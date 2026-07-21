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महाराष्ट्र देशातील अंमली पदार्थ तस्करीचं नवं केंद्र? फडणवीसांसमोर दिलेल्या प्रेझेंटेशनमधील धक्कादायक आकडेवारी

मागील पाच महिन्यामधील अमली पदार्थांच्या तस्करीसंदर्भातील हदरवून टाकणारे आकडे पाहून महाराष्ट्र अमली पदार्थांचा हब बनत चालल्याचं चित्र दिसत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:13 AM IST
महाराष्ट्र देशातील अंमली पदार्थ तस्करीचं नवं केंद्र? फडणवीसांसमोर दिलेल्या प्रेझेंटेशनमधील धक्कादायक आकडेवारी
Image Credit: महाराष्ट्रातील अंमली पदार्थांसदर्भातील धक्कादायक आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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