ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्षपद बावनकुळेंकडे; भुजबळांचे वर्चस्व कमी करण्याचा डाव?

OBC upsamiti cabinet sub committee : बुधवारी राज्य सरकारने ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून, यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहणार आहे. या समितीचे अध्यक्षपद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, त्यांच्यासह आणखी आठ मंत्री सदस्य म्हणून समितीत काम करतील. बावनकुळे यांच्याकडे अध्यक्षपद गेल्याने मंत्री छगन भुजबळ यांची ताकद कमी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या उपसमितीचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या भुजबळ यांना महायुती सरकारमध्ये केवळ सदस्यपद देण्यात आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. ओबीसी समाजाला आपली भूमिका ठामपणे मांडायची वेळ आली, तर भुजबळ नेहमीच आघाडीवर असतात. ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी थेट दोन हात करण्याचे काम भुजबळांनी केले. तसेच, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला भुजबळांनी आव्हान देण्याचा इशारा काल दिला. असे असताना, ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदापासून भुजबळांना वंचित ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलंय.
2 सप्टेंबर रोजी सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. हा शासन निर्णय (GR) जारी करताना आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही, असा नाराजीचा सूर भुजबळांनी व्यक्त केला आहे. एकीकडे या शासन निर्णयामुळे भुजबळ नाराज असताना, दुसरीकडे त्यांना उपसमितीच्या अध्यक्षपदापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे भुजबळांची ताकद कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अध्यक्ष: मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
सदस्य:
छगन भुजबळ
गणेश नाईक
अतुल सावे
पंकजा मुंडे
संजय राठोड
गुलाबराव पाटील
दत्ता भरणे
मागासवर्गीय व बहुजन समाज कल्याण विभागाचे सचिव
या उपसमितीत भारतीय जनता पक्षाचा वर्चस्व दिसून येत आहे. समितीत भाजपचे चार सदस्य, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात या उपसमितीचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या भुजबळ यांना महायुती सरकारमध्ये केवळ सदस्यपद देण्यात आले आहे. आता भुजबळ यावर नेमकी काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती कशासाठी स्थापन करण्यात आली?
ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी तसेच मराठा आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.
उपसमितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?
चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप) यांना अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.
छगन भुजबळ यांना अध्यक्षपद का देण्यात आले नाही?
भुजबळांना केवळ सदस्यपद देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आहे. यामागील नेमके कारण स्पष्ट नाही, परंतु मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर त्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी याला कारणीभूत असू शकते.