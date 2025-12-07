English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Politics: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास अडचणी काय?

NCP in Pune: प्रशांत जगतापांनी गेल्या आठवड्यात झी 24 तासच्या मुलाखतीत भावनिक निर्वाणीचा इशारा दिला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 7, 2025, 07:35 PM IST
Pune Politics: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास अडचणी काय?
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

NCP in Pune: प्रशांत जगतापांनी गेल्या आठवड्यात झी 24 तासच्या मुलाखतीत भावनिक निर्वाणीचा इशारा दिला. ज्यावरून पुण्याच्या राजकारणात मोठं वादंग निर्माण झालं. कारण महायुतीच्या सत्तेत सामिल असलेल्या अजितदादांसोबत पालिकेसाठी आपण युती केली तर विरोधक म्हणून कोणत्या तोंडाने आपण पुणेकरांना मतं मागायची? अशी साधी सरळ भूमिका पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी घेतलीय.पण त्यांच्याच पक्षातील विशाल तांबेंनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकञ येणं कसं फायद्याचं हे राजकीय गणित जाहीरपणे मांडलंय.तर जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकञ आल्यास फक्त अजितदादांनाच कसा राजकीय फायदा होईल, हे अगदी आकडेवारीसह पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास विरोध करणाऱ्या प्रशांत जगतापांना शरद पवारांनी अचानक मोदी बागेत बोलावून घेतलं आणि त्यांची बाजू समजून घेतली. या भेटीनंतर तर जगतापांचा आत्मविश्वास आणखीन दुणावला. बाहेर येताच आम्ही मविआसोबतच जाणार हे पुन्हा एकदा त्यांनी छातीठोकपणे सांगितलं

दरम्यान, पुणे मनपात दोन्ही राष्ट्रवादींना एकञ येण्याच्या प्रक्रियेत प्रमुख अडथळा बनलेल्या प्रशांत जगताप यांच्यावर आता अजित पवार गटातून वैयक्तिक टीका सुरू झालीय...माजी नगरसेवक विनायक चाचर यांनी पत्रकच काढलं.

विनायक चाचर यांच्या पत्रकात काय? 

राष्ट्रवादी काँग्रेस SP पुणे शहर पक्षाचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र येण्यास विरोध केला. मुळात हे त्यांचे वैव्यक्तिक मत आहे. ही काही कार्यकारीणी किंवा पक्षाचे पदाधिकारी यांना मिटींग घेवून विचारणा किंवा ठराव केलेला नाही. त्यांचे विधान म्हणजे पक्षाला खिंडीत पकडण्याचे आहे. पण पक्षा पेक्षा कोणी मोठा नसतो. आपले स्वतःचे अस्तित्व नष्ट होणार ह्या भितीने केलेले हे बालीशपणाचे विधान आहे. एकतर त्यांनी स्वतःचा राजीनामा देवून पक्षातून बाहेर पडावे अथवा हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारावा.

प्रशांत जगताप यांनी माञ या पत्राला उत्तर देणं टाळलंय...पण अजूनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत...तर माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनीही मविआसोबतच असल्याचं स्पष्ट केलंय.

पवारांच्या भेटीनंतर प्रशांत जगताप यांनी पार्टीच्या पुणे शहर कोअर कमिटीची बैठक घेतली. त्यात सर्वांनीच आपआपली मतं मांडली पण अंतिम निर्णय माञ शरद पवार घेतील असा ठराव झाला.थोडक्यात काय तर प्रशांत जगताप यांची मविआसोबतच राहण्याची भूमिका कितीही प्रामाणिक असली तरी पवार गटातलेच काही लोक दादांसोबत युती करण्यासाठी आग्रही आहेत. 

कारण भाजपविरोधात निवडून यायचं असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादीमधील मतविभाजन हे टळलंच पाहिजे असं त्यांना वाटतं.तर या पक्षीय मत विभाजनापेक्षाही पुरोगामी विचाराने एकञ आलेली मविआ एकसंघ राहिली तर कांग्रेस आणि उबाठा गटाचीही मतं आपल्याला मिळतील असं जगताप यांना वाटतंय. निवडणूक जाहीर होण्याआधीच पुणे मनपाची यामुळे जोरदार चर्चा सुरू झाली हेही तितकंच खरंय.

FAQ

१. प्रशांत जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास का विरोध केला?

उत्तर: प्रशांत जगताप यांची स्पष्ट भूमिका आहे की, महायुतीत (भाजप-अजित पवार गट) असलेल्या अजितदादांबरोबर पुणे महापालिकेसाठी युती केल्यास विरोधी पक्ष म्हणून पुणेकरांना मत मागता येणार नाही. मविआ (महाविकास आघाडी) सोबत राहूनच पुरोगामी मतदारांना एकत्र ठेवता येईल, असा त्यांचा दावा आहे.

२. शरद पवारांनी प्रशांत जगताप यांना मोदी बागेत का बोलावले होते आणि त्यानंतर काय घडले?

उत्तर: शरद पवारांनी प्रशांत जगताप यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी त्यांना अचानक मोदी बागेत बोलावले. या भेटीनंतर जगताप यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यांनी पुन्हा एकदा “आम्ही मविआसोबतच राहणार” अशी ठाम भूमिका जाहीर केली. तसेच त्यांनी पुणे शहर कोअर कमिटीची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय शरद पवार घेतील असा ठरावही पास केला.

३. अजित पवार गटाकडून प्रशांत जगताप यांच्यावर कशी टीका झाली?

उत्तर: अजित पवार गटाचे माजी नगरसेवक विनायक चाचर यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून जगताप यांच्यावर वैयक्तिक हल्ला केला. त्यात म्हटले आहे की, जगताप यांचे मत हे वैयक्तिक आहे, पक्षाला “खिंडीत पकडण्याचा” प्रयत्न आहे आणि स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाच्या भीतीपोटी ते हे करत आहेत. एकतर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा मार्ग स्वीकारावा, असे आव्हान त्यांनी दिले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Maharashtra PoliticsNCP PoliticsNCP in PunePune Prashant JagtapAjit pawar

