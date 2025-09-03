English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ओबीसीच्या उपसमितीमध्ये कुणा कुणाची वर्णी?

ओबीसी समाजाच्या न्याय-हक्कासाठी राज्य सरकारकडून ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन करण्यात आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 3, 2025, 10:16 PM IST
ओबीसीच्या उपसमितीमध्ये कुणा कुणाची वर्णी?
Maharashtra OBC Upsamiti Cabinet sub committee know members name

ओबीसी समाजाच्या न्याय-हक्कासाठी राज्य सरकारकडून ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन करण्यात आली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणारय.. या समितीमध्ये महायुतीमधील प्रत्येक पक्षाचे दोन नेत्यांचा सहभाग आहे.

मनोज जरांगेंच्या मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर ओबीसी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान यानंतर ओबीसींच्या नाराजीवर उपसमितीचा उतारा काढण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी त्याला विरोध केल्यानं सरकारकडून ओबीसी उपसमितीची स्थापना करण्यात आल्याच्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे. 

ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण शाबूत ठेवण्यासाठी सरकारकडून उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

ओबीसी उपसमितीमध्ये कोण?

चंद्रशेखर बावनकुळे उपसमितीचे अध्यक्ष, छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे आणि दत्तात्रय भरणे हे समितीत सदस्य आहेत.

मराठा समाजाला न्याय दिला, मात्र, ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही.. यासाठी ओबीसी उपसमिती स्थापन केल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी उपसमितीवर मराठा नेत्यांनी देखील सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगेंच्या मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर मराठा समाजाला न्याय मिळाल्याची भावना आहे.. मात्र, दुसरीकडे ओबीसी समाजामध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावरही कोणताही अन्याय होणार यासाठी ओबीसी उपसमितीची स्थापना राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
chandrashekhar bawankulechhagan bhujbalmaratha reservationmaratha reservationPankaja munde

