/महाराष्ट्र देशातील अंमली पदार्थ तस्करीचं नवं केंद्र? फडणवीसांसमोर दिलेल्या प्रेझेंटेशनमधील धक्कादायक आकडेवारी

अमली पदार्थांसाठी उत्तरेतील राज्य कुप्रसिद्ध असतानाच आता या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचाही समावेश होतो की काय अशी थक्क करणारी आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. मागील पाच महिन्यामधील अमली पदार्थांच्या तस्करीसंदर्भातील हदरवून टाकणारे आकडे पाहून महाराष्ट्र अमली पदार्थांचा हब बनत चालल्याचं चित्र दिसत आहे. यंदाच्या वर्षी पहिल्या पाच महिन्यांतच राज्यात सुमारे 7 हजार किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. त्यांची किंमत 411 कोटी रुपये आहे. या प्रकरणांमध्ये 6 हजारांवर आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यात 21 परदेशी नागरिकांचाही समावेश असल्याचे आकडेवारीमधून स्पष्ट होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सह्याद्री' अतिथीगृहावर नुकतीच यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यात अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आणि कारवायांबाबतचे प्रेझेंटेशन सादर करण्यात आले. 2022 ते 2026 या पाच वर्षांच्या काळात अमली पदार्थांंसंदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा या बैठकीदरम्यान त्यात घेण्यात आला. त्यात गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षीचा पहिल्या पाच महिन्यांतील घटनांचा आकडा चिंताजनक असला तरी अमली पदार्थविरोधी पोलिसांच्या कारवाया अधिक तीव्र झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील अमली पदार्थांसंदर्भातील घटनांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींमध्ये परदेशी लोकांची संख्याही पूर्वर्वीपेक्षा मोठी दिसून येते. 2022 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या एकूण आरोपींपैकी 61 आरोपी परदेशी नागरिक होते. हाच आकडा 2023 मध्ये 73 इतका होता. परदेशी नागरिक अशा गुन्ह्यामध्ये ताब्यात घेण्याचं प्रमाण 2024 मध्ये 58, तर 2025 मध्ये 72 इतकं होतं. आता 2026 मध्ये पहिल्या पाच महिन्यांत हा आकडा 21 वर गेला आहे.
हेरॉईन आणि एमडी या अमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन अधिक प्रमाणात होते. 2021 ते 2025 या पाच वर्षांत 9582 कोटी 77 लाख रुपयांचे अमली पदार्थ प्रतिबंधक शाखेने जप्त केले. त्यात एमडीचे प्रमाण सर्वाधिक 5.7 टन इतके होते. त्याची किंमत 6550 कोटी 43 लाख रुपये होती तर 484 कोटी 75 लाख रुपयांचे हेरॉईन होते. इतर जप्त अमली पदार्थांमध्ये गांजा, चरस, कोकेनचा समावेश होता.
2023 साली अमली पदार्थांविरोधात 15478 कारवाया करण्यात आल्या ज्यामध्ये 43632 किलो अमली पदार्थ जप्त करताना 16105 लोकांना अटक करण्यात आली. हाच आकडा 2024 मध्ये 15873 कारवाया, 43814 किलो अमली पदार्थ जप्त आणि 14230 लोकांना अटक असा होता. 2025 मध्ये 17611 कारवायांमध्ये 56206 किलो अंमली पदार्थ जप्त करताना 15994 लोकांना अटक करण्यात आलेली. 2026 मध्ये पहिल्या पाच महिन्यांत 6933 कारवाया करण्यात आल्या असून यामध्ये 15458 किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेत आणि 6303 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.