नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार; 2035 पर्यंत लालपरीमध्ये होणार बदल, 5,150 बस...

एसटी ही महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी समजली जाते. शहरापासून ते गाव खेड्यापर्यंत एसटी जाते. त्यामुळं गावा-पाड्यातून तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा शहरात जायचे असल्यास एसटी हा गावकऱ्यांचा एकमेव आधार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून एसटी बसची दुरावस्था झाल्याचे पाहायला मिळतेय. त्यामुळं प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. अनेक आगारात आजही अनेक जुन्या बस आहेत. त्यामुळं नागरिकांची गैरसोय होते. मात्र आता एसटीच्या ताफ्यात नव्या इलेक्ट्रॉनिक बस दाखल होणार आहेत.
पर्यावरणपूरव व शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा 2035 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक करण्यात येणार आहे. सध्या कार्यरत बस व नव्याने खरेदी होणाऱ्या बसचा या योजनेत समावेश केला जाईल. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे संपूर्ण इलेक्ट्रिक एसटी ताफा असलेले देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत व्यक्त केला.
आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी राज्यातील बस अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, एसटी महामंडळाने 5,150 इलेक्ट्रिक बस घेण्याचा करार केला आहे. त्यातील 900 हून अधिक बस दाखल झाल्या असून, त्या यशस्वी प्रवासी सेवा देत आहेत. राज्यात 172 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी 39 चार्जिंग स्टेशन पूर्ण झाली असून, 45 स्टेशन येत्या तीन महिन्यांत कार्यान्वित होतील. उर्वरित स्टेशनही लवकर पूर्ण करण्यासाठी एसटी महामंडळ संबंधित कंपनीशी समन्वय साधत आहे. पुढील 10 वर्षांत प्रवाशांना प्रवास अधिक सुकर व आरामदायी होणार आहे.
आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी एसटी महामंडळाने विशेष नियोजन केले आहे. वाशिम, रिसोड, कारंजा आणि मंगरूळपीर या चार आगारांतून 20 ते 30 जुलैदरम्यान पंढरपूरसाठी 116 जादा एसटी बसेस सोडण्यात येणार आहेत. वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन ही व्यवस्था करण्यात आली असून भाविकांना सुरक्षित, आरामदायी आणि वेळेवर प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.