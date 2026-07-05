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मेंटेनन्स, वारसा हक्क, पार्किंग....; हाउसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले, 10 नियम एकदा वाचून घ्याच!

घरमालकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:43 PM IST
मेंटेनन्स, वारसा हक्क, पार्किंग....; हाउसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले, 10 नियम एकदा वाचून घ्याच!
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मेंटेनन्स, वारसा हक्क, पार्किंग....; हाउसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले, 10 नियम एकदा वाचून घ्याच!
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