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लांबच्या प्रवासात खाणं-पिणं विसरा, एकनाथ शिंदेंच्या विभागाची ऑन ग्राउंड कारवाई, पुढच्या 2 महिन्यात...

महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे, हॉटेल्स, ढाबे 60 दिवसांत पाडण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. त्या अनुषगांने महाराष्ट्र सरकारने मोठे आदेश जारी केले आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:17 PM IST
लांबच्या प्रवासात खाणं-पिणं विसरा, एकनाथ शिंदेंच्या विभागाची ऑन ग्राउंड कारवाई, पुढच्या 2 महिन्यात...
Image Credit: Maharashtra orders demolition of illegal hotels dhabas on highway right of way

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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