. सोमवारी मुंबईत 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर (Nagarparishad Reservation Open Category) करण्यात आली. महाराष्ट्रातील  68 नगरपरिषदा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. यामुळे येत्या महिलाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेमचेंजर ठरणार आहेत. 

नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव असणार, यावर स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे ठरत असतात. त्यामुळे आजच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा लागल्या होत्या. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या सोडतीनुसार, 16 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव असेल. तर 34 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद हे ओबीसी महिलांसाठी आणि 67 नगरपरिषदांधील नगराध्यक्षपद (Nagaradhyaksha) हे खुल्या प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव (open category women) असेल. खुल्या प्रवर्गासाठी नगराध्यक्षपद आरक्षित असलेल्या नगरपरिषदांमध्ये गंगाखेड, बार्शी, अंबड, उरण, बुलढाणा, कळमनुरी या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.

68 नगरपरिषदा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव

परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ
अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड
मलकापूर, मोवाड, पंढरपूर, खामगाव 
गंगाखेड,धरणगाव, बार्शी, अंबड 
गेवराई,म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा 
उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा 
नांदुरा, सावनेर, मंगळवेढा, कळमनुरी 
आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर 
मुरगुड, साकोली,  कुरूंदवाड, पूर्णा 
कळंब, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार, भूम
रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा 
वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर
पलूस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार 
तासगाव, राजापूर, जामखेड, चाकण 
शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा 
धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा 
पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर, अलिबाग 

SCमहिलांसाठी राखीव नगराध्यक्षपद

देऊळगावराजा, मोहोळ,तेल्हारा, ओझर
वानाडोंगरी, भुसावळ,शिर्डी, सावदा, चिमूर
दिग्रस, अकलूज, बीड, शिरोळ, घुग्गूस
मैनदर्गी, दिगडोहदेवी

OBCमहिलांसाठी राखीव नगराध्यक्षपद

भगूर, इगतपुरी, विटा, धाराशिव
भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड
कुळगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव
मुरुंड-जंजिरा, काटोल, माजलगाव, मूल
मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट
मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत
देगलूर, चोपडा, सटाणा, बाळापूर, 
रोहा, धामणगाव रेल्वे, वरोरा))

 

