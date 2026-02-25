ऑर्केस्ट्रा बारवर शासनाची करडी नजर; 'या' नियामांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा परवाना होईल रद्द

Marathi News: महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात ऑर्केस्ट्रा बार संदर्भातील मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. काही ठिकाणी मनोरंजनाच्या नावाखाली नियमबाह्य प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गंभीर दखल घेत कायद्यात बदल करण्याची तयारी दर्शवली. वारंवार नियम तोडणाऱ्या बारांवर कारवाई अधिक कडक होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. त्यामुळे मुंबईसह इतर शहरांतील बार व्यवसायावर प्रशासनाचे लक्ष अधिक वाढणार आहे.
शिवसेनेचे आमदार मनोज जामसुतकर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा सभागृहात मांडला. काही ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये ठरलेल्या नियमांचे पालन होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. त्यावर चर्चा करताना विविध सदस्यांनीही चिंता व्यक्त केली.
आमदार सुभाष देशमुख यांनी सोलापूरमधील काही बारमध्ये चुकीचे व्यवहार सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांनी संबंधित प्रकारांचा व्हिडिओ आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविल्याचेही सभागृहात नमूद केले. तरीही कारवाई झालेली नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबईत सुमारे 75 ऑर्केस्ट्रा बार पहाटेपर्यंत सुरू असल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. एका बारमध्ये 14 कर्मचाऱ्यांची परवानगी असताना 40 ते 45 महिलांकडून काम करून घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. अशा ठिकाणी दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेतली जात आहे. मनोरंजन परवान्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी नियम स्पष्ट केले जातील. आवश्यक असल्यास चालू किंवा पुढील अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल.
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सर्व बारना नियमांनुसार परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल. एखाद्या ऑर्केस्ट्रा बारने 3 वेळा नियम मोडले तर त्याचा परवाना कायमचा रद्द करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे नियमांचे पालन करण्यासाठी बार मालकांवर मोठा दबाव येणार असून प्रशासनाने देखरेख वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.