30 कोटी, 34.86 कोटी, 33 कोटी, 39 कोटी... ST सुसाट 4 दिवसात 137 कोटींची कमाई कशी केली? गुपित काय?

MSRTC Record Breaking Earnings: राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने गेल्या विकेण्डला चार दिवसांमध्ये सव्वाशे कोटींहून अधिकची कमाई केली आहे. प्रवासी तिकिटांच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाने चार दिवसांमध्ये 137.37 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. दिनांक 8 ते 11 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये एसटी महामंडळाने ही कमाई केली आहे.
यंदा रक्षाबंधन आणि त्याला जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमुळे प्रवासासाठी प्रवाशांनी एसटीला पसंती दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे दि. 11 ऑगस्ट या एका दिवशी तब्बल 39 कोटी रुपयांचे उत्पन्न महामंडळाला प्रवासी वाहतुकीतून मिळाले. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील हे विक्रमी उत्पन्न असल्याची, अशी माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
एसटीला दरवर्षी रक्षाबंधन आणि भाऊबीज (दिवाळी) या दोन दिवसांत विक्रमी उत्पन्न मिळत असते. यंदा रक्षाबंधन आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अनेकांनी प्रवासाचे साधन म्हणून एसटीला पसंती दिली. यामुळे रक्षाबंधनच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी 30.06 कोटी रुपये, रक्षाबंधन दिवशी म्हणजे शनिवारी 34.86 कोटी व दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवारी 33.36 कोटी रुपये, तर सोमवारी तब्बल 39.9 कोटी इतके विक्रमी उत्पन्न एसटीला मिळाले.
या चार दिवसांत 1 कोटी 93 लाख प्रवाशांनी एसटीतून प्रवास केला असून, त्यात 88 लाख इतक्या महिला प्रवासी असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. परिवहन माहमंडळाचे 15,000 बसचे जाळे महाराष्ट्रभर दररोज सुमारे 60 लाख प्रवाशांना सेवा देते.
