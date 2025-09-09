English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवारांना अडचणीत आणमारे कुर्डू मुरुम प्रकरण; राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा अंमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ व्हायरल

माढा तालुक्यातील कुर्डू येथील मुरूम उपसा प्रकरणा नंतर राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष बाबाराजे जगताप यांचा अमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.  कार्यक्रम करणार त्यांचा सहकारी नितीन जगताप यांची खुलेआम ग्रामस्थांना धमकी देणारा नवा व्हिडिओ समोर आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 9, 2025, 05:18 PM IST
अजित पवारांना अडचणीत आणमारे कुर्डू मुरुम प्रकरण; राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा अंमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ व्हायरल

Maharashtra News : माढा तालुक्यातील कुर्डू येथील मुरूम उपसा प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाबाराजे जगताप यांचा अंमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल करणा-याचा कार्यक्रम करणार अशी खुलेआम धमकी त्यांचा सहकारी नितीन जगताप याने ग्रामस्थांना दिली. याचा व्हिडिओ आता समोर आला आहे. त्यामुळे कुर्डू गावामध्ये आता दहशतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. यावर प्रशासन काय कारवाई करणार याकडे लक्ष आहे.

कुर्डू येथील मुरूम उत्खननावर कारवाईसाठी गेलेल्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी फोन जोडून देणारे बाबाराजे जगताप यांचा अमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी वायरल झाला होता. यानंतर आता त्यांचे सहकारी नितीन जगताप यांनी गावच्या मुख्य चौकामध्ये उभे राहून हा व्हिडिओ ज्या कोणी व्हायरल केलेला आहे. त्याला शोधून त्याचा कार्यक्रम करणार असा धमकी वजा इशारा दिलेला आहे.

नवा व्हिडिओ समोर आल्याने तसेच नितीन जगताप आपण मोहिते पाटील यांचा कार्यकर्ता असल्याचा उल्लेख करत आहे. पण मोहिते पाटील यांनी गावाचे नाव बीड सोबत च्या गुन्हेगारी प्रमाणे जोडल्याने त्यांचे काम या पुढे करणार नसल्याचा उल्लेख केला आहे.  दरम्यान,  मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. व्हिडिओमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. महिला अधिका-याच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. फडणवीसांच्या खंबीर भूमिकेमुळे अजित पवारांचं एक पाऊल मागे घेतल्याचे समजते. 

FAQ

1. कुर्डू येथे नेमकं काय प्रकरण घडलं आहे?
कुर्डू, माढा तालुक्यात मुरूम उपसा प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाबाराजे जगताप यांचा अंमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर त्यांचे सहकारी नितीन जगताप यांनी व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्याला धमकी दिली, ज्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे. यामुळे गावात दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

2 बाबाराजे जगताप यांच्याशी संबंधित व्हायरल व्हिडिओचं प्रकरण काय आहे?
बाबाराजे जगताप यांचा अंमली पदार्थ पितानाचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला. मुरूम उत्खनन प्रकरणात कारवाईसाठी गेलेल्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी फोनवर जोडून दिल्याचा उल्लेख आहे.

3 नितीन जगताप यांनी काय धमकी दिली?
नितीन जगताप यांनी गावच्या मुख्य चौकात उभे राहून, बाबाराजे यांचा व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्याला शोधून त्याचा "कार्यक्रम" करणार असल्याची धमकी दिली. याचा व्हिडिओही समोर आला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

