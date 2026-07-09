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नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार; 2035 पर्यंत लालपरीमध्ये होणार बदल, 5,150 बस...

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असणारी एसटी आता पूर्णपणे अद्यावत होणार आहे. एसटीच्या ताफ्यात लवकरच इलेक्ट्रॉनिक बस दाखल होणार आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:48 AM IST
नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार; 2035 पर्यंत लालपरीमध्ये होणार बदल, 5,150 बस...
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार; 2035 पर्यंत लालपरीमध्ये होणार बदल, 5,150 बस...
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