Pune Politics: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास अडचणी काय?

NCP in Pune: प्रशांत जगतापांनी गेल्या आठवड्यात झी 24 तासच्या मुलाखतीत भावनिक निर्वाणीचा इशारा दिला. ज्यावरून पुण्याच्या राजकारणात मोठं वादंग निर्माण झालं. कारण महायुतीच्या सत्तेत सामिल असलेल्या अजितदादांसोबत पालिकेसाठी आपण युती केली तर विरोधक म्हणून कोणत्या तोंडाने आपण पुणेकरांना मतं मागायची? अशी साधी सरळ भूमिका पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी घेतलीय.पण त्यांच्याच पक्षातील विशाल तांबेंनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकञ येणं कसं फायद्याचं हे राजकीय गणित जाहीरपणे मांडलंय.तर जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकञ आल्यास फक्त अजितदादांनाच कसा राजकीय फायदा होईल, हे अगदी आकडेवारीसह पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास विरोध करणाऱ्या प्रशांत जगतापांना शरद पवारांनी अचानक मोदी बागेत बोलावून घेतलं आणि त्यांची बाजू समजून घेतली. या भेटीनंतर तर जगतापांचा आत्मविश्वास आणखीन दुणावला. बाहेर येताच आम्ही मविआसोबतच जाणार हे पुन्हा एकदा त्यांनी छातीठोकपणे सांगितलं
दरम्यान, पुणे मनपात दोन्ही राष्ट्रवादींना एकञ येण्याच्या प्रक्रियेत प्रमुख अडथळा बनलेल्या प्रशांत जगताप यांच्यावर आता अजित पवार गटातून वैयक्तिक टीका सुरू झालीय...माजी नगरसेवक विनायक चाचर यांनी पत्रकच काढलं.
विनायक चाचर यांच्या पत्रकात काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेस SP पुणे शहर पक्षाचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र येण्यास विरोध केला. मुळात हे त्यांचे वैव्यक्तिक मत आहे. ही काही कार्यकारीणी किंवा पक्षाचे पदाधिकारी यांना मिटींग घेवून विचारणा किंवा ठराव केलेला नाही. त्यांचे विधान म्हणजे पक्षाला खिंडीत पकडण्याचे आहे. पण पक्षा पेक्षा कोणी मोठा नसतो. आपले स्वतःचे अस्तित्व नष्ट होणार ह्या भितीने केलेले हे बालीशपणाचे विधान आहे. एकतर त्यांनी स्वतःचा राजीनामा देवून पक्षातून बाहेर पडावे अथवा हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारावा.
प्रशांत जगताप यांनी माञ या पत्राला उत्तर देणं टाळलंय...पण अजूनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत...तर माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनीही मविआसोबतच असल्याचं स्पष्ट केलंय.
पवारांच्या भेटीनंतर प्रशांत जगताप यांनी पार्टीच्या पुणे शहर कोअर कमिटीची बैठक घेतली. त्यात सर्वांनीच आपआपली मतं मांडली पण अंतिम निर्णय माञ शरद पवार घेतील असा ठराव झाला.थोडक्यात काय तर प्रशांत जगताप यांची मविआसोबतच राहण्याची भूमिका कितीही प्रामाणिक असली तरी पवार गटातलेच काही लोक दादांसोबत युती करण्यासाठी आग्रही आहेत.
कारण भाजपविरोधात निवडून यायचं असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादीमधील मतविभाजन हे टळलंच पाहिजे असं त्यांना वाटतं.तर या पक्षीय मत विभाजनापेक्षाही पुरोगामी विचाराने एकञ आलेली मविआ एकसंघ राहिली तर कांग्रेस आणि उबाठा गटाचीही मतं आपल्याला मिळतील असं जगताप यांना वाटतंय. निवडणूक जाहीर होण्याआधीच पुणे मनपाची यामुळे जोरदार चर्चा सुरू झाली हेही तितकंच खरंय.
