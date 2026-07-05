/मेंटेनन्स, वारसा हक्क, पार्किंग....; हाउसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले, 10 नियम एकदा वाचून घ्याच!

महाराष्ट्र राज्य सरकारने गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी एक नियमावली लागू केली आहे. या नवीन नियमावलीत 10 मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांतील बदलांमुळं मेंटेनन्स, वारसा हक्क, पार्किंग आणि पुनर्विकास यांसारख्या विषयांवर अधिक स्पष्टता येणार आहे. राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियम लागू करत सोसायट्यांच्या कारभारात मोठे बदल केले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961मध्ये सुधारणा करुन हाउसिंग सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. घरमालकांना सोसायटीत मेंटेनन्स कसा ठरणार? फ्लॅटधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसाला मालकी कशी मिळणार? सोसायटीचा फंड कसा तयार होणार? पार्किंग चार्जेस किंवा नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस कसे आकारले जाणार? असे प्रश्न भेडसावत असायचे. मात्र आता या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना नव्या नियमावलीत देण्यात आली आहेत. तसंच, या नियमांमुळं सोसायटीची नोंदणी, सदस्यत्व, नॉमिनेशन, वारसा नोंद, चार्जेस, फंड आणि दैनंदिन प्रशासनासाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळं घरमालकांचा संभ्रम कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
1. मेंटेनन्सवरील दंड कमी: थकबाकीदार सदस्यांवर लावण्यात येणारे विलंबित शुल्कावरील व्याज पूर्वी २१% होते, ते आता १२% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
2. सेवा शुल्कात समानता: सर्व्हिस चार्जेस (Service Charges) आकारणी आता फ्लॅटच्या आकारावर नव्हे, तर सर्व फ्लॅट्ससाठी समान आकारली जाईल.
3. पारदर्शक पाणी बिल: सोसायटीचे पाण्याचे बिल आता फ्लॅटमध्ये असणाऱ्या नळांच्या संख्येनुसार आकारले जावे, असा स्पष्ट नियम करण्यात आला आहे.
4.नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस मर्यादित: जर तुम्ही फ्लॅट भाड्याने दिला असेल, तर सोसायटी आकारत असलेले 'नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस' हे सेवा शुल्काच्या १०% पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत.
5. नॉमिनीला हक्क: फ्लॅटधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसा हक्काचा निर्णय होईपर्यंत नॉमिनीला तात्पुरते सदस्यत्व आणि मतदानाचा हक्क मिळतो.
6. ऑनलाईन बैठका (AGM): सभेसाठी कोरम (Quorum) पूर्ण न होण्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आता विशेष सर्वसाधारण सभा व्हर्च्युअल (ऑनलाईन) पद्धतीने घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
7. पार्किंग वाटपाबाबतचे अधिकार केवळ व्यवस्थापन समितीकडे नसून सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) निर्णयानुसार वाटप केले जाईल.
8. स्वयं-पुनर्विकासाला गती: खाजगी बिल्डरांवर अवलंबून न राहता सोसायट्यांना आता स्वतःच्या जमिनीच्या मूल्याच्या १० पट पर्यंत कर्ज मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे.
9. दुरुस्ती निधी बंधनकारक: भविष्यातील सोसायट्यांच्या इमारतींच्या मोठ्या दुरुस्तीसाठी रिपेअर फंड, सिंकिंग फंड व मेंटेनन्स फंडात अनिवार्य अंशदान जमा करणे आवश्यक केले आहे
10. जाचक कागदपत्रांमध्ये कपात: सोसायट्यांच्या नोंदणीसाठी (Registration) जाणाऱ्या अडचणी कमी करून आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.